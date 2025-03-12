https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/sberbank-turkiyedeki-alisverislerde-qr-kodlu-odemebaslatacak-1094441645.html
Sberbank Türkiye'deki alışverişlerde QR kodlu ödeme başlatacak
Sberbank Türkiye'deki alışverişlerde QR kodlu ödeme başlatacak
Sputnik Türkiye
Rusya merkezli bir devlet bankası olan Sberbank, Mart ayı sonunda Türkiye'deki alışverişlerde QR kod ile ödeme uygulamasını başlatmayı planlandığını duyurdu. 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T17:10+0300
2025-03-12T17:10+0300
2025-03-12T17:10+0300
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sberbank
türkiye
alışveriş
qr kodu
ödeme
online
kart
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Sberbank, Türkiye'deki alışverişlerin QR kod ile ödenmesinin telefon uygulaması üzerinden test edildiğini ve söz konusu bu hizmeti Mart ayı sonunda başlatmayı planladıklarını açıkladı.Söz konusu işlevin SberBank Online'da halihazırda uygulandığını belirtilirken tüm müşteriler için tam teşekküllü olarak ise Mart ayı sonunda başlatılması planlandığını dile getirildi.SberBank, QR kodu ile ödemenin turistler arasında popüler olan alışveriş merkezleri, kafeler ve restoranlar da dahil olmak üzere, bu ödeme yönteminin desteklendiği Türkiye'deki tüm ticari satış noktalarında kabul edilmesinin planlandığını belirtti.SberBank Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, “Ödeme yapmak için ‘SberBank Online’ mobil uygulamasını açmak, kasada QR kodunu taramak ve ödemeyi onaylamak yeterlidir” denildi.Sberbank daha önce Belarus ve Tacikistan'da QR kodu ile ödeme uygulamasını başarıyla hayata geçirmişti. 2025 yılı için ise bu teknolojinin kullanım coğrafyasının genişletilmesinin planlandığını dile getirildi.
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sberbank, türkiye, alışveriş, qr kodu, ödeme, online, kart
sberbank, türkiye, alışveriş, qr kodu, ödeme, online, kart
Sberbank Türkiye'deki alışverişlerde QR kodlu ödeme başlatacak
Rusya merkezli bir devlet bankası olan Sberbank, Mart ayı sonunda Türkiye'deki alışverişlerde QR kod ile ödeme uygulamasını başlatmayı planlandığını duyurdu.
Sberbank, Türkiye'deki alışverişlerin QR kod ile ödenmesinin telefon uygulaması üzerinden test edildiğini ve söz konusu bu hizmeti Mart ayı sonunda başlatmayı planladıklarını açıkladı.
Söz konusu işlevin SberBank Online'da halihazırda uygulandığını belirtilirken tüm müşteriler için tam teşekküllü olarak ise Mart ayı sonunda başlatılması planlandığını dile getirildi.
SberBank, QR kodu ile ödemenin turistler arasında popüler olan alışveriş merkezleri, kafeler ve restoranlar da dahil olmak üzere, bu ödeme yönteminin desteklendiği Türkiye'deki tüm ticari satış noktalarında kabul edilmesinin planlandığını belirtti.
SberBank Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, “Ödeme yapmak için ‘SberBank Online’ mobil uygulamasını açmak, kasada QR kodunu taramak ve ödemeyi onaylamak yeterlidir” denildi.
Sberbank daha önce Belarus ve Tacikistan'da QR kodu ile ödeme uygulamasını başarıyla hayata geçirmişti. 2025 yılı için ise bu teknolojinin kullanım coğrafyasının genişletilmesinin planlandığını dile getirildi.