https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/mhp-genel-baskani-bahceli-tek-disi-kalmis-canavarlar-ne-yaptilarsa-amaclarina-ulasamamislar-1094420663.html
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Tek dişi kalmış canavarlar ne yaptılarsa amaçlarına ulaşamamışlar
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Tek dişi kalmış canavarlar ne yaptılarsa amaçlarına ulaşamamışlar
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle sosyal medya hesabında yayımladığı mesajında... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T11:00+0300
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çevremizde dolaşan tek dişi kalmış canavarlar, ne yaparlarsa yapsınlar amaçlarına ulaşamamış, öngördükleri hiçbir planı hayata geçirememişlerdir. Çok şükür ki bugüne kadar başarılı olamadılar ve asla da olamayacaklar" dedi.Tek dişi kalmış canavarlar"İstiklal Marşımız bağımsızlığımızın manifestosu, milli varlığımızın manzum seslenişidir. Merhum vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un eşsiz duyuş ve hissedişiyle kaleme alınan istiklalimizin dizeleri aziz milletimizin şuur ve inancını simgeleştirmiştir" ifadelerini kullanan MHP Genel Başkanı Bahçeli, şu ifadelere yer verdi: "Sömürgeci emellerin Türk milletinin iman dolu göğsüne çarparak sönmesi, Türklüğün duvarını aşamadan durdurulması en güzel ve veciz şekilde onun mısralarında özetlenmiştir. Emperyalistlerin namert komplosu, insanlığı boşa çıkaran bozguncu ve işgalci adımları ancak ve ancak, Akif gibi vatan ve milletine derinden bağlanan ahlak kahramanlarının fırın gibi sıcak yürekleriyle ezilmiş ve reddedilmiştir.Akif’in yazdığı İstiklal Marşı, Türk milletinin müşterek iradesi ve beyanı olarak görmesini bildikten sonra herkese önemli sorumluluklar yüklemektedir. İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 104’üncü yıldönümünde merhum vatan şairimizi şükran, minnet, hürmet ve rahmetle anıyorum. Dileğim ve niyazım odur ki, Cenab-ı Allah muazzez ve muhterem Türk milletine bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın, bir daha karanlık günler yaşatmasın, bir daha da bağımsızlığımızı risk ve tehlikelere maruz bırakmasın."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/mhp-genel-baskani-bahceliden-suriye-aciklamasi--1094363591.html
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devlet bahçeli, mhp, mehmet akif ersoy, i̇stiklal marşı
devlet bahçeli, mhp, mehmet akif ersoy, i̇stiklal marşı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Tek dişi kalmış canavarlar ne yaptılarsa amaçlarına ulaşamamışlar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle sosyal medya hesabında yayımladığı mesajında, "Çevremizde dolaşan tek dişi kalmış canavarlar amaçlarına ulaşamamış, hiçbir planı hayata geçirememişlerdir' ifadelerini kullandı.
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çevremizde dolaşan tek dişi kalmış canavarlar, ne yaparlarsa yapsınlar amaçlarına ulaşamamış, öngördükleri hiçbir planı hayata geçirememişlerdir. Çok şükür ki bugüne kadar başarılı olamadılar ve asla da olamayacaklar" dedi.
Tek dişi kalmış canavarlar
"İstiklal Marşımız bağımsızlığımızın manifestosu, milli varlığımızın manzum seslenişidir. Merhum vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un eşsiz duyuş ve hissedişiyle kaleme alınan istiklalimizin dizeleri aziz milletimizin şuur ve inancını simgeleştirmiştir" ifadelerini kullanan MHP Genel Başkanı Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:
"Sömürgeci emellerin Türk milletinin iman dolu göğsüne çarparak sönmesi, Türklüğün duvarını aşamadan durdurulması en güzel ve veciz şekilde onun mısralarında özetlenmiştir. Emperyalistlerin namert komplosu, insanlığı boşa çıkaran bozguncu ve işgalci adımları ancak ve ancak, Akif gibi vatan ve milletine derinden bağlanan ahlak kahramanlarının fırın gibi sıcak yürekleriyle ezilmiş ve reddedilmiştir.
Bugün de çevremizde dolaşan tek dişi kalmış canavarlar, o günden bugüne vicdan ve insanlık değerlerini barut ve silah yığınağının içinde kaybetmişler, çok şükür ne yaptılarsa amaçlarına ulaşamamışlar, neyi öngördülerse başaramamışlar, hiçbir zaman da sonuç alamamışlardır. Akif, zulme direnen, zalime teslim olmayan, kanlı ellere sırnaşmayı, dalkavukluğu aklından dahi geçirmeyen yüksek bir ahlak timsali olarak gönüllere taht kurmuştur.
Akif’in yazdığı İstiklal Marşı, Türk milletinin müşterek iradesi ve beyanı olarak görmesini bildikten sonra herkese önemli sorumluluklar yüklemektedir. İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 104’üncü yıldönümünde merhum vatan şairimizi şükran, minnet, hürmet ve rahmetle anıyorum. Dileğim ve niyazım odur ki, Cenab-ı Allah muazzez ve muhterem Türk milletine bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın, bir daha karanlık günler yaşatmasın, bir daha da bağımsızlığımızı risk ve tehlikelere maruz bırakmasın."