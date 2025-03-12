https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/nihat-hatipoglunu-sasirtan-enerji-sorusu-enerji-ile-gelen-enerji-ile-geri-gider-1094427540.html

Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan 'enerji' sorusu: 'Enerji ile gelen enerji ile geri gider'

Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan 'enerji' sorusu: 'Enerji ile gelen enerji ile geri gider'

Sputnik Türkiye

Ramazan ayı nedeniyle yaptığı programda bir seyircinin sorduğu 'enerji' sorusuna şaşıran Nihat Hatipoğlu, 'Enerji işini ben anlamam' diyerek yanıtladı. 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T13:10+0300

2025-03-12T13:10+0300

2025-03-12T13:10+0300

yaşam

nihat hatipoğlu

enerji

ramazan ayı

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Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, yaptığı programda bir seyircinin sorduğu 'Dua yerine enerji ile birini kendimize bağlamamız mümkün mü?' sorusuna ne yanıt vereceğini bilemedi. Hatipoğlu, "Enerji işini ben anlamadım. Geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama. Enerji ile gelen enerji ile geri gider" yanıtını verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Enerji ile gelen enerji ile giderNihat Hatipoğlu, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte televizyonda iftar ve sahur programları yapmaya başladı. Seyircilerden gelen soruları yanıtlayan Hatipoğlu'na son bölümde bir genç kız 'Dua yerine enerji ile birini kendimize bağlamamız mümkün mü?' diye sordu. Nihat Hatipoğlu önce soruyu anlamayıp bir kez daha sordu daha sonra ise 'Enerji ile bağlarsa enerji ile geri gider. O doğru bir yol değil. Tabii sen kendin için söylemiyorsun biliyorum. Genel bir soru olarak iletiyorsunuz. Enerji işini ben anlamadım. Geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama. Tokalaşma, kucaklaşma da bir enerji evet doğru. Ama İzmir'deki birine nasıl enerji göndereceksiniz? En güzel enerji duadır.' diyerek yanıt verdi. Programdaki bu anlar kısa sürede gündem oldu.

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nihat hatipoğlu