https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/barcelona-benfica-macinda-ilginc-olay-hakemin-iftar-molasina-orkun-kokcuden-uyari-1094407099.html

Barcelona-Benfica maçında ilginç olay: Hakemin iftar molasına Orkun Kökçü'den uyarı

Barcelona-Benfica maçında ilginç olay: Hakemin iftar molasına Orkun Kökçü'den uyarı

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona-Benfica maçında, hakem François Letexier, oruç tutan futbolcular için oyunu iftar vaktinde durdurma kararı aldı... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T22:08+0300

2025-03-11T22:08+0300

2025-03-11T22:08+0300

spor

barcelona

orkun kökçü

uefa şampiyonlar ligi

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

benfica futbol takımı

i̇ftar

iftar yemeği

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Barcelona-Benfica maçında, hakem François Letexier müsabaka sırasında iftar molasını karıştırdı.Barcelona ile Benfica arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında, hakem François Letexier iftar molası vermeyi önerdi ancak Orkun Kökçü, Diyanet’in belirlediği iftar saatinin henüz gelmediğini hatırlatarak oyunun devam etmesini sağladı. Maçın 15. dakikasında doğru zamanda duran oyunda, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Ansu Fati, Zeki Amdouni ve Lamine Yamal oruçlarını açtı. Barcelona, maçı 3-1 kazanarak çeyrek final yolunda önemli bir adım attı.

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Sputnik Türkiye

barcelona, orkun kökçü, uefa şampiyonlar ligi, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, benfica futbol takımı, i̇ftar, iftar yemeği