https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/erdogan-avrupa-birligi-guc-ve-irtifa-kaybinin-onune-gecmek-istiyorsa-bunu-ancak-turkiyenin-tam-1094445853.html
Erdoğan: Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir
Erdoğan: Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T18:47+0300
2025-03-12T18:47+0300
2025-03-12T19:29+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısında görüşmeyi değerlendirdiği konuşmasında, Avrupa'da güvenliğin geleceği konusunu değerlendirdiklerini belirterek, "Türkiye ve Polonya, NATO'nun Avrupa'daki en büyük iki kara ordusuna komuta eden, ittifakın doğu ve güney kanatlarında konumlanan iki kilit müttefiktir" cümlesini kaydetti."AB ile iş birliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme arzusundayız" diyen Erdoğan, konuşmasında şu cümlenin altını çizdi:Görüşmede Filistin ve Ukrayna dahil olmak üzere bölgesel konuları ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Ukrayna'da kalıcı barış için her türlü katkıyı vermeye hazırız. Türkiye'nin bu savaşla ilgili tutumu ilk günden beri gayet sarihtir. Her iki komşumuzun adil bir barışla savaşı sonlandırmasını istiyoruz" dediği konuşmasında Türkiye'nin barış ev sahipliği yapmak da dahil sürece her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu aktardı.Bölgenin savaşa, çatışmaya ve gözyaşına doyduğunu ifade eden Erdoğan, "Ümidimiz, bölgemizin huzura ve istikrara kavuşmasıdır. Türkiye olarak bunun için çalışmaya devam edeceğiz" cümlesini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan Tusk'ı resmi törenle karşıladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı resmi törenle karşıladı.Daha sonra ikili görüşmeye geçen Erdoğan ve Tusk'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de eşlik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/polonya-basbakani-tusk-turkiyeyi-ziyaret-edecek-standart-disi-formatlar-ariyoruz-1094294762.html
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türkiye, polonya, recep tayyip erdoğan, donald tusk, nato, avrupa birliği
türkiye, polonya, recep tayyip erdoğan, donald tusk, nato, avrupa birliği
Erdoğan: Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir
18:47 12.03.2025 (güncellendi: 19:29 12.03.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin güç ve irtifa kaybının önüne geçmesinin ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarılabileceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısında görüşmeyi değerlendirdiği konuşmasında, Avrupa'da güvenliğin geleceği konusunu değerlendirdiklerini belirterek, "Türkiye ve Polonya, NATO'nun Avrupa'daki en büyük iki kara ordusuna komuta eden, ittifakın doğu ve güney kanatlarında konumlanan iki kilit müttefiktir" cümlesini kaydetti.
"AB ile iş birliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme arzusundayız" diyen Erdoğan, konuşmasında şu cümlenin altını çizdi:
AB üyeliği stratejik hedefimiz. Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir.
Görüşmede Filistin ve Ukrayna dahil olmak üzere bölgesel konuları ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Ukrayna'da kalıcı barış için her türlü katkıyı vermeye hazırız. Türkiye'nin bu savaşla ilgili tutumu ilk günden beri gayet sarihtir. Her iki komşumuzun adil bir barışla savaşı sonlandırmasını istiyoruz" dediği konuşmasında Türkiye'nin barış ev sahipliği yapmak da dahil sürece her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu aktardı.
Bölgenin savaşa, çatışmaya ve gözyaşına doyduğunu ifade eden Erdoğan, "Ümidimiz, bölgemizin huzura ve istikrara kavuşmasıdır. Türkiye olarak bunun için çalışmaya devam edeceğiz" cümlesini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tusk'ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı resmi törenle karşıladı.
Daha sonra ikili görüşmeye geçen Erdoğan ve Tusk'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de eşlik etti.