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Barcelona-Benfica maçında ilginç olay: Hakemin iftar molasına Orkun Kökçü'den uyarı
Barcelona-Benfica maçında ilginç olay: Hakemin iftar molasına Orkun Kökçü'den uyarı
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona-Benfica maçında, hakem François Letexier, oruç tutan futbolcular için oyunu iftar vaktinde durdurma kararı aldı... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
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Barcelona-Benfica maçında, hakem François Letexier müsabaka sırasında iftar molasını karıştırdı.Barcelona ile Benfica arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında, hakem François Letexier iftar molası vermeyi önerdi ancak Orkun Kökçü, Diyanet’in belirlediği iftar saatinin henüz gelmediğini hatırlatarak oyunun devam etmesini sağladı. Maçın 15. dakikasında doğru zamanda duran oyunda, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Ansu Fati, Zeki Amdouni ve Lamine Yamal oruçlarını açtı. Barcelona, maçı 3-1 kazanarak çeyrek final yolunda önemli bir adım attı.
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barcelona, orkun kökçü, uefa şampiyonlar ligi, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, benfica futbol takımı, i̇ftar, iftar yemeği
barcelona, orkun kökçü, uefa şampiyonlar ligi, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, benfica futbol takımı, i̇ftar, iftar yemeği

Barcelona-Benfica maçında ilginç olay: Hakemin iftar molasına Orkun Kökçü'den uyarı

22:08 11.03.2025
© AA / StringerBarcelona Benfica
Barcelona Benfica - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
© AA / Stringer
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona-Benfica maçında, hakem François Letexier, oruç tutan futbolcular için oyunu iftar vaktinde durdurma kararı aldı. Ancak ilk girişiminde zamanlama hatası yapan hakem, Benficalı milli futbolcu Orkun Kökçü'nün vakit gelmediğine dair uyarısı üzerine oyunu devam ettirdi. İkinci molada oyuncular oruçlarını açtı.
Barcelona-Benfica maçında, hakem François Letexier müsabaka sırasında iftar molasını karıştırdı.
Barcelona ile Benfica arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında, hakem François Letexier iftar molası vermeyi önerdi ancak Orkun Kökçü, Diyanet’in belirlediği iftar saatinin henüz gelmediğini hatırlatarak oyunun devam etmesini sağladı. Maçın 15. dakikasında doğru zamanda duran oyunda, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Ansu Fati, Zeki Amdouni ve Lamine Yamal oruçlarını açtı. Barcelona, maçı 3-1 kazanarak çeyrek final yolunda önemli bir adım attı.
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