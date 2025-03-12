https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/nihat-hatipoglunu-sasirtan-enerji-sorusu-enerji-ile-gelen-enerji-ile-geri-gider-1094427540.html
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan 'enerji' sorusu: 'Enerji ile gelen enerji ile geri gider'
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan 'enerji' sorusu: 'Enerji ile gelen enerji ile geri gider'
Sputnik Türkiye
Ramazan ayı nedeniyle yaptığı programda bir seyircinin sorduğu 'enerji' sorusuna şaşıran Nihat Hatipoğlu, 'Enerji işini ben anlamam' diyerek yanıtladı. 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T13:10+0300
2025-03-12T13:10+0300
2025-03-12T13:10+0300
yaşam
nihat hatipoğlu
enerji
ramazan ayı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103901/88/1039018810_72:0:1100:578_1920x0_80_0_0_b76a94025a4b3df85b6b432f945026f7.jpg
Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, yaptığı programda bir seyircinin sorduğu 'Dua yerine enerji ile birini kendimize bağlamamız mümkün mü?' sorusuna ne yanıt vereceğini bilemedi. Hatipoğlu, "Enerji işini ben anlamadım. Geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama. Enerji ile gelen enerji ile geri gider" yanıtını verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Enerji ile gelen enerji ile giderNihat Hatipoğlu, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte televizyonda iftar ve sahur programları yapmaya başladı. Seyircilerden gelen soruları yanıtlayan Hatipoğlu'na son bölümde bir genç kız 'Dua yerine enerji ile birini kendimize bağlamamız mümkün mü?' diye sordu. Nihat Hatipoğlu önce soruyu anlamayıp bir kez daha sordu daha sonra ise 'Enerji ile bağlarsa enerji ile geri gider. O doğru bir yol değil. Tabii sen kendin için söylemiyorsun biliyorum. Genel bir soru olarak iletiyorsunuz. Enerji işini ben anlamadım. Geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama. Tokalaşma, kucaklaşma da bir enerji evet doğru. Ama İzmir'deki birine nasıl enerji göndereceksiniz? En güzel enerji duadır.' diyerek yanıt verdi. Programdaki bu anlar kısa sürede gündem oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/cenazeme-kimse-gelmesin-diyen-bulent-ersoya-nihat-hatipoglundan-destek-sova-cevirmeyelim-1088958660.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103901/88/1039018810_200:0:971:578_1920x0_80_0_0_d61e49bb9b1e195ea8d067b3d22ee1f2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nihat hatipoğlu
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan 'enerji' sorusu: 'Enerji ile gelen enerji ile geri gider'
Ramazan ayı nedeniyle yaptığı programda bir seyircinin sorduğu 'enerji' sorusuna şaşıran Nihat Hatipoğlu, 'Enerji işini ben anlamam' diyerek yanıtladı.
Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, yaptığı programda bir seyircinin sorduğu 'Dua yerine enerji ile birini kendimize bağlamamız mümkün mü?' sorusuna ne yanıt vereceğini bilemedi. Hatipoğlu, "Enerji işini ben anlamadım. Geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama. Enerji ile gelen enerji ile geri gider" yanıtını verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Enerji ile gelen enerji ile gider
Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte televizyonda iftar ve sahur programları yapmaya başladı. Seyircilerden gelen soruları yanıtlayan Hatipoğlu'na son bölümde bir genç kız 'Dua yerine enerji ile birini kendimize bağlamamız mümkün mü?' diye sordu.
Nihat Hatipoğlu önce soruyu anlamayıp bir kez daha sordu daha sonra ise 'Enerji ile bağlarsa enerji ile geri gider. O doğru bir yol değil. Tabii sen kendin için söylemiyorsun biliyorum. Genel bir soru olarak iletiyorsunuz. Enerji işini ben anlamadım. Geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama. Tokalaşma, kucaklaşma da bir enerji evet doğru. Ama İzmir'deki birine nasıl enerji göndereceksiniz? En güzel enerji duadır.' diyerek yanıt verdi. Programdaki bu anlar kısa sürede gündem oldu.