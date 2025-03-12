https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/izmir-korfezine-atik-su-desarj-eden-izsuya-33-milyon-lira-ceza--1094426485.html

İzmir Körfezi'ne atık su deşarj eden İZSU'ya 3.3 milyon lira ceza

İzmir Körfezi'ne atık su deşarj eden İZSU'ya 3.3 milyon lira ceza

Sputnik Türkiye

İzmir Körfezi'ne arıtılmamış evsel atık su deşarj ederek kirliliğe neden olan İZSU'ya 3 milyon 343 bin 688 lira ceza uygulandığı açıklandı. 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T12:36+0300

2025-03-12T12:36+0300

2025-03-12T12:36+0300

yaşam

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)

i̇zmir körfezi

murat kurum

çevre kirliliği

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İzmir Körfezi'ndeki deniz kirliliği devam ederken, körfeze arıtılmamış evsel atık su deşarj ederek kirliliğe neden olan İZSU'ya 3 milyon 343 bin 688 lira ceza uygulandığı açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu memleketin havası, suyu, toprağı sahipsiz değil. Çocuklarımıza bırakacağımız bu emanete bu kötülüğü yapamazsınız, ülkemizin zenginliklerini dilediğiniz gibi kirletemezsiniz" diyerek sosyal medyasından tepki gösterdi. Suyun rengi değişti, çevreye kötü koku yayıldıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İzmir'de dün atık su deşarjı yapılan Körfez'de suyun renginin değiştiği, çevreye kötü koku yayıldığı belirtildi.Konak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan İzmir Körfezi'ne atık su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine Bakanlık ekiplerinin bölgede inceleme gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU'ya ait deşarj hattından İç Körfez'e arıtılmadan atık su deşarjı yapıldığı tespit edildi. İZSU'ya Çevre Kanunu kapsamında 3 milyon 343 bin 688 lira idari ceza uygulandı. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.İşbilmezlik, basiretsizlik ve kirlilikle mücadelemizi sürdüreceğizÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kurum, "Bu memleketin havası, suyu, toprağı sahipsiz değil. Çocuklarımıza bırakacağımız bu emanete bu kötülüğü yapamazsınız, ülkemizin zenginliklerini dilediğiniz gibi kirletemezsiniz. İş bilmezlik, basiretsizlik ve kirlilikle mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/izmir-korfezinin-son-hali-korkuttu-denizin-suyu-kahverengiye-dondu-1094400743.html

i̇zmir körfezi

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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu), i̇zmir körfezi, murat kurum, çevre kirliliği