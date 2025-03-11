https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/prof-dr-naci-gorurden-deprem-uyarisi-dahasini-bekliyoruz-1094408181.html
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: 'Dahasını bekliyoruz'
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: 'Dahasını bekliyoruz'
Sputnik Türkiye
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprembilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Bitlis-Zagros Bindirme Zonu’nda... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T23:15+0300
2025-03-11T23:15+0300
2025-03-11T23:15+0300
türki̇ye
naci görür
hakkari
hakkari valiliği
hakkari i̇l emniyet müdürlüğü
hakkari belediyesi
hakkari üniversitesi
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
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Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari'de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede daha fazla deprem olabileceği uyarısında bulundu.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari’deki depremin Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında sıkışan Bitlis-Zagros Bindirme Zonu içerisinde meydana geldiğini söyledi. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından bu hattın büyük bir stres biriktirdiğini belirten Görür, "Bu zon Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha da deprem beklediğimiz bir zon" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/afad-acikladi-hakkaride-deprem-1094404840.html
türki̇ye
hakkari
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naci görür, hakkari, hakkari valiliği, hakkari i̇l emniyet müdürlüğü, hakkari belediyesi, hakkari üniversitesi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem
naci görür, hakkari, hakkari valiliği, hakkari i̇l emniyet müdürlüğü, hakkari belediyesi, hakkari üniversitesi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem
Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: 'Dahasını bekliyoruz'
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprembilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Bitlis-Zagros Bindirme Zonu’nda gerçekleştiğini belirterek bölgede daha fazla deprem beklendiğini söyledi. Görür, 6 Şubat depremlerinden sonra bu hattın sıkıştığını ve riskin devam ettiğini vurguladı.
Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari'de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede daha fazla deprem olabileceği uyarısında bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari’deki depremin Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında sıkışan Bitlis-Zagros Bindirme Zonu içerisinde meydana geldiğini söyledi. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından bu hattın büyük bir stres biriktirdiğini belirten Görür, "Bu zon Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha da deprem beklediğimiz bir zon" ifadelerini kullandı.