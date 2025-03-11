https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/merdan-yanardagin-sozleriyle-ilgili-rtuk-baskani-sahinden-aciklama-aslinda-kendi-fikir-dunyalarinin-1094402641.html
Merdan Yanardağ'ın sözleriyle ilgili RTÜK Başkanı Şahin'den açıklama: 'Aslında kendi fikir dünyalarının karanlığı'
Merdan Yanardağ'ın sözleriyle ilgili RTÜK Başkanı Şahin'den açıklama: 'Aslında kendi fikir dünyalarının karanlığı'
Sputnik Türkiye
RTÜK Başkanı Şahin, TELE1'deki yayın sırasında kullandığı sözlerle ilgili Merdan Yanardağ'ı eleştirdi. Şahin söz konusu ifadeler sonrası yayın kuruluşu... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T19:48+0300
2025-03-11T19:48+0300
2025-03-11T19:49+0300
türki̇ye
ebubekir şahin
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
merdan yanardağ
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1 kanalında 10 Mart'ta yayınlanan 18 Dakika programında Gazeteci Merdan Yanardağ'ın açıklamaları nedeniyle yayın kuruluşu hakkında inceleme başlatılacağını duyurdu.Şahin Yanardağ'ın ifadelerinin 'kamu vicdanını derinden yaralayan' ve 'toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan' ifadeler olduğunu belirtti."Her fırsatta İslam alemine yönelik zehir kusmayı adet haline getiren şahısların, bu sefer de Suriye'deki gelişmeler üzerine bilinçaltlarındaki habis fikirleri dışa vurduğunu" ifade eden Şahin "İslam dünyasının Orta Çağ karanlığında olduğunu iddia edenlerin, aslında kendi fikir dünyalarının karanlığından hiçbir zaman çıkamadığı" yorumunda bulundu.RTÜK Başkanı açıklamasında şunları kaydetti:
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ebubekir şahin, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), merdan yanardağ
ebubekir şahin, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), merdan yanardağ
Merdan Yanardağ'ın sözleriyle ilgili RTÜK Başkanı Şahin'den açıklama: 'Aslında kendi fikir dünyalarının karanlığı'
19:48 11.03.2025 (güncellendi: 19:49 11.03.2025)
RTÜK Başkanı Şahin, TELE1'deki yayın sırasında kullandığı sözlerle ilgili Merdan Yanardağ'ı eleştirdi. Şahin söz konusu ifadeler sonrası yayın kuruluşu hakkında gerekli inceleme başlatılacağını açıkladı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1 kanalında 10 Mart'ta yayınlanan 18 Dakika programında Gazeteci Merdan Yanardağ'ın açıklamaları nedeniyle yayın kuruluşu hakkında inceleme başlatılacağını duyurdu.
Şahin Yanardağ'ın ifadelerinin 'kamu vicdanını derinden yaralayan' ve 'toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan' ifadeler olduğunu belirtti.
"Her fırsatta İslam alemine yönelik zehir kusmayı adet haline getiren şahısların, bu sefer de Suriye'deki gelişmeler üzerine bilinçaltlarındaki habis fikirleri dışa vurduğunu" ifade eden Şahin "İslam dünyasının Orta Çağ karanlığında olduğunu iddia edenlerin, aslında kendi fikir dünyalarının karanlığından hiçbir zaman çıkamadığı" yorumunda bulundu.
RTÜK Başkanı açıklamasında şunları kaydetti:
"Bu şahısların gerçek niyetleri, Suriye'deki gelişmeleri bahane ederek Türkiye'de bir mezhep çatışmasına zemin hazırlamaktır. Unuttukları ise Türkiye artık eski Türkiye değildir ve milletimiz bu şark kurnazlıklarına kanmamaktadır. 6112 sayılı Kanun son derece açık ve nettir; medya hizmet sağlayıcıları, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez. Hal böyleyken, Tele1 ekranlarında 10 Mart'ta yayınlanan 18 Dakika isimli programda Merdan Yanardağ'ın kamu vicdanını derinden yaralayan ve toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan ifadeleri nedeniyle ilgili yayın kuruluşu hakkında gerekli inceleme başlatılacaktır."