https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/prof-dr-naci-gorurden-deprem-uyarisi-dahasini-bekliyoruz-1094408181.html

Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: 'Dahasını bekliyoruz'

Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: 'Dahasını bekliyoruz'

Sputnik Türkiye

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprembilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Bitlis-Zagros Bindirme Zonu’nda... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

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hakkari

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hakkari i̇l emniyet müdürlüğü

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hakkari üniversitesi

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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari'de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede daha fazla deprem olabileceği uyarısında bulundu.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari’deki depremin Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında sıkışan Bitlis-Zagros Bindirme Zonu içerisinde meydana geldiğini söyledi. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından bu hattın büyük bir stres biriktirdiğini belirten Görür, "Bu zon Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha da deprem beklediğimiz bir zon" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/afad-acikladi-hakkaride-deprem-1094404840.html

türki̇ye

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