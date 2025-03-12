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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/oglu-ahmet-minguzziyi-kaybeden-anne-minguzzi-imza-kampanyasi-baslatti-18-yas-alti-suclularin-1094439817.html
Oğlu Ahmet Minguzzi'yi kaybeden anne Minguzzi imza kampanyası başlattı: '18 yaş altı suçluların aileleri de yargılansın'
Oğlu Ahmet Minguzzi'yi kaybeden anne Minguzzi imza kampanyası başlattı: '18 yaş altı suçluların aileleri de yargılansın'
Sputnik Türkiye
Oğlu 14 yaşındaki Ahmet Minguzzi'yi bıçaklı saldırı sonrasında kaybeden anne Yasemin Minguzzi, 18 yaşın altındaki suçluların ailelerinin de yargılanması için... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T16:26+0300
2025-03-12T16:26+0300
türki̇ye
yasemin minguzzi
mattia ahmet minguzzi
türkiye adalet bakanlığı
yargılama
soruşturma
bıçaklı saldırı
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Kadıköy'de Bitpazarı'nda 18 yaşın altındaki iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için, annesi Yasemin Minguzzi bir imza kampanyası başlattı. Anne Minguzzi, 18 yaş altı suçluların anne-babalarının da yargılanabileceği bir düzenlemeyi ivedilikle beklediğini dile getirdi. Anne Minguzzi, "18 yaş altı suçluların anneleri ve babalarının da, çocuklarının eylemlerinin yasal sonuçlarından sorumlu tutulması gerekiyor" dedi. Arkadaşlarıyla kaykay malzemeleri almak için gittiği Kadıköy Bitpazarı'nda iki kişi tarafından saldırıya uğrayan ve bıçaklanan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, hayatını kaybetmişti. Genç çocuğunun ölümünün ardından annesi Yasemin Minguzzi sosyal medyadan oğlunun anısıyla ilgili çok sayıda paylaşım yaparken son olarak yeni bir imza kampanyası başlattı. Hiçbirimiz güvende değiliz Anne Minguzzi, 18 yaşın altındaki suçluların ailelerinin de yargılanacağı bir düzenleme yapılmasını isteyerek şu ifadeleri kullandı: “Canım oğlum, çiçeğim Ahmet için girdiğimiz bu hukuk mücadelemizde, bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz. Bilmenizi isteriz ki; değişmesi için çabaladığımız kanun, hepimizin çocuklarının geleceğini garanti altına almak için. Caydırıcı bir yaptırım olmadan hiçbirimiz güvende değiliz. Lütfen, sadece Ahmet için değil, güzel ülkemin tüm çiçek gibi büyütülen çocuklarını düşünerek bu kampanyayı imzalayın. Ahmet'in katillerinin hafifletici sebeplerden faydalanıp, kısa süre sonra aramıza dönmesini kabul etmeyeceğiz. Bu, hem Ahmetimiz'i böylesine güzel yetiştiren değerli ailesine vefa borcumuzdur, hem de evden çıktıktan sonra bir daha eve döneceği belirsizliğe mahkûm edilen nice masum Ahmetlerimiz adına toplumsal sorumluluğumuzdur. Hiç kimse, hiçbir şekilde, hiçbir nedenle bir çocuğun yaşam hakkını ellerinden alamaz, üstelik canımız Ahmetimiz için ortada bir sebep bile yoktu.18 yaş altı suçlu sayısı artıyorFakat ülkemizde 18 yaş altı suçluların anne-baba sorumluluğu konusunda yasalar maalesef yetersiz. Bu da eğitimsiz, ilgisiz ve sevgisiz büyümüş gençleri adeta suça teşvik ediyor. Suç oranları her geçen gün artıyor ve bu oranlarda 18 yaş altı suçluların payı büyüyor. Türkiye Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2019 yılında 18 yaşından küçük 430 bin çocuk, çeşitli suçlarla ilgili olarak adli mercilere intikal etmiştir. Bu dramatik sayı, ailelerin, çocuklarının suç işlemesini engellemek için daha fazla sorumluluk taşıması gerektiğini gösteriyor. Değerli Ahmetimizin katillerinin en üst hadden ceza almasının yanında bu elzem olay için hukuki rejimimize tüm gerekli düzenlemeleri eklemeliyiz.18 yaş altı suçluların anne ve babaları yasal sonuçlardan sorumlu tutulmalı 18 yaş altı suçluların anneleri ve babalarının da, çocuklarının eylemlerinin yasal sonuçlarından sorumlu tutulması gerekiyor. Bu, hem suça iten faktörlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacak hem de gençlerimize daha iyi bir gelecek sunacaktır. Sabıkası olanların sokaklarda gezmelerini belli denetimlere bağlamak, kalabalık yerlerde polis denetimlerini arttırmak, sabıkalıların ve 18 yaş altının yaralayıcı aletlere erişimlerini tıpkı sigarada olduğu gibi kısıtlamak, bağımlıların Yeşilay'da belli yaptırımlar dahilinde takiplerini zorunlu hale getirmek gibi...Çocuklarımızın güvenli bir Türkiye'de yaşaması için, 18 yaş altı suçluların anne-babalarının da yargılanabileceği bir düzenlemeyi ivedilikle bekliyoruz. Bu yasanın çıkması ve katillerinin en üst hadden yargılanması Ahmetimiz'e bir vefa borcumuzdur, aziz hatırasına küçük bir minnettir. Bu düzenlemeyi desteklemek ve çocuklarımızın güvenliği için bir adım atmak adına bu dilekçeyi imzalayın. Bu, ölen her güzel çocuğun ailesi için, ailesinin biricik Ahmet'inin değerli hatırası için, geleceğimiz için önemlidir. Bu dilekçeyi imzalayın, çünkü çocuklarımızın daha iyi, daha güvenli bir geleceği olabilir. Çünkü Ahmet'in anısına, başka Ahmetler olmasın."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/mattia-ahmet-minguzzinin-katil-zanlilari-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1094151861.html
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yasemin minguzzi, mattia ahmet minguzzi, türkiye adalet bakanlığı, yargılama, soruşturma, bıçaklı saldırı
yasemin minguzzi, mattia ahmet minguzzi, türkiye adalet bakanlığı, yargılama, soruşturma, bıçaklı saldırı

Oğlu Ahmet Minguzzi'yi kaybeden anne Minguzzi imza kampanyası başlattı: '18 yaş altı suçluların aileleri de yargılansın'

16:26 12.03.2025
© AAAhmet Mattia Minguzzi
Ahmet Mattia Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© AA
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Oğlu 14 yaşındaki Ahmet Minguzzi'yi bıçaklı saldırı sonrasında kaybeden anne Yasemin Minguzzi, 18 yaşın altındaki suçluların ailelerinin de yargılanması için bir imza kampanyası başlattı.
Kadıköy'de Bitpazarı'nda 18 yaşın altındaki iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için, annesi Yasemin Minguzzi bir imza kampanyası başlattı. Anne Minguzzi, 18 yaş altı suçluların anne-babalarının da yargılanabileceği bir düzenlemeyi ivedilikle beklediğini dile getirdi. Anne Minguzzi, "18 yaş altı suçluların anneleri ve babalarının da, çocuklarının eylemlerinin yasal sonuçlarından sorumlu tutulması gerekiyor" dedi.
Arkadaşlarıyla kaykay malzemeleri almak için gittiği Kadıköy Bitpazarı'nda iki kişi tarafından saldırıya uğrayan ve bıçaklanan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, hayatını kaybetmişti. Genç çocuğunun ölümünün ardından annesi Yasemin Minguzzi sosyal medyadan oğlunun anısıyla ilgili çok sayıda paylaşım yaparken son olarak yeni bir imza kampanyası başlattı.
Yasemin Minguzzi sosyal medya
Yasemin Minguzzi sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
Yasemin Minguzzi sosyal medya

Hiçbirimiz güvende değiliz

Anne Minguzzi, 18 yaşın altındaki suçluların ailelerinin de yargılanacağı bir düzenleme yapılmasını isteyerek şu ifadeleri kullandı:
“Canım oğlum, çiçeğim Ahmet için girdiğimiz bu hukuk mücadelemizde, bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz. Bilmenizi isteriz ki; değişmesi için çabaladığımız kanun, hepimizin çocuklarının geleceğini garanti altına almak için. Caydırıcı bir yaptırım olmadan hiçbirimiz güvende değiliz. Lütfen, sadece Ahmet için değil, güzel ülkemin tüm çiçek gibi büyütülen çocuklarını düşünerek bu kampanyayı imzalayın. Ahmet'in katillerinin hafifletici sebeplerden faydalanıp, kısa süre sonra aramıza dönmesini kabul etmeyeceğiz. Bu, hem Ahmetimiz'i böylesine güzel yetiştiren değerli ailesine vefa borcumuzdur, hem de evden çıktıktan sonra bir daha eve döneceği belirsizliğe mahkûm edilen nice masum Ahmetlerimiz adına toplumsal sorumluluğumuzdur. Hiç kimse, hiçbir şekilde, hiçbir nedenle bir çocuğun yaşam hakkını ellerinden alamaz, üstelik canımız Ahmetimiz için ortada bir sebep bile yoktu.

18 yaş altı suçlu sayısı artıyor

Fakat ülkemizde 18 yaş altı suçluların anne-baba sorumluluğu konusunda yasalar maalesef yetersiz. Bu da eğitimsiz, ilgisiz ve sevgisiz büyümüş gençleri adeta suça teşvik ediyor. Suç oranları her geçen gün artıyor ve bu oranlarda 18 yaş altı suçluların payı büyüyor. Türkiye Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2019 yılında 18 yaşından küçük 430 bin çocuk, çeşitli suçlarla ilgili olarak adli mercilere intikal etmiştir. Bu dramatik sayı, ailelerin, çocuklarının suç işlemesini engellemek için daha fazla sorumluluk taşıması gerektiğini gösteriyor. Değerli Ahmetimizin katillerinin en üst hadden ceza almasının yanında bu elzem olay için hukuki rejimimize tüm gerekli düzenlemeleri eklemeliyiz.

18 yaş altı suçluların anne ve babaları yasal sonuçlardan sorumlu tutulmalı

18 yaş altı suçluların anneleri ve babalarının da, çocuklarının eylemlerinin yasal sonuçlarından sorumlu tutulması gerekiyor. Bu, hem suça iten faktörlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacak hem de gençlerimize daha iyi bir gelecek sunacaktır. Sabıkası olanların sokaklarda gezmelerini belli denetimlere bağlamak, kalabalık yerlerde polis denetimlerini arttırmak, sabıkalıların ve 18 yaş altının yaralayıcı aletlere erişimlerini tıpkı sigarada olduğu gibi kısıtlamak, bağımlıların Yeşilay'da belli yaptırımlar dahilinde takiplerini zorunlu hale getirmek gibi...
Çocuklarımızın güvenli bir Türkiye'de yaşaması için, 18 yaş altı suçluların anne-babalarının da yargılanabileceği bir düzenlemeyi ivedilikle bekliyoruz. Bu yasanın çıkması ve katillerinin en üst hadden yargılanması Ahmetimiz'e bir vefa borcumuzdur, aziz hatırasına küçük bir minnettir. Bu düzenlemeyi desteklemek ve çocuklarımızın güvenliği için bir adım atmak adına bu dilekçeyi imzalayın. Bu, ölen her güzel çocuğun ailesi için, ailesinin biricik Ahmet'inin değerli hatırası için, geleceğimiz için önemlidir. Bu dilekçeyi imzalayın, çünkü çocuklarımızın daha iyi, daha güvenli bir geleceği olabilir. Çünkü Ahmet'in anısına, başka Ahmetler olmasın."
Ahmet Mattia Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
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Mattia Ahmet Minguzzi'nin katil zanlıları için istenen ceza belli oldu
3 Mart, 17:26
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