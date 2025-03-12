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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Altın fiyatlarında yeni dalgalanma, resmen çakıldı: Gramda 2025 yıl sonu beklentisini İslam Memiş açıkladı
Altın fiyatlarında yeni dalgalanma, resmen çakıldı: Gramda 2025 yıl sonu beklentisini İslam Memiş açıkladı
Sputnik Türkiye
Trump’ın açıklamaları sonrası altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Uzmanlar, özellikle ons altında gerilemenin sürebileceğini belirterek yatırımcılara acele... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T07:09+0300
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ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları, altın fiyatlarında sert dalgalanmalara neden oldu. Küresel piyasalarda belirsizlik devam ederken, altın yatırımcıları yeni alım fırsatlarını değerlendiriyor.Altın Uzmanı Memiş’ten kritik değerlendirmeAltın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. Memiş’e göre, ons altın fiyatı 2.900 dolar seviyesinde dalgalı bir seyir izliyor ve düşüşler devam edebilir."Ons altında 2.880, 2.860 ve 2.830 dolar seviyelerine doğru kademeli düşüş beklentimiz var. 2.800 doların altına sarkmadığı sürece dolar pozisyonumuzu koruyacağız."Altın yatırımcılarına uyarı: Alım i̇çin acele etmeyinMemiş, yatırımcıların yeni alım için acele etmemesi gerektiğini belirterek, özellikle gram altın fiyatlarının daha iyi alım seviyelerine inebileceğini vurguladı.Gram altın 4.500 TL'yi görecek mi?Uzmanlar, yıl sonuna kadar gram altın fiyatlarının 4.000 ila 4.500 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyor. Ancak, kısa vadeli hareketlerin belirsizliği koruduğu belirtiliyor.Altın fiyatları daha da düşer mi?Piyasalar, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklere bağlı olarak dalgalanmaya devam ediyor. Uzmanlar, kısa vadede ons altın fiyatlarında düşüşlerin sürebileceğini, ancak uzun vadede altının güvenli liman özelliğini koruduğunu belirtiyor.Altın fiyatlarında güncel durumAltın piyasalarındaki anlık fiyatlamalar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 12 Mart 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları:
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tl, i̇slam memiş, altın, yarım gram altın, gram altın, külçe altın, ons altın

Altın fiyatlarında yeni dalgalanma, resmen çakıldı: Gramda 2025 yıl sonu beklentisini İslam Memiş açıkladı

07:09 12.03.2025
© AAAltın alımı
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© AA
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Trump’ın açıklamaları sonrası altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Uzmanlar, özellikle ons altında gerilemenin sürebileceğini belirterek yatırımcılara acele etmemeleri konusunda uyardı. Gram altın için 4.500 TL tahmini yapılırken, piyasalar dalgalı seyrediyor. İşte güncel altın fiyatları ve detaylar.
ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları, altın fiyatlarında sert dalgalanmalara neden oldu. Küresel piyasalarda belirsizlik devam ederken, altın yatırımcıları yeni alım fırsatlarını değerlendiriyor.

Altın Uzmanı Memiş’ten kritik değerlendirme

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. Memiş’e göre, ons altın fiyatı 2.900 dolar seviyesinde dalgalı bir seyir izliyor ve düşüşler devam edebilir.
"Ons altında 2.880, 2.860 ve 2.830 dolar seviyelerine doğru kademeli düşüş beklentimiz var. 2.800 doların altına sarkmadığı sürece dolar pozisyonumuzu koruyacağız."

Altın yatırımcılarına uyarı: Alım i̇çin acele etmeyin

Memiş, yatırımcıların yeni alım için acele etmemesi gerektiğini belirterek, özellikle gram altın fiyatlarının daha iyi alım seviyelerine inebileceğini vurguladı.
"Gram altında şu an için 3.430 - 3.480 TL aralığı önemli. Ancak ons altında beklenen geri çekilme nedeniyle yeni alım için sabırlı olmak gerek."

Gram altın 4.500 TL'yi görecek mi?

Uzmanlar, yıl sonuna kadar gram altın fiyatlarının 4.000 ila 4.500 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyor. Ancak, kısa vadeli hareketlerin belirsizliği koruduğu belirtiliyor.
"Gram altında 4.000-4.500 TL, ons altında ise 3.050-3.080 dolar seviyeleri hedef olarak korunuyor."

Altın fiyatları daha da düşer mi?

Piyasalar, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklere bağlı olarak dalgalanmaya devam ediyor. Uzmanlar, kısa vadede ons altın fiyatlarında düşüşlerin sürebileceğini, ancak uzun vadede altının güvenli liman özelliğini koruduğunu belirtiyor.

Altın fiyatlarında güncel durum

Altın piyasalarındaki anlık fiyatlamalar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 12 Mart 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları:

Altın Türü

Alış (TL)

Satış (TL)

Gram Altın

3.424,63

3.424,98

Çeyrek Altın

5.554,59

5.682,21

Yarım Altın

11.095,62

11.386,11

Tam Altın

22.265,52

22.707,39

Cumhuriyet Altını

23.038,00

23.387,00

Ons Altın ($)

2.917,84

2.918,34

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