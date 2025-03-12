https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/sberbank-turkiyedeki-alisverislerde-qr-kodlu-odemebaslatacak-1094441645.html

Sberbank Türkiye'deki alışverişlerde QR kodlu ödeme başlatacak

Sberbank Türkiye'deki alışverişlerde QR kodlu ödeme başlatacak

Sputnik Türkiye

Rusya merkezli bir devlet bankası olan Sberbank, Mart ayı sonunda Türkiye'deki alışverişlerde QR kod ile ödeme uygulamasını başlatmayı planlandığını duyurdu. 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T17:10+0300

2025-03-12T17:10+0300

2025-03-12T17:10+0300

ekonomi̇

sberbank

türkiye

alışveriş

qr kodu

ödeme

online

kart

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Sberbank, Türkiye'deki alışverişlerin QR kod ile ödenmesinin telefon uygulaması üzerinden test edildiğini ve söz konusu bu hizmeti Mart ayı sonunda başlatmayı planladıklarını açıkladı.Söz konusu işlevin SberBank Online'da halihazırda uygulandığını belirtilirken tüm müşteriler için tam teşekküllü olarak ise Mart ayı sonunda başlatılması planlandığını dile getirildi.SberBank, QR kodu ile ödemenin turistler arasında popüler olan alışveriş merkezleri, kafeler ve restoranlar da dahil olmak üzere, bu ödeme yönteminin desteklendiği Türkiye'deki tüm ticari satış noktalarında kabul edilmesinin planlandığını belirtti.SberBank Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, “Ödeme yapmak için ‘SberBank Online’ mobil uygulamasını açmak, kasada QR kodunu taramak ve ödemeyi onaylamak yeterlidir” denildi.Sberbank daha önce Belarus ve Tacikistan'da QR kodu ile ödeme uygulamasını başarıyla hayata geçirmişti. 2025 yılı için ise bu teknolojinin kullanım coğrafyasının genişletilmesinin planlandığını dile getirildi.

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sberbank, türkiye, alışveriş, qr kodu, ödeme, online, kart