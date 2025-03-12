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Muğla'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Muğla'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Muğla Marmaris'te saat 9.41'de 3.7 büyüklüğünde deprem medyana geldi. 12.03.2025, Sputnik Türkiye
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Muğla'da deprem oldu.Marmaris'te depremAFAD "Tarih-saat 12 Mart 2025 09:41:25 itibariyle Akdeniz - [50.29 km] Marmaris (Muğla) 3,7 şiddetinde bir deprem olmuştur." açıklamasında bulundu.12 Mart Muğla'da depremMuğla'daki deprem, çevre bölgelerden de hissedildi.
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son dakika muğla'da deprem mi oldu, az önce deprem muğla'da nerede oldu, muğla deprem kandilli ve afad son depremler listesi 12 mart 2025, 12 mart depremler, son depremler, muplada deprem mi oldu, marmaris sallandı mı, muğla sallandı mı, sallandık mı
son dakika muğla'da deprem mi oldu, az önce deprem muğla'da nerede oldu, muğla deprem kandilli ve afad son depremler listesi 12 mart 2025, 12 mart depremler, son depremler, muplada deprem mi oldu, marmaris sallandı mı, muğla sallandı mı, sallandık mı

Muğla'da deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı

09:58 12.03.2025 (güncellendi: 11:19 12.03.2025)
© AASon dakika deprem
Son dakika deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© AA
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Muğla Marmaris'te saat 9.41'de 3.7 büyüklüğünde deprem medyana geldi.
Muğla'da deprem oldu.

Marmaris'te deprem

AFAD "Tarih-saat 12 Mart 2025 09:41:25 itibariyle Akdeniz - [50.29 km] Marmaris (Muğla) 3,7 şiddetinde bir deprem olmuştur." açıklamasında bulundu.

12 Mart Muğla'da deprem

Muğla'daki deprem, çevre bölgelerden de hissedildi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
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4.8'lik deprem sonrası Naci Görür, Ahmet Ercan ve Osman Bektaş'tan bölgeye uyarı: 'Daha büyük depremler olabilir'
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