'Cenazeme kimse gelmesin' diyen Bülent Ersoy'a Nihat Hatipoğlu'ndan destek: 'Şova çevirmeyelim'

"Bülent Ersoy bunu durup dururken söylemedi. Ben Bülent Ersoy'u biliyorum. Tanışmışlığımız, selamlaştığımız da oldu. Kendisi dinine saygılı bir kişidir. İnkâr niyetiyle de bunu söylemedi. Bunu vefasızlık adına söyledi. Hayattayken aradığı sorduğu, selamı, kelamı yok, öldükten sonra bu iş olmaz. Bir de son dönemde cenazelerde yaşananlara dikkat çekmek için bunu söylemiş olabilir. Son dönemde ünlülerin cenazelerine sırf selfie çekmek için gelenler var. Adamın zaten acısı var, sen niye selfie çekiyorsun yahu? Tabuttaki adamın selfie'ye ihtiyacı yok, merhamete, duaya ihtiyacı var. 'Haydi çekil şuradan' da diyemiyor. Dilini temiz tutmaya çalışıyor. Saygı gerekir, edep ve adap gerekir. Cenazeye gelip gülüyorlar, konuşuyorlar. Cenazenin bir adabı, ölçüsü vardır. Bülent Ersoy da bunlara tepki gösterdi. Ben onu anlayabiliyorum. Hani Necip Fazıl diyor ya, 'Dört inanmış adam beni çeksin götürsün' diye. O nedenle bu tür tepkileri doğru anlamak lazım. Cenazeyi şova çevirmeyelim."