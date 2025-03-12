https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/kadikoyun-rovansi-ibroxta-rangers--fenerbahce-maci-ne-zaman-nereden-izlenir--1094419561.html
Kadıköy'ün rövanşı Ibrox'ta: Rangers- Fenerbahçe maçı ne zaman? Nereden izlenir?
Kadıköy'ün rövanşı Ibrox'ta: Rangers- Fenerbahçe maçı ne zaman? Nereden izlenir?
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İskoçya'nın Rangers takımıyla karşılaşacak. İlk maçta Kadıköy'de 1-3 mağlup olan sarı-lacivertliler... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T10:46+0300
2025-03-12T10:46+0300
2025-03-12T10:46+0300
spor
uefa avrupa ligi
fenerbahçe
rangers
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i̇smail yüksek
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çeyrek final
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Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşılaşacak.Maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Maçta Hollandalı Pol van Boekel VAR, Almanya'dan Christian Dingert ise AVAR olarak görev alacak.Maç nerede ve ne zaman oynanacak?Karşılaşma, 13 Mart 2025 Perşembe günü İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Ibrox Stadyumu'nda oynanacak. Maç, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.Hangi kanaldan izlenebilir?Rangers- Fenerbahçe rövanş maçı, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.Tur ihtimalleri neler?Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesi için deplasmanda en az 2 farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-lacivertliler, 2 farklı galibiyet elde ederse maç uzatmalara gidecek; burada da eşitlik bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Rangers'a her türlü galibiyet, beraberlik ve 1 farklı mağlubiyet tur için yeterli olacak.Sarı- lacivertli takımda eksikler ve dönüşlerFenerbahçe'de sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, bu önemli maçta forma giyemeyecek. Ancak, sakatlığını atlatan İsmail Yüksek ile ilk maçta kart cezaları nedeniyle oynayamayan Fred Rodrigues ve Bright Osayi-Samuel, teknik heyetin görev vermesi halinde sahada olabilecek.Muhtemel 11'lerRangersButland, Tavernier, Rıdvan Yılmaz, Pröpper, Souttar, Barron, Cerny, Jefte, Raskin, Dessers, DiomandeFenerbahçeİrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Amrabat, Szymanski, Dzeko, Tadic, En-Nesyri
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Kadıköy'ün rövanşı Ibrox'ta: Rangers- Fenerbahçe maçı ne zaman? Nereden izlenir?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İskoçya'nın Rangers takımıyla karşılaşacak. İlk maçta Kadıköy'de 1-3 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmanda turu geçmek için mücadele edecek.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşılaşacak.
Maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Maçta Hollandalı Pol van Boekel VAR, Almanya'dan Christian Dingert ise AVAR olarak görev alacak.
Maç nerede ve ne zaman oynanacak?
Karşılaşma, 13 Mart 2025 Perşembe günü İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Ibrox Stadyumu'nda oynanacak. Maç, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.
Hangi kanaldan izlenebilir?
Rangers- Fenerbahçe rövanş maçı, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesi için deplasmanda en az 2 farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-lacivertliler, 2 farklı galibiyet elde ederse maç uzatmalara gidecek; burada da eşitlik bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Rangers'a her türlü galibiyet, beraberlik ve 1 farklı mağlubiyet tur için yeterli olacak.
Sarı- lacivertli takımda eksikler ve dönüşler
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, bu önemli maçta forma giyemeyecek. Ancak, sakatlığını atlatan İsmail Yüksek ile ilk maçta kart cezaları nedeniyle oynayamayan Fred Rodrigues ve Bright Osayi-Samuel, teknik heyetin görev vermesi halinde sahada olabilecek.
Butland, Tavernier, Rıdvan Yılmaz, Pröpper, Souttar, Barron, Cerny, Jefte, Raskin, Dessers, Diomande
İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Amrabat, Szymanski, Dzeko, Tadic, En-Nesyri