https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/cenazeme-kimse-gelmesin-diyen-bulent-ersoya-nihat-hatipoglundan-destek-sova-cevirmeyelim-1088958660.html
'Cenazeme kimse gelmesin' diyen Bülent Ersoy'a Nihat Hatipoğlu'ndan destek: 'Şova çevirmeyelim'
'Cenazeme kimse gelmesin' diyen Bülent Ersoy'a Nihat Hatipoğlu'ndan destek: 'Şova çevirmeyelim'
Sputnik Türkiye
Bülent Ersoy'un 'Cenazeme kimse gelmesin' açıklaması üzerine Prof. Nihat Hatipoğlu "İnkâr niyetiyle bunu söylemedi. Bunu vefasızlık adına söyledi. Hayattayken... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T12:13+0300
2024-10-08T12:13+0300
2024-10-08T12:13+0300
yaşam
bülent ersoy
cenaze
nihat hatipoğlu
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Bülent Ersoy'un, son dönem sanatçılar arasında yaşanan kayıplar ve vefa gösterilmemesiyle ilgili soruya, "Vallahi ben hiç umursamıyorum, cenazeme kimsenin de gelmesini istemiyorum. Ben de kendi başıma giderim" sözleri ile ilgili Ersoy kimi çevrelerce dine ve cenazeye saygısızlık yapmakla suçlandı. Konu hakkında konuşan ilahiyatçı Prof. Nihat Hatipoğlu "İnkâr niyetiyle bunu söylemedi. Bunu vefasızlık adına söyledi. Hayattayken aradığı sorduğu, selamı, kelamı yok, öldükten sonra bu iş olmaz," dedi.Sabah gazetesinden Yüksel Aytuğ'un aktardığına göre Hatipoğlu şöyle konuştu.
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bülent ersoy, nihat hatipoğlu, bülent ersoy cenaze
bülent ersoy, nihat hatipoğlu, bülent ersoy cenaze
'Cenazeme kimse gelmesin' diyen Bülent Ersoy'a Nihat Hatipoğlu'ndan destek: 'Şova çevirmeyelim'
Bülent Ersoy'un 'Cenazeme kimse gelmesin' açıklaması üzerine Prof. Nihat Hatipoğlu "İnkâr niyetiyle bunu söylemedi. Bunu vefasızlık adına söyledi. Hayattayken aradığı sorduğu, selamı, kelamı yok, öldükten sonra bu iş olmaz" dedi.
Bülent Ersoy'un, son dönem sanatçılar arasında yaşanan kayıplar ve vefa gösterilmemesiyle ilgili soruya, "Vallahi ben hiç umursamıyorum, cenazeme kimsenin de gelmesini istemiyorum. Ben de kendi başıma giderim" sözleri ile ilgili Ersoy kimi çevrelerce dine ve cenazeye saygısızlık yapmakla suçlandı.
Konu hakkında konuşan ilahiyatçı Prof. Nihat Hatipoğlu "İnkâr niyetiyle bunu söylemedi. Bunu vefasızlık adına söyledi. Hayattayken aradığı sorduğu, selamı, kelamı yok, öldükten sonra bu iş olmaz," dedi.
Sabah gazetesinden Yüksel Aytuğ'un aktardığına göre Hatipoğlu şöyle konuştu.
"Bülent Ersoy bunu durup dururken söylemedi. Ben Bülent Ersoy'u biliyorum. Tanışmışlığımız, selamlaştığımız da oldu. Kendisi dinine saygılı bir kişidir. İnkâr niyetiyle de bunu söylemedi. Bunu vefasızlık adına söyledi. Hayattayken aradığı sorduğu, selamı, kelamı yok, öldükten sonra bu iş olmaz. Bir de son dönemde cenazelerde yaşananlara dikkat çekmek için bunu söylemiş olabilir. Son dönemde ünlülerin cenazelerine sırf selfie çekmek için gelenler var. Adamın zaten acısı var, sen niye selfie çekiyorsun yahu? Tabuttaki adamın selfie'ye ihtiyacı yok, merhamete, duaya ihtiyacı var. 'Haydi çekil şuradan' da diyemiyor. Dilini temiz tutmaya çalışıyor. Saygı gerekir, edep ve adap gerekir. Cenazeye gelip gülüyorlar, konuşuyorlar. Cenazenin bir adabı, ölçüsü vardır. Bülent Ersoy da bunlara tepki gösterdi. Ben onu anlayabiliyorum. Hani Necip Fazıl diyor ya, 'Dört inanmış adam beni çeksin götürsün' diye. O nedenle bu tür tepkileri doğru anlamak lazım. Cenazeyi şova çevirmeyelim."