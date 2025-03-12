https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/muglada-deprem-afad-buyuklugunu-acikladi-1094418065.html

Muğla'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı

Muğla'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı

Sputnik Türkiye

Muğla Marmaris'te saat 9.41'de 3.7 büyüklüğünde deprem medyana geldi. 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T09:58+0300

2025-03-12T09:58+0300

2025-03-12T11:19+0300

son depremler

deprem

muğla

marmaris

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Muğla'da deprem oldu.Marmaris'te depremAFAD "Tarih-saat 12 Mart 2025 09:41:25 itibariyle Akdeniz - [50.29 km] Marmaris (Muğla) 3,7 şiddetinde bir deprem olmuştur." açıklamasında bulundu.12 Mart Muğla'da depremMuğla'daki deprem, çevre bölgelerden de hissedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/48lik-deprem-sonrasi-naci-gorur-ahmet-ercan-ve-osman-bektastan-bolgeye-uyari-daha-buyuk-depremler-1094416372.html

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