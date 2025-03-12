https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/fenerbahcede-sert-ayrilik-ruzgarlari-esiyor-gelecek-sezonda-kadroda-olmayacak-7-futbolcu-belli-oldu-1094414232.html

Fenerbahçe’de sert ayrılık rüzgarları esiyor: Gelecek sezonda kadroda olmayacak 7 futbolcu belli oldu

Fenerbahçe’de sert ayrılık rüzgarları esiyor: Gelecek sezonda kadroda olmayacak 7 futbolcu belli oldu

Sputnik Türkiye

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezonun kadro planlamasını yapıyor. Sarı-lacivertli ekipte 7 futbolcuyla yolların ayrılması... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T08:21+0300

2025-03-12T08:21+0300

2025-03-12T08:21+0300

spor

fenerbahçe

süper lig

allan saint-maximin

transfer

maç

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Süper Lig ve Avrupa’da şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kadrosunu yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Kulüp yönetimi, 7 futbolcunun takımdan ayrılmasına karar verdi.Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi-Samuel ve Serdar Aziz ile yollar kesin olarak ayrılacak. Ayrıca, kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin'in bonservisi alınmayacak.Satılacak oyuncular listesi netleştiFenerbahçe yönetimi, kadroda revizyona giderken bazı futbolcuları bonservis kazancı elde etmek amacıyla satış listesine koydu.Bu doğrultuda;🔹 Rodrigo Becao🔹 Alexander Djiku🔹 İsmail YüksekBu üç isim, transfer döneminde gelecek tekliflere göre elden çıkarılacak.Burak kapacak da ayrılanlar listesindeSarı-lacivertli ekipte genç futbolcu Burak Kapacak da takımdan ayrılacak isimler arasında yer alıyor. Beklentilerin uzağında kalan 24 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda kadroda düşünülmediği öğrenildi.Fenerbahçe’de yeni sezon i̇çin planlar başladıFenerbahçe yönetimi, takımdan ayrılacak oyuncuların yerine yeni takviyeler yapmayı planlıyor. Teknik direktör ve yönetim, gelecek sezon daha güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarını hızlandırdı.

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fenerbahçe, süper lig, allan saint-maximin, transfer, maç