https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/48lik-deprem-sonrasi-naci-gorur-ahmet-ercan-ve-osman-bektastan-bolgeye-uyari-daha-buyuk-depremler-1094416372.html

4.8'lik deprem sonrası Naci Görür, Ahmet Ercan ve Osman Bektaş'tan bölgeye uyarı: 'Daha büyük depremler olabilir'

4.8'lik deprem sonrası Naci Görür, Ahmet Ercan ve Osman Bektaş'tan bölgeye uyarı: 'Daha büyük depremler olabilir'

Sputnik Türkiye

Irak’ta meydana gelen 4.8'lik deprem, Hakkari, Bitlis ve Şırnak’ta hissedildi. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, Bitlis-Zagros Bindirme Zonu'nu işaret... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T09:43+0300

2025-03-12T09:43+0300

2025-03-12T09:43+0300

türki̇ye

deprem

deprem son dakika

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

naci görür

osman bektaş

ahmet ercan

övgün ahmet ercan

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Irak’ın Erbil kentinin Mergasur ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, Türkiye sınırındaki Hakkari, Bitlis, Şırnak'ın Uludere ve Cizre ilçelerinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın verilerine göre, sarsıntı yerin yaklaşık 10 klometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem uzmanları, bölgenin jeolojik olarak büyük bir stres altında olduğunu ve ilerleyen dönemlerde daha büyük depremler yaşanabileceği uyarısında bulundu.Naci Görür: Daha büyük depremler bekliyoruzDepremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bitlis-Zagros Bindirme Zonu hakkında kritik bir açıklama yaptı. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:"Dilekli-Yüksekova/Hakkari’de 5:00 büyüklükte deprem oldu. Bu deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu içerisinde. Beklediğimiz bir deprem. 6 Şubat Depremlerinde bu zon, Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha da deprem beklediğimiz bir zon. Geçmiş olsun, sevgiyle."Ahmet Ercan: Beklenenden küçükDepremle ilgili Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da değerlendirmelerde bulundu.Övgün Ahmet Ercan, deprem sonrası sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:"Hakkari Yüksekova’da beklenen deprem oldu, ancak beklenenden küçük M5.0."Öte yandan, Prof. Dr. Osman Bektaş ise bölgedeki depremselliğin Arap Levhası'nın kuzeybatıya hareketiyle ilişkili olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:*"Arap Levhasının kuzeybatıya hareketi, Doğu Anadolu Fayı ve Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı tarafından karşılanmaktadır. 20. yüzyıl başlarında Bindirme Kuşağı'nda başlayan depremsellik, *Doğu Anadolu Fayı'na doğru ilerlemektedir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/bir-sigara-grubuna-gelen-zam-yansidi-en-ucuz-ve-pahalisi-ne-kadar-oldu-12-mart-zamli-sigara-1094415153.html

türki̇ye

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hakkari

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