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Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi: Ünlü gazeteciler kanalla yollarını ayırdı
Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi: Ünlü gazeteciler kanalla yollarını ayırdı
Sputnik Türkiye
Halk TV’de yayımlanan Rasim Ozan Kütahyalı röportajı, kurum içinde tartışmalara neden oldu. Kurumda çalışan gazeteciler Halk TV ile yollarını ayırdığını... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
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Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı’nın röportajının yayımlanması üzerine bazı çalışanlar kanalla yollarını ayırdığını açıkladı.Halk TV’nin sosyal medya kanalında yayımlanan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın röportajı, kurum içinde krize neden oldu. Röportajın ardından, uzun süredir Halk TV’de program yapan gazeteciler kanalla yollarını ayırdığını belirtti. Ekip adına açıklama yapan ve bu kararın nedenini açıklayan Gazeteci Şule Aydın 'Kayda Geçsin' ekibi olarak bugün itibarıyla Halk TV ile yollarımız ayrıldı. Bizim için her zaman değerli olan Halk TV ailesine ve izleyicisine çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.'Bu tamamen bir yol kazasıdır'İstifa eden isimler arasında Murat Ağırel, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu gibi isimlerin olduğu belirtildi. Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, yaşanan tartışmalara sosyal medya üzerinden yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:
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halk tv, rasim ozan kütahyalı, gazeteci, kanal, röportaj, röportajlar
halk tv, rasim ozan kütahyalı, gazeteci, kanal, röportaj, röportajlar

Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi: Ünlü gazeteciler kanalla yollarını ayırdı

19:34 11.03.2025 (güncellendi: 19:36 11.03.2025)
© Fotoğraf : Halk TVHalk TV
Halk TV - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
© Fotoğraf : Halk TV
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Halk TV’de yayımlanan Rasim Ozan Kütahyalı röportajı, kurum içinde tartışmalara neden oldu. Kurumda çalışan gazeteciler Halk TV ile yollarını ayırdığını duyurdu. Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kütahyalı’nın kanalla bir bağının olmadığını belirterek, istifa eden ekibin cevap hakkını reddettiğini duyurdu.
Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı’nın röportajının yayımlanması üzerine bazı çalışanlar kanalla yollarını ayırdığını açıkladı.
Halk TV’nin sosyal medya kanalında yayımlanan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın röportajı, kurum içinde krize neden oldu. Röportajın ardından, uzun süredir Halk TV’de program yapan gazeteciler kanalla yollarını ayırdığını belirtti. Ekip adına açıklama yapan ve bu kararın nedenini açıklayan Gazeteci Şule Aydın 'Kayda Geçsin' ekibi olarak bugün itibarıyla Halk TV ile yollarımız ayrıldı. Bizim için her zaman değerli olan Halk TV ailesine ve izleyicisine çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

'Bu tamamen bir yol kazasıdır'

İstifa eden isimler arasında Murat Ağırel, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu gibi isimlerin olduğu belirtildi. Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, yaşanan tartışmalara sosyal medya üzerinden yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:
Dün akşam, YouTube kanalımızda yayımlanan bir röportaj nedeniyle sosyal medyada bir grup Halk TV programcısı tarafından bana ve kanala yönelik bir kampanya başlatıldı. Kampanyanın gerekçesine özne olan Rasim Ozan Kütahyalı’nın ne benimle, ne de kanalın yayın çizgisiyle uzaktan yakından ilişkisi vardır. Bu tamamen bir yol kazasıdır. Bir iş insanı olarak her şeyimi riske atarak bu işe girdiğimde, amacım onlarca gazeteciye sözünü söyleyebileceği demokratik bir platform sağlamaktı. Kanalda program yapan arkadaşlarımızın, kanalı ve patronunu rahatlıkla eleştirmesi, eleştirel gazetecilik kültürünü oturttuğumu gösteriyor, bundan dolayı mutluyum. Cevap hakkımı kullanmakta ısrar edince, program yapmamayı tercih ettiklerini ilettiler. Oysa cevap hakkı kutsaldır ve hiçbir demokrat bunu reddetmez. Söz hakkını reddetmenin ne vicdanlarda, ne Halk TV kültüründe yeri vardır.
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