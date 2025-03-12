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İzmir Körfezi'ne atık su deşarj eden İZSU'ya 3.3 milyon lira ceza
İzmir Körfezi'ne atık su deşarj eden İZSU'ya 3.3 milyon lira ceza
Sputnik Türkiye
İzmir Körfezi'ne arıtılmamış evsel atık su deşarj ederek kirliliğe neden olan İZSU'ya 3 milyon 343 bin 688 lira ceza uygulandığı açıklandı. 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T12:36+0300
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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
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i̇zmir körfezi
murat kurum
çevre kirliliği
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İzmir Körfezi'ndeki deniz kirliliği devam ederken, körfeze arıtılmamış evsel atık su deşarj ederek kirliliğe neden olan İZSU'ya 3 milyon 343 bin 688 lira ceza uygulandığı açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu memleketin havası, suyu, toprağı sahipsiz değil. Çocuklarımıza bırakacağımız bu emanete bu kötülüğü yapamazsınız, ülkemizin zenginliklerini dilediğiniz gibi kirletemezsiniz" diyerek sosyal medyasından tepki gösterdi. Suyun rengi değişti, çevreye kötü koku yayıldıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İzmir'de dün atık su deşarjı yapılan Körfez'de suyun renginin değiştiği, çevreye kötü koku yayıldığı belirtildi.Konak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan İzmir Körfezi'ne atık su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine Bakanlık ekiplerinin bölgede inceleme gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU'ya ait deşarj hattından İç Körfez'e arıtılmadan atık su deşarjı yapıldığı tespit edildi. İZSU'ya Çevre Kanunu kapsamında 3 milyon 343 bin 688 lira idari ceza uygulandı. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.İşbilmezlik, basiretsizlik ve kirlilikle mücadelemizi sürdüreceğizÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kurum, "Bu memleketin havası, suyu, toprağı sahipsiz değil. Çocuklarımıza bırakacağımız bu emanete bu kötülüğü yapamazsınız, ülkemizin zenginliklerini dilediğiniz gibi kirletemezsiniz. İş bilmezlik, basiretsizlik ve kirlilikle mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.
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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu), i̇zmir körfezi, murat kurum, çevre kirliliği
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu), i̇zmir körfezi, murat kurum, çevre kirliliği

İzmir Körfezi'ne atık su deşarj eden İZSU'ya 3.3 milyon lira ceza

12:36 12.03.2025
© Berkan Çetinİzmir Körfezi
İzmir Körfezi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© Berkan Çetin
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İzmir Körfezi'ne arıtılmamış evsel atık su deşarj ederek kirliliğe neden olan İZSU'ya 3 milyon 343 bin 688 lira ceza uygulandığı açıklandı.
İzmir Körfezi'ndeki deniz kirliliği devam ederken, körfeze arıtılmamış evsel atık su deşarj ederek kirliliğe neden olan İZSU'ya 3 milyon 343 bin 688 lira ceza uygulandığı açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu memleketin havası, suyu, toprağı sahipsiz değil. Çocuklarımıza bırakacağımız bu emanete bu kötülüğü yapamazsınız, ülkemizin zenginliklerini dilediğiniz gibi kirletemezsiniz" diyerek sosyal medyasından tepki gösterdi.

Suyun rengi değişti, çevreye kötü koku yayıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İzmir'de dün atık su deşarjı yapılan Körfez'de suyun renginin değiştiği, çevreye kötü koku yayıldığı belirtildi.
Konak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan İzmir Körfezi'ne atık su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine Bakanlık ekiplerinin bölgede inceleme gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU'ya ait deşarj hattından İç Körfez'e arıtılmadan atık su deşarjı yapıldığı tespit edildi. İZSU'ya Çevre Kanunu kapsamında 3 milyon 343 bin 688 lira idari ceza uygulandı. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.

İşbilmezlik, basiretsizlik ve kirlilikle mücadelemizi sürdüreceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kurum, "Bu memleketin havası, suyu, toprağı sahipsiz değil. Çocuklarımıza bırakacağımız bu emanete bu kötülüğü yapamazsınız, ülkemizin zenginliklerini dilediğiniz gibi kirletemezsiniz. İş bilmezlik, basiretsizlik ve kirlilikle mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

17,6 milyon tutarında 16 idari ceza kesilmişti

Bakanlığın "İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı"na göre Körfez'de gemileri, kıyıda ise belediyeler ve sanayi sitelerinin arıtma tesislerinde denetimlerini sürdürdüğü belirtildi. Bakanlık ekiplerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU'ya ait tesislerde daha önce gerçekleştirdiği denetimlerde de ihlaller tespit ettiği bildirilen açıklamada, Çevre Kanunu'na aykırı şekilde atık su deşarjından ve izin belgesi olmadan tesis işletmekten dolayı İZSU'ya 17 milyon 634 bin 413 lira tutarında 16 idari ceza kesildiği hatırlatıldı.

İzmir Körfezi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
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İzmir Körfezi'nin son hali korkuttu: 'Denizin suyu kahverengiye döndü'
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