https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/milliyetci-hareket-partisinden-chp-karari--kendileriyle-bu-meseleyle-alakali-herhangi-bir-temasimiz-1094408574.html

Milliyetçi Hareket Partisi'nden CHP kararı: 'Kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımız olmayacak'

Milliyetçi Hareket Partisi'nden CHP kararı: 'Kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımız olmayacak'

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, CHP'nin 'Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T00:06+0300

2025-03-12T00:06+0300

2025-03-12T00:13+0300

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Habertürk kanalında Olaylar ve Görüşler programında CHP adına açıklamalarda bulunan CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat’ın değerlendirmelerine tepki gösterdi. "CHP adına konuşan, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat’ın yorumlarının aziz milletimizin hiçbir evladı tarafından kabulü mümkün değildir" ifadesini kullanan Özdemir sosyal medyadan şu eleştiride bulundu: MHP'li Özdemir, yaptığı bir diğer paylaşımda ise partilerinin konuyla ilgili CHP duruşunu netleştirmeden bir temasta bulunmayacaklarını duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de iradesinin bu yönde olduğunu belirten İsmail Özdemir şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/merdan-yanardagin-sozleriyle-ilgili-rtuk-baskani-sahinden-aciklama-aslinda-kendi-fikir-dunyalarinin-1094402641.html

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milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, chp, haberler, türkiye, terör, son dakika