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Fenerbahçe’de sert ayrılık rüzgarları esiyor: Gelecek sezonda kadroda olmayacak 7 futbolcu belli oldu
Fenerbahçe’de sert ayrılık rüzgarları esiyor: Gelecek sezonda kadroda olmayacak 7 futbolcu belli oldu
Sputnik Türkiye
Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezonun kadro planlamasını yapıyor. Sarı-lacivertli ekipte 7 futbolcuyla yolların ayrılması... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T08:21+0300
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spor
fenerbahçe
süper lig
allan saint-maximin
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Süper Lig ve Avrupa’da şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadrosunu yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Kulüp yönetimi, 7 futbolcunun takımdan ayrılmasına karar verdi.Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi-Samuel ve Serdar Aziz ile yollar kesin olarak ayrılacak. Ayrıca, kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin'in bonservisi alınmayacak.Satılacak oyuncular listesi netleştiFenerbahçe yönetimi, kadroda revizyona giderken bazı futbolcuları bonservis kazancı elde etmek amacıyla satış listesine koydu.Bu doğrultuda;🔹 Rodrigo Becao🔹 Alexander Djiku🔹 İsmail YüksekBu üç isim, transfer döneminde gelecek tekliflere göre elden çıkarılacak.Burak kapacak da ayrılanlar listesindeSarı-lacivertli ekipte genç futbolcu Burak Kapacak da takımdan ayrılacak isimler arasında yer alıyor. Beklentilerin uzağında kalan 24 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda kadroda düşünülmediği öğrenildi.Fenerbahçe’de yeni sezon i̇çin planlar başladıFenerbahçe yönetimi, takımdan ayrılacak oyuncuların yerine yeni takviyeler yapmayı planlıyor. Teknik direktör ve yönetim, gelecek sezon daha güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarını hızlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/henuz-17-yasinda-rekor-kirdi-lamine-yamal-sampiyonlar-liginde-tarihe-gecti-1094412500.html
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fenerbahçe, süper lig, allan saint-maximin, transfer, maç
fenerbahçe, süper lig, allan saint-maximin, transfer, maç

Fenerbahçe’de sert ayrılık rüzgarları esiyor: Gelecek sezonda kadroda olmayacak 7 futbolcu belli oldu

08:21 12.03.2025
© AA / Ali AtmacaJose Mourinho
Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© AA / Ali Atmaca
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Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezonun kadro planlamasını yapıyor. Sarı-lacivertli ekipte 7 futbolcuyla yolların ayrılması kesinleşti. Sözleşmesi biten isimler takımdan ayrılırken, bazı oyuncular ise satış listesine konuldu.
Süper Lig ve Avrupa’da şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadrosunu yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Kulüp yönetimi, 7 futbolcunun takımdan ayrılmasına karar verdi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi-Samuel ve Serdar Aziz ile yollar kesin olarak ayrılacak. Ayrıca, kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin'in bonservisi alınmayacak.

Satılacak oyuncular listesi netleşti

Fenerbahçe yönetimi, kadroda revizyona giderken bazı futbolcuları bonservis kazancı elde etmek amacıyla satış listesine koydu.
Bu doğrultuda;
🔹 Rodrigo Becao
🔹 Alexander Djiku
🔹 İsmail Yüksek
Bu üç isim, transfer döneminde gelecek tekliflere göre elden çıkarılacak.

Burak kapacak da ayrılanlar listesinde

Sarı-lacivertli ekipte genç futbolcu Burak Kapacak da takımdan ayrılacak isimler arasında yer alıyor. Beklentilerin uzağında kalan 24 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda kadroda düşünülmediği öğrenildi.

Fenerbahçe’de yeni sezon i̇çin planlar başladı

Fenerbahçe yönetimi, takımdan ayrılacak oyuncuların yerine yeni takviyeler yapmayı planlıyor. Teknik direktör ve yönetim, gelecek sezon daha güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarını hızlandırdı.
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