https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/izmir-korfezinin-son-hali-korkuttu-denizin-suyu-kahverengiye-dondu-1094400743.html

İzmir Körfezi'nin son hali korkuttu: 'Denizin suyu kahverengiye döndü'

İzmir Körfezi'nin son hali korkuttu: 'Denizin suyu kahverengiye döndü'

Sputnik Türkiye

İzmir Konak Vapur İskelesi yakınlarında atık su deşarjı nedeniyle denizin rengi kahverengine dönerken çevreye kötü kokular yayıldı. Yaklaşık bir saat süren... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T17:24+0300

2025-03-11T17:24+0300

2025-03-11T17:24+0300

türki̇ye

i̇zmir körfezi

i̇zmir

i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı

i̇zmir büyükşehir belediyesi

i̇zmir valiliği

i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı

izmir rafinerisi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0b/1094400408_0:20:2983:1698_1920x0_80_0_0_f752b15091b075f67f8d5f9d5d73d7e1.jpg

İzmir'in Konak ilçesinde, vapur iskelesi yakınındaki borulardan körfeze atık su deşarj edilmesi sonucu deniz suyunun rengi değiştiOlay, öğle saatlerinde meydana gelirken, atık suyun yaklaşık bir saat boyunca aralıklarla denize bırakıldığı gözlemlendi. Sahilde yürüyüş yapan ve kötü kokudan rahatsız olanlar, yetkililere tepki gösterdi. Körfeze gelen Arif Yıldırım, "İlk başta dalga sandım ama kokuyu duyunca anladım. Göz göre göre böyle bir çevre kirliliğine izin verilmesi kabul edilemez. Balıklar ölüyor, doğa kirleniyor. Yetkililerin bir an önce müdahale etmesi lazım" dedi.Benzer şekilde, sahilde vakit geçirmek isteyen Necmettin Teke de kötü koku nedeniyle burada duramadıklarını belirterek, "Denizi seyretmeye geldik ama kokudan oturamıyoruz. Suyun rengi kahverengiye döndü, pis sular dibe indi. Bu duruma bir çözüm bulunmalı" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/izmir-korfezindeki-kirlilik-ve-balik-olumlerine-iliskin-bassavcilik-sorusturma-baslatti-1093142381.html

türki̇ye

i̇zmir körfezi

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇zmir körfezi, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, izmir rafinerisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cemil tugay