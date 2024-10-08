'Cenazeme kimse gelmesin' diyen Bülent Ersoy'a Nihat Hatipoğlu'ndan destek: 'Şova çevirmeyelim'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Japonya nüfusu yaşlanıyor: 'Bu Batılı emperyallerin bizim gibi ülkelere yutturduğu bir drajedir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma, ilaç etken maddesi konusunda uyardı: Sıvı olan kolajenin içinde ilaç etken maddesi kullanılmış, çok riskli
12:05
83 dk
HABER MASASI
Türkiye cuma günü iki kadının vahşice katledilmesiyle sarsıldı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gençlerin gelecek kaygısını anlatan araştırmalar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘İsrail’in Türkiye’ye taarruz edebilmesi için deli olması lazım’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
İncel faşizmi
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yine ölüm getirdi: 20 yıllık Afganistan işgali
19:18
9 dk
SESLİ HABER
Al Pacino nabzı durduktan sonra gördüklerini anlattı
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı: Ukrayna'daki çatışmanın sürmesinin tek sebebi Batı desteği
19:43
1 dk
SESLİ HABER
Yeni Zelanda, dünya savaşından beri ilk kez gemi kaybetti
19:52
1 dk
7 EKİM'İN YILDÖNÜMÜ
Yıllardır dinmeyen acı: Neler oldu?
20:01
17 dk
ÖZEL HABER
Zeytinyağında büyük oyun: Bu fiyatın altındaysa uzak durun
20:22
3 dk
SESLİ HABER
Mehmet Şimşek: Yasak olan sanal kumarı engellemeye kararlıyız
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Kovid-19 yeniden mi arttı?
20:43
2 dk
SESLİ HABER
Altın kaplama bileziklerin satıldığı mağazaya soygun
20:56
1 dk
SESLİ HABER
İş başvurusuna 48 yıl sonra yanıt geldi: Gizemi çözüldü
22:25
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Expat Insider raporuna göre gurbetçiler için en iyi ve en kötü destinasyonlar
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Doğal gaz ve elektriğe enflasyon freni
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
GÜN ORTASI
Egemen Gürcün, Sıla bebekle ilgili konuşacak
12:08
81 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Zeytinyağında büyük oyun: Bu fiyatın altındaysa uzak durun
19:10
3 dk
SESLİ HABER
Rakibine ‘Jackie Chan’ dedi, 10 maç ceza aldı
19:25
1 dk
ÖZEL HABER
Psikologlar 'incellik tehlikesine' karşı uyarıyor
19:36
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/cenazeme-kimse-gelmesin-diyen-bulent-ersoya-nihat-hatipoglundan-destek-sova-cevirmeyelim-1088958660.html
'Cenazeme kimse gelmesin' diyen Bülent Ersoy'a Nihat Hatipoğlu'ndan destek: 'Şova çevirmeyelim'
'Cenazeme kimse gelmesin' diyen Bülent Ersoy'a Nihat Hatipoğlu'ndan destek: 'Şova çevirmeyelim'
Sputnik Türkiye
Bülent Ersoy'un 'Cenazeme kimse gelmesin' açıklaması üzerine Prof. Nihat Hatipoğlu "İnkâr niyetiyle bunu söylemedi. Bunu vefasızlık adına söyledi. Hayattayken... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T12:13+0300
2024-10-08T12:13+0300
yaşam
bülent ersoy
cenaze
nihat hatipoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/01/1049419268_2:0:731:410_1920x0_80_0_0_c8ee6f2bfadc55f2dd5109e00ee7edb9.jpg
Bülent Ersoy'un, son dönem sanatçılar arasında yaşanan kayıplar ve vefa gösterilmemesiyle ilgili soruya, "Vallahi ben hiç umursamıyorum, cenazeme kimsenin de gelmesini istemiyorum. Ben de kendi başıma giderim" sözleri ile ilgili Ersoy kimi çevrelerce dine ve cenazeye saygısızlık yapmakla suçlandı. Konu hakkında konuşan ilahiyatçı Prof. Nihat Hatipoğlu "İnkâr niyetiyle bunu söylemedi. Bunu vefasızlık adına söyledi. Hayattayken aradığı sorduğu, selamı, kelamı yok, öldükten sonra bu iş olmaz," dedi.Sabah gazetesinden Yüksel Aytuğ'un aktardığına göre Hatipoğlu şöyle konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/mazhar-alansonun-kizi-eda-alanson-son-yolculuguna-ugurlandi-1088882407.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/01/1049419268_93:0:640:410_1920x0_80_0_0_17f0eb25901a3b092556eaf97ac710e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bülent ersoy, nihat hatipoğlu, bülent ersoy cenaze
bülent ersoy, nihat hatipoğlu, bülent ersoy cenaze

'Cenazeme kimse gelmesin' diyen Bülent Ersoy'a Nihat Hatipoğlu'ndan destek: 'Şova çevirmeyelim'

12:13 08.10.2024
© DHABülent Ersoy
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© DHA
Abone ol
Bülent Ersoy'un 'Cenazeme kimse gelmesin' açıklaması üzerine Prof. Nihat Hatipoğlu "İnkâr niyetiyle bunu söylemedi. Bunu vefasızlık adına söyledi. Hayattayken aradığı sorduğu, selamı, kelamı yok, öldükten sonra bu iş olmaz" dedi.
Bülent Ersoy'un, son dönem sanatçılar arasında yaşanan kayıplar ve vefa gösterilmemesiyle ilgili soruya, "Vallahi ben hiç umursamıyorum, cenazeme kimsenin de gelmesini istemiyorum. Ben de kendi başıma giderim" sözleri ile ilgili Ersoy kimi çevrelerce dine ve cenazeye saygısızlık yapmakla suçlandı.
Konu hakkında konuşan ilahiyatçı Prof. Nihat Hatipoğlu "İnkâr niyetiyle bunu söylemedi. Bunu vefasızlık adına söyledi. Hayattayken aradığı sorduğu, selamı, kelamı yok, öldükten sonra bu iş olmaz," dedi.
Sabah gazetesinden Yüksel Aytuğ'un aktardığına göre Hatipoğlu şöyle konuştu.
"Bülent Ersoy bunu durup dururken söylemedi. Ben Bülent Ersoy'u biliyorum. Tanışmışlığımız, selamlaştığımız da oldu. Kendisi dinine saygılı bir kişidir. İnkâr niyetiyle de bunu söylemedi. Bunu vefasızlık adına söyledi. Hayattayken aradığı sorduğu, selamı, kelamı yok, öldükten sonra bu iş olmaz. Bir de son dönemde cenazelerde yaşananlara dikkat çekmek için bunu söylemiş olabilir. Son dönemde ünlülerin cenazelerine sırf selfie çekmek için gelenler var. Adamın zaten acısı var, sen niye selfie çekiyorsun yahu? Tabuttaki adamın selfie'ye ihtiyacı yok, merhamete, duaya ihtiyacı var. 'Haydi çekil şuradan' da diyemiyor. Dilini temiz tutmaya çalışıyor. Saygı gerekir, edep ve adap gerekir. Cenazeye gelip gülüyorlar, konuşuyorlar. Cenazenin bir adabı, ölçüsü vardır. Bülent Ersoy da bunlara tepki gösterdi. Ben onu anlayabiliyorum. Hani Necip Fazıl diyor ya, 'Dört inanmış adam beni çeksin götürsün' diye. O nedenle bu tür tepkileri doğru anlamak lazım. Cenazeyi şova çevirmeyelim."
Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2024
YAŞAM
Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı
6 Ekim, 15:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала