Ev sahibi ile kiracı arasında ‘otopark’ krizi: 'Oy birliğiyle bile kiracıların otopark kullanması engellenemez'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Boğaziçi Üniversitesi'nden öğrencilere "yakınlaşma" ve "hijyen" uyarısı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Bir FETÖ operasyonunun anatomisi
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
‘Kısmı Af’ hazırlığının asıl sebebi ne?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Evlenme ve boşanma istatistiklerinde artış
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Sizi çocukluğunuza götürecek sokak oyunları.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Taşdelen: Almanya’daki oy dağılımı Rusya’yla barış isteği mesajı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
17:43
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
18:42
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
06:33
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul’da taksi sorunu çözülebilir mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi şikayetleri artıyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
11:33
5 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Çocuk işçiliği ile gündeme gelen MESEM'de usulsüzlük
12:06
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya’dan çocuk oyunları
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yatırım yoluyla vatandaşlıkta Türkiye ilk onda
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/ev-sahibi-ile-kiraci-arasinda-otopark-krizi-oy-birligiyle-bile-kiracilarin-otopark-kullanmasi-1093999446.html
Ev sahibi ile kiracı arasında ‘otopark’ krizi: 'Oy birliğiyle bile kiracıların otopark kullanması engellenemez'
Ev sahibi ile kiracı arasında ‘otopark’ krizi: 'Oy birliğiyle bile kiracıların otopark kullanması engellenemez'
Sputnik Türkiye
Binaların otoparklarının kullanımına ilişkin kiracılarla ev sahipleri arasında gerginlik çıkabiliyor. Kiracılar ile ev sahipleri arasında otoparkı kullanma... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T12:40+0300
2025-02-26T12:45+0300
ekonomi̇
kiracı
ev sahibi
otopark
site
kiralık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103093/51/1030935183_0:2:1025:578_1920x0_80_0_0_c2340f56b204b85bd8749c83e5e347a2.jpg
Apartman yönetimleri zaman zaman kiracıların otoparkı kullanmasını engelleyecek kararlara imza atabiliyor. Lakin bu uygulamanın hukuki bir altyapısı yok. Son olarak Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde iddiaya göre bir apartman yönetimi, kiracıların otoparka araç park etmelerini yasaklayan bir karar aldı.Kiracıların otoparka park etmesi yasaklanabilir mi?Sosyal medyada çok fazla paylaşılan bir fotoğrafta, apartmanın kapısında asılı olan bildiri dikkat çekti. Bildiride, “Bina yönetiminin aldığı karar ile bina otoparkına sadece ev sahipleri araçlarını park yapacaktır. Kiracıların bina otoparkına araçları park etmemeleri rica olunur” denildi. Hürriyet'te yer alan habere göre böyle bir uygulama yürürlüğe konulamaz.'Kiracılar için özel düzenleme yapılamaz'“Kat mülkiyeti kanununa göre bir taşınmazda kiracı olarak oturan kişiler, o taşınmazın malikinin sahip olduğu tüm haklara ve sorumluluklara da sahiptir” diyen Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, “Hiç kimse onu bu hakları kullanmaktan men edemez. Gerek apartman veya site genel kurulu gerekse de yönetim kurulu, kiracılar için özel bir düzenleme yaparak bazı hakları kullanmalarını engelleyemezler” ifadelerini kullandı.‘Oybirliği bile olsa kiracılar otoparktan men edilemez'Özellikle otoparkların ortak alan olduğunu söyleyen Kiraz, “Her kat maliki ve onun kiracısı otoparkları kullanma hakkına sahiptir. Kiracılar yönetim kurulu veya genel kurul tarafından alınan otoparkların kiracılar tarafından kullanımını yasaklayan bu kararlara katılmak ve katlanmak zorunda değildirler” dedi ve ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/yargitaydan-iban-ile-kira-odeyenleri-ilgilendiren-emsal-karar-o-farka-dikkat-etmeyen-kiraci-tahliye-1093376475.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103093/51/1030935183_117:0:888:578_1920x0_80_0_0_79be091e9ac80ae123adec8e78eed63f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kiracılar otoparktan yararlanamaz mı, kiracıların otopark kullanmaıs engellenebilir mi, kiracıların otopark hakkı
kiracılar otoparktan yararlanamaz mı, kiracıların otopark kullanmaıs engellenebilir mi, kiracıların otopark hakkı

Ev sahibi ile kiracı arasında ‘otopark’ krizi: 'Oy birliğiyle bile kiracıların otopark kullanması engellenemez'

12:40 26.02.2025 (güncellendi: 12:45 26.02.2025)
© AA / ArşivOtopark
Otopark - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© AA / Arşiv
Abone ol
Binaların otoparklarının kullanımına ilişkin kiracılarla ev sahipleri arasında gerginlik çıkabiliyor. Kiracılar ile ev sahipleri arasında otoparkı kullanma konusunda bir fark olmadığına dikkat çeken Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz 'Oybirliği bile olsa kiracıların otoparkı kullanması engellenemez' dedi.
Apartman yönetimleri zaman zaman kiracıların otoparkı kullanmasını engelleyecek kararlara imza atabiliyor. Lakin bu uygulamanın hukuki bir altyapısı yok. Son olarak Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde iddiaya göre bir apartman yönetimi, kiracıların otoparka araç park etmelerini yasaklayan bir karar aldı.

Kiracıların otoparka park etmesi yasaklanabilir mi?

Sosyal medyada çok fazla paylaşılan bir fotoğrafta, apartmanın kapısında asılı olan bildiri dikkat çekti. Bildiride, “Bina yönetiminin aldığı karar ile bina otoparkına sadece ev sahipleri araçlarını park yapacaktır. Kiracıların bina otoparkına araçları park etmemeleri rica olunur” denildi. Hürriyet'te yer alan habere göre böyle bir uygulama yürürlüğe konulamaz.

'Kiracılar için özel düzenleme yapılamaz'

Kat mülkiyeti kanununa göre bir taşınmazda kiracı olarak oturan kişiler, o taşınmazın malikinin sahip olduğu tüm haklara ve sorumluluklara da sahiptir” diyen Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, “Hiç kimse onu bu hakları kullanmaktan men edemez. Gerek apartman veya site genel kurulu gerekse de yönetim kurulu, kiracılar için özel bir düzenleme yaparak bazı hakları kullanmalarını engelleyemezler” ifadelerini kullandı.

‘Oybirliği bile olsa kiracılar otoparktan men edilemez'

Özellikle otoparkların ortak alan olduğunu söyleyen Kiraz, “Her kat maliki ve onun kiracısı otoparkları kullanma hakkına sahiptir. Kiracılar yönetim kurulu veya genel kurul tarafından alınan otoparkların kiracılar tarafından kullanımını yasaklayan bu kararlara katılmak ve katlanmak zorunda değildirler” dedi ve ekledi:
“Ayrıca bina veya site yönetimleri genel kurul toplayarak kat maliklerinin çoğunluğu ile veya belli bir yüzdesi ile veya oybirliği ile dahil olmak üzere kiracıların otopark kullanımlarını engelleyemezler. Eğer böyle bir karar alınırsa bu açık bir şekilde kanuna aykırı bir karardır ve iptali mahkemelerden istenebilir.”
Kiracı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
EKONOMİ
Yargıtay'dan IBAN ile kira ödeyenleri ilgilendiren emsal karar: O farka dikkat etmeyen kiracı tahliye edilebilir
6 Şubat, 11:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала