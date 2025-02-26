https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/ev-sahibi-ile-kiraci-arasinda-otopark-krizi-oy-birligiyle-bile-kiracilarin-otopark-kullanmasi-1093999446.html

Ev sahibi ile kiracı arasında ‘otopark’ krizi: 'Oy birliğiyle bile kiracıların otopark kullanması engellenemez'

Ev sahibi ile kiracı arasında ‘otopark’ krizi: 'Oy birliğiyle bile kiracıların otopark kullanması engellenemez'

Sputnik Türkiye

Binaların otoparklarının kullanımına ilişkin kiracılarla ev sahipleri arasında gerginlik çıkabiliyor. Kiracılar ile ev sahipleri arasında otoparkı kullanma... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T12:40+0300

2025-02-26T12:40+0300

2025-02-26T12:45+0300

ekonomi̇

kiracı

ev sahibi

otopark

site

kiralık

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Apartman yönetimleri zaman zaman kiracıların otoparkı kullanmasını engelleyecek kararlara imza atabiliyor. Lakin bu uygulamanın hukuki bir altyapısı yok. Son olarak Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde iddiaya göre bir apartman yönetimi, kiracıların otoparka araç park etmelerini yasaklayan bir karar aldı.Kiracıların otoparka park etmesi yasaklanabilir mi?Sosyal medyada çok fazla paylaşılan bir fotoğrafta, apartmanın kapısında asılı olan bildiri dikkat çekti. Bildiride, “Bina yönetiminin aldığı karar ile bina otoparkına sadece ev sahipleri araçlarını park yapacaktır. Kiracıların bina otoparkına araçları park etmemeleri rica olunur” denildi. Hürriyet'te yer alan habere göre böyle bir uygulama yürürlüğe konulamaz.'Kiracılar için özel düzenleme yapılamaz'“Kat mülkiyeti kanununa göre bir taşınmazda kiracı olarak oturan kişiler, o taşınmazın malikinin sahip olduğu tüm haklara ve sorumluluklara da sahiptir” diyen Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, “Hiç kimse onu bu hakları kullanmaktan men edemez. Gerek apartman veya site genel kurulu gerekse de yönetim kurulu, kiracılar için özel bir düzenleme yaparak bazı hakları kullanmalarını engelleyemezler” ifadelerini kullandı.‘Oybirliği bile olsa kiracılar otoparktan men edilemez'Özellikle otoparkların ortak alan olduğunu söyleyen Kiraz, “Her kat maliki ve onun kiracısı otoparkları kullanma hakkına sahiptir. Kiracılar yönetim kurulu veya genel kurul tarafından alınan otoparkların kiracılar tarafından kullanımını yasaklayan bu kararlara katılmak ve katlanmak zorunda değildirler” dedi ve ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/yargitaydan-iban-ile-kira-odeyenleri-ilgilendiren-emsal-karar-o-farka-dikkat-etmeyen-kiraci-tahliye-1093376475.html

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kiracılar otoparktan yararlanamaz mı, kiracıların otopark kullanmaıs engellenebilir mi, kiracıların otopark hakkı