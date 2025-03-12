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Kadıköy'ün rövanşı Ibrox'ta: Rangers- Fenerbahçe maçı ne zaman? Nereden izlenir?
Kadıköy'ün rövanşı Ibrox'ta: Rangers- Fenerbahçe maçı ne zaman? Nereden izlenir?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İskoçya'nın Rangers takımıyla karşılaşacak. İlk maçta Kadıköy'de 1-3 mağlup olan sarı-lacivertliler... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T10:46+0300
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spor
uefa avrupa ligi
fenerbahçe
rangers
kadıköy
rövanş maçı
çağlar söyüncü
i̇smail yüksek
bright osayi-samuel
çeyrek final
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Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşılaşacak.Maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Maçta Hollandalı Pol van Boekel VAR, Almanya'dan Christian Dingert ise AVAR olarak görev alacak.Maç nerede ve ne zaman oynanacak?Karşılaşma, 13 Mart 2025 Perşembe günü İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Ibrox Stadyumu'nda oynanacak. Maç, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.Hangi kanaldan izlenebilir?Rangers- Fenerbahçe rövanş maçı, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.Tur ihtimalleri neler?Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesi için deplasmanda en az 2 farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-lacivertliler, 2 farklı galibiyet elde ederse maç uzatmalara gidecek; burada da eşitlik bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Rangers'a her türlü galibiyet, beraberlik ve 1 farklı mağlubiyet tur için yeterli olacak.Sarı- lacivertli takımda eksikler ve dönüşlerFenerbahçe'de sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, bu önemli maçta forma giyemeyecek. Ancak, sakatlığını atlatan İsmail Yüksek ile ilk maçta kart cezaları nedeniyle oynayamayan Fred Rodrigues ve Bright Osayi-Samuel, teknik heyetin görev vermesi halinde sahada olabilecek.Muhtemel 11'lerRangersButland, Tavernier, Rıdvan Yılmaz, Pröpper, Souttar, Barron, Cerny, Jefte, Raskin, Dessers, DiomandeFenerbahçeİrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Amrabat, Szymanski, Dzeko, Tadic, En-Nesyri
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rangers fenerbahçe maçı, fenerbahçe rangers rövanş, uefa avrupa ligi son 16, fenerbahçe çeyrek final, ibrox stadı, fenerbahçe avrupa maçı, rangers fenerbahçe hangi kanalda, fenerbahçe maç saati, fenerbahçe eksikler, fenerbahçe kart sınırı, rangers fenerbahçe canlı izle, fenerbahçe tur ihtimalleri, avrupa ligi rövanş maçı, fenerbahçe deplasman maçı, fenerbahçe ismail yüksek, çağlar söyüncü sakatlık, fred osayi-samuel dönüş

Kadıköy'ün rövanşı Ibrox'ta: Rangers- Fenerbahçe maçı ne zaman? Nereden izlenir?

10:46 12.03.2025
© AA / Ağıt Erdi UlukayaFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İskoçya'nın Rangers takımıyla karşılaşacak. İlk maçta Kadıköy'de 1-3 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmanda turu geçmek için mücadele edecek.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşılaşacak.
Maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Maçta Hollandalı Pol van Boekel VAR, Almanya'dan Christian Dingert ise AVAR olarak görev alacak.

Maç nerede ve ne zaman oynanacak?

Karşılaşma, 13 Mart 2025 Perşembe günü İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Ibrox Stadyumu'nda oynanacak. Maç, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

Hangi kanaldan izlenebilir?

Rangers- Fenerbahçe rövanş maçı, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Tur ihtimalleri neler?

Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesi için deplasmanda en az 2 farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-lacivertliler, 2 farklı galibiyet elde ederse maç uzatmalara gidecek; burada da eşitlik bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Rangers'a her türlü galibiyet, beraberlik ve 1 farklı mağlubiyet tur için yeterli olacak.

Sarı- lacivertli takımda eksikler ve dönüşler

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, bu önemli maçta forma giyemeyecek. Ancak, sakatlığını atlatan İsmail Yüksek ile ilk maçta kart cezaları nedeniyle oynayamayan Fred Rodrigues ve Bright Osayi-Samuel, teknik heyetin görev vermesi halinde sahada olabilecek.

Muhtemel 11'ler

Rangers

Butland, Tavernier, Rıdvan Yılmaz, Pröpper, Souttar, Barron, Cerny, Jefte, Raskin, Dessers, Diomande

Fenerbahçe

İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Amrabat, Szymanski, Dzeko, Tadic, En-Nesyri
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