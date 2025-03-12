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Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, 'Ceket Davası' sebebiyle dokuz yıl hapse mahkum edildi
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, 'Ceket Davası' sebebiyle dokuz yıl hapse mahkum edildi
Sputnik Türkiye
Gürcistan mahkemesi eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'yi zimmetine 3.2 milyon dolar geçirdiği gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T17:53+0300
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ukrayna
mihail saakaşvili
hapis cezası
dava
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tiflis
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Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili zimmete para geçirme suçundan dokuz yıl hapis cezası aldı.Mahkeme Hakimi Badri Koçlamazaşvili duruşmada, devlete ait bütçe fonlarını zimmetine geçirdiği gerekçesiyle Saakaşvili'ye 9 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.Saakaşvili 2030 yılına kadar cezasını çekmek zorunda kalabileceği belirtilirken söz konusu bu süre için 3.5 yıl hapis yattığının da göz önünde bulundurulduğu ifade edildi.Saakaşvili, Tiflis Şehir Mahkemesi'nin kendisine verilen dokuz yıllık yeni ceza süresine ilişkin kararını ironik bir şekilde sürpriz olarak nitelendirirken bu cezanın kendisi için 'neredeyse ömür boyu' anlamına geldiğini söyledi.Saakaşvili 2014 yılında Gürcistan'da 'Ceket Davası' olarak bilinen davada devlet fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanmıştı. Savcılık, Saakaşvili'nin cumhurbaşkanlığı sırasında devlet fonlarını kullanarak ceket ve palto satın aldığını, oğlunun eğitim masraflarını karşıladığını, kozmetik işlemler yaptırdığını, pahalı arabalar ile uçaklar kiraladığını ve kol saatleri satın aldığını iddia etmişti.Saakaşvili, Ukrayna'dan döndükten sonra 1 Ekim 2021 tarihinde Gürcistan'da gözaltına alınmıştı. Beş ceza davasında yargılanan Saakaşvili, bunlardan ikisinde gıyabında altı yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.2021 yılında gözaltına alınmıştıÜlkesine 8 yıl sonra 1 Ekim 2021'de dönen Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve Milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle gıyabında 6 yıl hapis cezası vermişti.2 kez açlık grevi ilan etmiştiGürcistan'da 1 Ekim 2021'de gözaltına alındıktan sonra 50 gün açlık grevi yapan Saakaşvili, daha sonra Gori kentinde tedavi görmüştü.Saakaşvili, ardından 21 Şubat-10 Mart 2022'de de açlık grevini sürdürmüştü.Gürcistan'daki hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresi yetkilileri, Saakaşvili'yi Rustavi kentindeki hapishaneden 12 Mayıs 2022'de Tiflis'te bulunan Vivamedi kliniğine getirmişti.Saakaşvli bugüne kadar söz konusu klinikte tutuklu olarak kalmaya devam ediyor.Suçlu olmadığını ifade eden Saakaşvili, hükümetin kararıyla tutuklandığını ve bir siyasi mahkum olduğunu iddia ediyor.
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gürcistan, ukrayna, mihail saakaşvili, hapis cezası, dava, ceket, tiflis, mahkeme
gürcistan, ukrayna, mihail saakaşvili, hapis cezası, dava, ceket, tiflis, mahkeme

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, 'Ceket Davası' sebebiyle dokuz yıl hapse mahkum edildi

17:53 12.03.2025 (güncellendi: 17:56 12.03.2025)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinMihail Saakaşvili
Mihail Saakaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
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Gürcistan mahkemesi eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'yi zimmetine 3.2 milyon dolar geçirdiği gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili zimmete para geçirme suçundan dokuz yıl hapis cezası aldı.
Mahkeme Hakimi Badri Koçlamazaşvili duruşmada, devlete ait bütçe fonlarını zimmetine geçirdiği gerekçesiyle Saakaşvili'ye 9 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.
Saakaşvili 2030 yılına kadar cezasını çekmek zorunda kalabileceği belirtilirken söz konusu bu süre için 3.5 yıl hapis yattığının da göz önünde bulundurulduğu ifade edildi.
Saakaşvili, Tiflis Şehir Mahkemesi'nin kendisine verilen dokuz yıllık yeni ceza süresine ilişkin kararını ironik bir şekilde sürpriz olarak nitelendirirken bu cezanın kendisi için 'neredeyse ömür boyu' anlamına geldiğini söyledi.
Saakaşvili 2014 yılında Gürcistan'da 'Ceket Davası' olarak bilinen davada devlet fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanmıştı. Savcılık, Saakaşvili'nin cumhurbaşkanlığı sırasında devlet fonlarını kullanarak ceket ve palto satın aldığını, oğlunun eğitim masraflarını karşıladığını, kozmetik işlemler yaptırdığını, pahalı arabalar ile uçaklar kiraladığını ve kol saatleri satın aldığını iddia etmişti.
Saakaşvili, Ukrayna'dan döndükten sonra 1 Ekim 2021 tarihinde Gürcistan'da gözaltına alınmıştı. Beş ceza davasında yargılanan Saakaşvili, bunlardan ikisinde gıyabında altı yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

2021 yılında gözaltına alınmıştı

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim 2021'de dönen Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.
Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.
Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve Milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle gıyabında 6 yıl hapis cezası vermişti.

2 kez açlık grevi ilan etmişti

Gürcistan'da 1 Ekim 2021'de gözaltına alındıktan sonra 50 gün açlık grevi yapan Saakaşvili, daha sonra Gori kentinde tedavi görmüştü.
Saakaşvili, ardından 21 Şubat-10 Mart 2022'de de açlık grevini sürdürmüştü.
Gürcistan'daki hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresi yetkilileri, Saakaşvili'yi Rustavi kentindeki hapishaneden 12 Mayıs 2022'de Tiflis'te bulunan Vivamedi kliniğine getirmişti.
Saakaşvli bugüne kadar söz konusu klinikte tutuklu olarak kalmaya devam ediyor.
Suçlu olmadığını ifade eden Saakaşvili, hükümetin kararıyla tutuklandığını ve bir siyasi mahkum olduğunu iddia ediyor.
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