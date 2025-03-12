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İran'da başörtü zorunluluğunu geri isteyenler Meclis önünde toplandı: Göstericilerin çoğunluğunu kadınlar oluşturdu
İran'da başörtü zorunluluğunu geri isteyenler Meclis önünde toplandı: Göstericilerin çoğunluğunu kadınlar oluşturdu
Sputnik Türkiye
Tahran'da çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 100 kişilik grup ülkede başörtü zorunluluğu yasasının uygulanmasını istedi. 2022 yılında Mahsa Emini'nin ölümü... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T01:47+0300
2025-03-12T01:47+0300
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İran'ın başkenti Tahran'da İran Meclisi önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup 'İffet ve başörtüsü kanununu uygulayın', 'Başörtüsünü savun, aileyi savun' yazılı pankartlarla zorunlu başörtüsü yasasının geri gelmesini talep etti.Tahran Valiliği gösteriyi izinsiz ve yasa dışı ilan ederken, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu göstericiler bir süre sonra olaysız dağıldı.Yüzlerce kişi hayatını kaybetmiştiİran'da zorunlu başörtüsü kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Eylül 2022'de gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesine tepki gösterenler yaklaşık 4 ay süren protestolar düzenlemişti. Bu süreçte İran'da yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.Protestoların ardından büyük kentlerde kadınların kamuya açık alanlarda başörtüsü kuralına uymadığı görülmüştü.Başörtü yasasına ihlaller artınca önceki hükümet kurala uymayanlara kamuya açık yerlerde para cezası, bankacılık hizmetlerinin engellenmesi ve sosyal faaliyetlerden men edilme gibi yaptırımlar uygulayan bir yasa tasarısı hazılramış ve tasarı Eylül 2023'te Meclis'ten geçmişti. Seçim kampanyasında sık sık yasayı eleştiren Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın seçilmesi sonrasında yasa askıya alınmıştı.Bazı muhafazakar siyasetçiler ve din adamları yasanın uygulanması gerektiğini savundu. Özellikle Tahran'da başörtüsü kurallarına uymayanların arttığı ve bu konuda baskının olmadığı gözlemlendi.Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, zorunlu başörtüsü yasasının Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kararıyla uygulanmadığını açıkladı.'Halkın çoğunluğunun karşı çıktığı yasaların uygulanması mümkün değil'Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da yasanın uygulanması çağrılarına, "Devletin kanunlarına göre, halkın çoğunluğunun karşı çıktığı yasaların uygulanmasının mümkün olmayacağını" karşılığını vermişti.
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haberler, mahsa emini, mesud pezeşkiyan, i̇ran, tahran, başörtü
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İran'da başörtü zorunluluğunu geri isteyenler Meclis önünde toplandı: Göstericilerin çoğunluğunu kadınlar oluşturdu

01:47 12.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemiİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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Tahran'da çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 100 kişilik grup ülkede başörtü zorunluluğu yasasının uygulanmasını istedi. 2022 yılında Mahsa Emini'nin ölümü sonrası düzenlenen protestolar nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Pezeşkiyan'ın, Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinin ardından zorunlu başörtüsü yasası askıya alınmıştı.
İran'ın başkenti Tahran'da İran Meclisi önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup 'İffet ve başörtüsü kanununu uygulayın', 'Başörtüsünü savun, aileyi savun' yazılı pankartlarla zorunlu başörtüsü yasasının geri gelmesini talep etti.
Tahran Valiliği gösteriyi izinsiz ve yasa dışı ilan ederken, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu göstericiler bir süre sonra olaysız dağıldı.

Yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti

İran'da zorunlu başörtüsü kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Eylül 2022'de gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesine tepki gösterenler yaklaşık 4 ay süren protestolar düzenlemişti. Bu süreçte İran'da yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.
Protestoların ardından büyük kentlerde kadınların kamuya açık alanlarda başörtüsü kuralına uymadığı görülmüştü.
Başörtü yasasına ihlaller artınca önceki hükümet kurala uymayanlara kamuya açık yerlerde para cezası, bankacılık hizmetlerinin engellenmesi ve sosyal faaliyetlerden men edilme gibi yaptırımlar uygulayan bir yasa tasarısı hazılramış ve tasarı Eylül 2023'te Meclis'ten geçmişti.
Seçim kampanyasında sık sık yasayı eleştiren Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın seçilmesi sonrasında yasa askıya alınmıştı.
Bazı muhafazakar siyasetçiler ve din adamları yasanın uygulanması gerektiğini savundu. Özellikle Tahran'da başörtüsü kurallarına uymayanların arttığı ve bu konuda baskının olmadığı gözlemlendi.
Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, zorunlu başörtüsü yasasının Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kararıyla uygulanmadığını açıkladı.

'Halkın çoğunluğunun karşı çıktığı yasaların uygulanması mümkün değil'

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da yasanın uygulanması çağrılarına, "Devletin kanunlarına göre, halkın çoğunluğunun karşı çıktığı yasaların uygulanmasının mümkün olmayacağını" karşılığını vermişti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
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