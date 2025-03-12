https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/muglada-deprem-afad-buyuklugunu-acikladi-1094418065.html
Muğla'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Muğla'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Muğla Marmaris'te saat 9.41'de 3.7 büyüklüğünde deprem medyana geldi. 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T09:58+0300
2025-03-12T09:58+0300
2025-03-12T11:19+0300
son depremler
deprem
muğla
marmaris
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089428419_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8bd7946ecbd484a7072b21c2c00e696d.jpg
Muğla'da deprem oldu.Marmaris'te depremAFAD "Tarih-saat 12 Mart 2025 09:41:25 itibariyle Akdeniz - [50.29 km] Marmaris (Muğla) 3,7 şiddetinde bir deprem olmuştur." açıklamasında bulundu.12 Mart Muğla'da depremMuğla'daki deprem, çevre bölgelerden de hissedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/48lik-deprem-sonrasi-naci-gorur-ahmet-ercan-ve-osman-bektastan-bolgeye-uyari-daha-buyuk-depremler-1094416372.html
muğla
marmaris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089428419_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ca35f53fa4eda634e031d80e322edd7f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
son dakika muğla'da deprem mi oldu, az önce deprem muğla'da nerede oldu, muğla deprem kandilli ve afad son depremler listesi 12 mart 2025, 12 mart depremler, son depremler, muplada deprem mi oldu, marmaris sallandı mı, muğla sallandı mı, sallandık mı
son dakika muğla'da deprem mi oldu, az önce deprem muğla'da nerede oldu, muğla deprem kandilli ve afad son depremler listesi 12 mart 2025, 12 mart depremler, son depremler, muplada deprem mi oldu, marmaris sallandı mı, muğla sallandı mı, sallandık mı
Muğla'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
09:58 12.03.2025 (güncellendi: 11:19 12.03.2025)
Muğla Marmaris'te saat 9.41'de 3.7 büyüklüğünde deprem medyana geldi.
AFAD "Tarih-saat 12 Mart 2025 09:41:25 itibariyle Akdeniz - [50.29 km] Marmaris (Muğla) 3,7 şiddetinde bir deprem olmuştur." açıklamasında bulundu.
Muğla'daki deprem, çevre bölgelerden de hissedildi.