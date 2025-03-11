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İstanbul’da hava kızılımsı olacak: Önlem almadan dışarıya çıkmayın, bir hafta sürecek
İstanbul’da hava kızılımsı olacak: Önlem almadan dışarıya çıkmayın, bir hafta sürecek
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İstanbul, Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisi altına giriyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Toros, çöl tozlarının hava... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul’un 1 hafta boyunca çöl tozlarının etkisinde kalacağını duyurdu. Kuzey Afrika ve Sahra Çölü’nden taşınan ince toz partikülleri, rüzgar akımlarıyla Türkiye'ye ulaşıyor.Prof. Dr. Toros, bu durumun normal bir doğa olayı olduğunu belirterek, "Özellikle ısınan çöl bölgelerinden yükselen tozlar, rüzgar akımlarıyla Avrupa ve Türkiye'ye kadar taşınabiliyor. İstanbul’da bir hafta boyunca çöl tozu etkili olacak. Araçların üzerinde ve yüzeylerde birikintiler görebiliriz" dedi.Gökyüzü turuncuya dönecek, hava kalitesi düşecekÇöl tozları sadece hava kalitesini düşürmekle kalmayacak, atmosferin rengini de değiştirecek. Prof. Dr. Toros, “Bazen yer seviyesinde daha az hissedilirken, bazen de özellikle gün doğumu ve batımında gökyüzünün sarı, turuncu ve kırmızı tonlarına bürünmesine neden olabilir. Puslu ve kızılımsı hava, çöl tozunun etkili olduğunun göstergesidir” diye konuştu.Sağlık i̇çin tehlike çanları! Solunum hastaları dikkatÇöl tozlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri de endişe verici. Prof. Dr. Toros, bu tozların ince kum, kil ve mineral parçacıkları içerdiğini belirterek, özellikle astım ve bronşit hastalarının dikkatli olması gerektiğini vurguladı.Çöl tozlarının yol açabileceği sağlık sorunları:✔ Solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturuyor.✔ PM10 ve PM 2.5 seviyelerinde artış görülüyor, hava kalitesi düşüyor.✔ Göz ve cilt tahrişine neden olabilir.✔ Dışarıda uzun süre kalmak solunum sıkıntılarına yol açabilir."Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları önemli. Özellikle spor yapanlar ve açık havada çalışanlar, hava kalitesine dikkat etmeli. Yoğun çöl tozu dönemlerinde dış mekân aktivitelerinin azaltılması öneriliyor" diye uyardı.Çöl tozları tarıma faydalı olabilirProf. Dr. Toros, çöl tozlarının olumsuz etkilerine rağmen doğaya katkıları da olduğunu söyledi. Sahra Çölü'nden gelen tozlar, fosfor ve demir açısından zengin olduğu için bitkilere besin kaynağı sağlıyor.Bahar aylarında bu minerallerin toprağa karışarak doğal gübre görevi gördüğünü belirten Toros, "Bitkiler için en kritik dönemlerden biri olan bahar aylarında, çöl tozları önemli bir besin kaynağı olabilir" dedi.İstanbul'da çöl tozu ne zaman etkisini kaybedecek?Hava tahmin modellerine göre İstanbul'da çöl tozu etkisi 1 hafta sürecek. Ancak rüzgar akımlarına bağlı olarak etkinin süresi değişebilir.
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i̇stanbul, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, bugün hava durumu, sıcak hava, çöl tozu
i̇stanbul, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, bugün hava durumu, sıcak hava, çöl tozu
İstanbul’da hava kızılımsı olacak: Önlem almadan dışarıya çıkmayın, bir hafta sürecek
İstanbul, Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisi altına giriyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Toros, çöl tozlarının hava kalitesini düşüreceğini, gökyüzünün puslu ve turuncu tonlarında olacağını belirtti. Çöl tozları etkisini bir hafta boyunca gösterecek.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul’un 1 hafta boyunca çöl tozlarının etkisinde kalacağını duyurdu. Kuzey Afrika ve Sahra Çölü’nden taşınan ince toz partikülleri, rüzgar akımlarıyla Türkiye'ye ulaşıyor.
Prof. Dr. Toros, bu durumun normal bir doğa olayı olduğunu belirterek, "Özellikle ısınan çöl bölgelerinden yükselen tozlar, rüzgar akımlarıyla Avrupa ve Türkiye'ye kadar taşınabiliyor. İstanbul’da bir hafta boyunca çöl tozu etkili olacak. Araçların üzerinde ve yüzeylerde birikintiler görebiliriz" dedi.
Gökyüzü turuncuya dönecek, hava kalitesi düşecek
Çöl tozları sadece hava kalitesini düşürmekle kalmayacak, atmosferin rengini de değiştirecek. Prof. Dr. Toros, “Bazen yer seviyesinde daha az hissedilirken, bazen de özellikle gün doğumu ve batımında gökyüzünün sarı, turuncu ve kırmızı tonlarına bürünmesine neden olabilir. Puslu ve kızılımsı hava, çöl tozunun etkili olduğunun göstergesidir” diye konuştu.
Sağlık i̇çin tehlike çanları! Solunum hastaları dikkat
Çöl tozlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri de endişe verici. Prof. Dr. Toros, bu tozların ince kum, kil ve mineral parçacıkları içerdiğini belirterek, özellikle astım ve bronşit hastalarının dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Çöl tozlarının yol açabileceği sağlık sorunları:
✔ Solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturuyor.
✔ PM10 ve PM 2.5 seviyelerinde artış görülüyor, hava kalitesi düşüyor.
✔ Göz ve cilt tahrişine neden olabilir.
✔ Dışarıda uzun süre kalmak solunum sıkıntılarına yol açabilir.
"Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları önemli. Özellikle spor yapanlar ve açık havada çalışanlar, hava kalitesine dikkat etmeli. Yoğun çöl tozu dönemlerinde dış mekân aktivitelerinin azaltılması öneriliyor" diye uyardı.
Çöl tozları tarıma faydalı olabilir
Prof. Dr. Toros, çöl tozlarının olumsuz etkilerine rağmen doğaya katkıları da olduğunu söyledi. Sahra Çölü'nden gelen tozlar, fosfor ve demir açısından zengin olduğu için bitkilere besin kaynağı sağlıyor.
Bahar aylarında bu minerallerin toprağa karışarak doğal gübre görevi gördüğünü belirten Toros, "Bitkiler için en kritik dönemlerden biri olan bahar aylarında, çöl tozları önemli bir besin kaynağı olabilir" dedi.
İstanbul'da çöl tozu ne zaman etkisini kaybedecek?
Hava tahmin modellerine göre İstanbul'da çöl tozu etkisi 1 hafta sürecek. Ancak rüzgar akımlarına bağlı olarak etkinin süresi değişebilir.