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SON DAKİKA | Milliyetçi Hareket Partisi'nden CHP kararı: 'Kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımız olmayacak'
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Milliyetçi Hareket Partisi'nden CHP kararı: 'Kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımız olmayacak'
Milliyetçi Hareket Partisi'nden CHP kararı: 'Kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımız olmayacak'
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, CHP'nin 'Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Habertürk kanalında Olaylar ve Görüşler programında CHP adına açıklamalarda bulunan CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat’ın değerlendirmelerine tepki gösterdi. "CHP adına konuşan, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat’ın yorumlarının aziz milletimizin hiçbir evladı tarafından kabulü mümkün değildir" ifadesini kullanan Özdemir sosyal medyadan şu eleştiride bulundu: MHP'li Özdemir, yaptığı bir diğer paylaşımda ise partilerinin konuyla ilgili CHP duruşunu netleştirmeden bir temasta bulunmayacaklarını duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de iradesinin bu yönde olduğunu belirten İsmail Özdemir şu açıklamayı yaptı:
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milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, chp, haberler, türkiye, terör, son dakika

Milliyetçi Hareket Partisi'nden CHP kararı: 'Kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımız olmayacak'

00:06 12.03.2025 (güncellendi: 00:13 12.03.2025)
© Harun ÖzalpDevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© Harun Özalp
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, CHP'nin 'Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasları olmayacağını ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşünün de bu yönde olduğunu açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Habertürk kanalında Olaylar ve Görüşler programında CHP adına açıklamalarda bulunan CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat’ın değerlendirmelerine tepki gösterdi.
"CHP adına konuşan, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat’ın yorumlarının aziz milletimizin hiçbir evladı tarafından kabulü mümkün değildir" ifadesini kullanan Özdemir sosyal medyadan şu eleştiride bulundu:

Ali Haydar Fırat, yaptığı yorumlara istinaden açıkça “CHP’nin demokratikleşme bahsinde bağımsız Kürdistanın kurulmasını isteyip istemediğini” cevaplandırmalıdır. Bu zihniyet Türkiye bölünsün mü istemektedir? CHP bölünmüş bir Türkiye mi istemektedir?

MHP'li Özdemir, yaptığı bir diğer paylaşımda ise partilerinin konuyla ilgili CHP duruşunu netleştirmeden bir temasta bulunmayacaklarını duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de iradesinin bu yönde olduğunu belirten İsmail Özdemir şu açıklamayı yaptı:

Terörsüz Türkiye hedefimizde MHP ve Cumhur İttifakı’nın duruşu gayet açık, temiz ve nettir.

Program içinde geçen konuyla alakalı sorduğumuz soruya CHP’li parti meclisi üyesinin, partisi adına tutarlı bir cevap verememesi, kendisinden önceki CHP’li tüm yetkilileri de tasdikleyen bir tutum olmuştur. CHP içi boş kavramlar ve tutarsız cümlelerle kamuoyunu oyalamayı hedeflemektedir.

Bu sebeple, Milliyetçi Hareket Partisi olarak CHP’nin, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden, bağımsız kürdistan konusunda tavrını net olarak ortaya koymadan, kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımızın olmayacağını, Sayın Genel Başkanımızın iradelerinin de bu yönde olduğunu belirterek saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyoruz.

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