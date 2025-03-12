https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/mhp-genel-baskani-bahceli-tek-disi-kalmis-canavarlar-ne-yaptilarsa-amaclarina-ulasamamislar-1094420663.html

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Tek dişi kalmış canavarlar ne yaptılarsa amaçlarına ulaşamamışlar

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Tek dişi kalmış canavarlar ne yaptılarsa amaçlarına ulaşamamışlar

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle sosyal medya hesabında yayımladığı mesajında... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T11:00+0300

2025-03-12T11:00+0300

2025-03-12T11:00+0300

türki̇ye

devlet bahçeli

mhp

mehmet akif ersoy

i̇stiklal marşı

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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çevremizde dolaşan tek dişi kalmış canavarlar, ne yaparlarsa yapsınlar amaçlarına ulaşamamış, öngördükleri hiçbir planı hayata geçirememişlerdir. Çok şükür ki bugüne kadar başarılı olamadılar ve asla da olamayacaklar" dedi.Tek dişi kalmış canavarlar"İstiklal Marşımız bağımsızlığımızın manifestosu, milli varlığımızın manzum seslenişidir. Merhum vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un eşsiz duyuş ve hissedişiyle kaleme alınan istiklalimizin dizeleri aziz milletimizin şuur ve inancını simgeleştirmiştir" ifadelerini kullanan MHP Genel Başkanı Bahçeli, şu ifadelere yer verdi: "Sömürgeci emellerin Türk milletinin iman dolu göğsüne çarparak sönmesi, Türklüğün duvarını aşamadan durdurulması en güzel ve veciz şekilde onun mısralarında özetlenmiştir. Emperyalistlerin namert komplosu, insanlığı boşa çıkaran bozguncu ve işgalci adımları ancak ve ancak, Akif gibi vatan ve milletine derinden bağlanan ahlak kahramanlarının fırın gibi sıcak yürekleriyle ezilmiş ve reddedilmiştir.Akif’in yazdığı İstiklal Marşı, Türk milletinin müşterek iradesi ve beyanı olarak görmesini bildikten sonra herkese önemli sorumluluklar yüklemektedir. İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 104’üncü yıldönümünde merhum vatan şairimizi şükran, minnet, hürmet ve rahmetle anıyorum. Dileğim ve niyazım odur ki, Cenab-ı Allah muazzez ve muhterem Türk milletine bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın, bir daha karanlık günler yaşatmasın, bir daha da bağımsızlığımızı risk ve tehlikelere maruz bırakmasın."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/mhp-genel-baskani-bahceliden-suriye-aciklamasi--1094363591.html

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