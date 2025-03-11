https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/merdan-yanardagin-sozleriyle-ilgili-rtuk-baskani-sahinden-aciklama-aslinda-kendi-fikir-dunyalarinin-1094402641.html

Merdan Yanardağ'ın sözleriyle ilgili RTÜK Başkanı Şahin'den açıklama: 'Aslında kendi fikir dünyalarının karanlığı'

Merdan Yanardağ'ın sözleriyle ilgili RTÜK Başkanı Şahin'den açıklama: 'Aslında kendi fikir dünyalarının karanlığı'

Sputnik Türkiye

RTÜK Başkanı Şahin, TELE1'deki yayın sırasında kullandığı sözlerle ilgili Merdan Yanardağ'ı eleştirdi. Şahin söz konusu ifadeler sonrası yayın kuruluşu... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T19:48+0300

2025-03-11T19:48+0300

2025-03-11T19:49+0300

türki̇ye

ebubekir şahin

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

merdan yanardağ

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1 kanalında 10 Mart'ta yayınlanan 18 Dakika programında Gazeteci Merdan Yanardağ'ın açıklamaları nedeniyle yayın kuruluşu hakkında inceleme başlatılacağını duyurdu.Şahin Yanardağ'ın ifadelerinin 'kamu vicdanını derinden yaralayan' ve 'toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan' ifadeler olduğunu belirtti."Her fırsatta İslam alemine yönelik zehir kusmayı adet haline getiren şahısların, bu sefer de Suriye'deki gelişmeler üzerine bilinçaltlarındaki habis fikirleri dışa vurduğunu" ifade eden Şahin "İslam dünyasının Orta Çağ karanlığında olduğunu iddia edenlerin, aslında kendi fikir dünyalarının karanlığından hiçbir zaman çıkamadığı" yorumunda bulundu.RTÜK Başkanı açıklamasında şunları kaydetti:

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ebubekir şahin, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), merdan yanardağ