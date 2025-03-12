https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/hakan-calhanoglu-devler-liginde-tarihe-gecti-inter-ceyrek-finale-cikti-1094418566.html

Hakan Çalhanoğlu Devler Ligi'nde tarihe geçti: Inter çeyrek finale çıktı

Hakan Çalhanoğlu Devler Ligi'nde tarihe geçti: Inter çeyrek finale çıktı

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ilk perdesi geçtiğimiz gece oynandı. Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Orkunç... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T10:20+0300

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son 16 turu rövanş haftasının ilk perdesi geçtiğimiz gece açıldı. Birçok dev maçın oynandığı gecede milli futbolcular da sahne aldı.20.45 seansında tek maç oynandı. La Liga devi Barcelona ile Portekiz temsilcisi Benfica kozlarını paylaştı. Nou Camp'ta oynanan müsabaka, Barcelona'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.Ev sahibine galibiyeti getiren 27. dakikada Lamine Yamal ile 11 ve 42. dakikalarda Raphinha kaydetti. Benfica'nın tek sayısı ise 13. dakikada Otamendi'den geldi.Kerem ve Orkun ilk 11'deBenfica'da forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Aktürkoğlu 56'da yerini Amdouni'ye bırakırken, Kökçü 70'te Belotti ile değişti.İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan Barcelona, toplam skoru 4-1'e getirdi ve adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.23.00 seansında ise 3 maç oynandı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile Feyenoord karşı karşıya geldi.Giuseppe Meazza'da oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-1'lik skorla Inter oldu.İtalyan temsilcisine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Thuram ve 51. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Feyenoord'un tek sayısı ise 42'de penaltıdan Moder ile geldi.Hakan Çalhanoğlu tarihe geçtiMilli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçın 61. dakikasında yerini Asllani'ye bıraktı. Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde 10+ gol ve 10+ asist barajını geçen ilk Türk oyuncu oldu. İlk maçı 2-0 kazanan Inter, bu skorla birlikte toplam sonuçta 4-1 öne geçti ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.İki Alman devini karşı karşıya getiren eşleşmede ise Leverkusen ile Bayern kozlarını paylaştı.BayArena'da oynanan maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Bayern Münih oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 52'de Harry Kane ve 71'de Alphonso Davies kaydetti.İlk maçı da 3-0 kazanan Bayern, toplamda 5-0'la çeyrek finale yükselen ekip oldu.Gecenin en merak edilen maçı ise adının hakkını verdi ve büyük bir heyecana sahne oldu. Liverpool ile PSG, çeyrek final için karşı karşıya geldi.Anfield Road'da oynanan müsabakanın 90 dakikası PSG'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve müsabaka uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca kazananı penaltılar belirledi.Penaltılarda rakibine 4-1'lik üstünlük sağlayan PSG, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. Fransız ekibinin kalecisi Gianluigi Donnarumma, 2 penaltı kurtararak geceye damga vurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/henuz-17-yasinda-rekor-kirdi-lamine-yamal-sampiyonlar-liginde-tarihe-gecti-1094412500.html

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