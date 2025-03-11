https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/izmir-korfezinin-son-hali-korkuttu-denizin-suyu-kahverengiye-dondu-1094400743.html
İzmir Körfezi'nin son hali korkuttu: 'Denizin suyu kahverengiye döndü'
İzmir Körfezi'nin son hali korkuttu: 'Denizin suyu kahverengiye döndü'
Sputnik Türkiye
İzmir Konak Vapur İskelesi yakınlarında atık su deşarjı nedeniyle denizin rengi kahverengine dönerken çevreye kötü kokular yayıldı. Yaklaşık bir saat süren... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T17:24+0300
2025-03-11T17:24+0300
2025-03-11T17:24+0300
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İzmir'in Konak ilçesinde, vapur iskelesi yakınındaki borulardan körfeze atık su deşarj edilmesi sonucu deniz suyunun rengi değiştiOlay, öğle saatlerinde meydana gelirken, atık suyun yaklaşık bir saat boyunca aralıklarla denize bırakıldığı gözlemlendi. Sahilde yürüyüş yapan ve kötü kokudan rahatsız olanlar, yetkililere tepki gösterdi. Körfeze gelen Arif Yıldırım, "İlk başta dalga sandım ama kokuyu duyunca anladım. Göz göre göre böyle bir çevre kirliliğine izin verilmesi kabul edilemez. Balıklar ölüyor, doğa kirleniyor. Yetkililerin bir an önce müdahale etmesi lazım" dedi.Benzer şekilde, sahilde vakit geçirmek isteyen Necmettin Teke de kötü koku nedeniyle burada duramadıklarını belirterek, "Denizi seyretmeye geldik ama kokudan oturamıyoruz. Suyun rengi kahverengiye döndü, pis sular dibe indi. Bu duruma bir çözüm bulunmalı" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/izmir-korfezindeki-kirlilik-ve-balik-olumlerine-iliskin-bassavcilik-sorusturma-baslatti-1093142381.html
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i̇zmir körfezi, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, izmir rafinerisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cemil tugay
i̇zmir körfezi, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, izmir rafinerisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cemil tugay
İzmir Körfezi'nin son hali korkuttu: 'Denizin suyu kahverengiye döndü'
İzmir Konak Vapur İskelesi yakınlarında atık su deşarjı nedeniyle denizin rengi kahverengine dönerken çevreye kötü kokular yayıldı. Yaklaşık bir saat süren deşarj kötü koku yayarak çevrede rahatsızlık yaratmasına sebep oldu. Halk yetkililere çağrıda bulunarak çevre kirliliğine müdahale edilmesini istedi.
İzmir'in Konak ilçesinde, vapur iskelesi yakınındaki borulardan körfeze atık su deşarj edilmesi sonucu deniz suyunun rengi değişti
Olay, öğle saatlerinde meydana gelirken, atık suyun yaklaşık bir saat boyunca aralıklarla denize bırakıldığı gözlemlendi. Sahilde yürüyüş yapan ve kötü kokudan rahatsız olanlar, yetkililere tepki gösterdi. Körfeze gelen Arif Yıldırım, "İlk başta dalga sandım ama kokuyu duyunca anladım. Göz göre göre böyle bir çevre kirliliğine izin verilmesi kabul edilemez. Balıklar ölüyor, doğa kirleniyor. Yetkililerin bir an önce müdahale etmesi lazım" dedi.
Benzer şekilde, sahilde vakit geçirmek isteyen Necmettin Teke de kötü koku nedeniyle burada duramadıklarını belirterek, "Denizi seyretmeye geldik ama kokudan oturamıyoruz. Suyun rengi kahverengiye döndü, pis sular dibe indi. Bu duruma bir çözüm bulunmalı" ifadelerini kullandı.