https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/vatikandan-papanin-durumuna-iliskin-aciklama-biraz-daha-iyi-1094325531.html
Vatikan'dan Papa'nın durumuna ilişkin açıklama: 'Biraz daha iyi'
Vatikan'dan Papa'nın durumuna ilişkin açıklama: 'Biraz daha iyi'
Sputnik Türkiye
Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, biraz daha iyiye gittiği belirtilirken sağlık görevlilerinin öngörü konusunda temkinli oldukları belirtildi. 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T23:06+0300
2025-03-08T23:06+0300
2025-03-08T23:06+0300
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Vatikan Basın Servisi'nden yapılan bir açıklamada, zatürre nedeniyle 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi gören Papa Francis'in durumu biraz düzeldiği dile getirildi.Yapılan açıklamada, “Papa'nın durumu stabil, bu da tedavinin olumlu sonuçlandığını gösteriyor. Hafif bir iyileşmeden bahsedebiliriz ancak iyileşmeler başlamış olsa da sağlık görevlileri öngörü konusunda ihtiyatlı davranmaya devam ediyor” denildi.Söz konusu açıklamada ayrıca geleneksel vaazın Pazar günü yapılmayacağı da bildirilirken hutbe metninin önceki üç haftada olduğu gibi basın servisi tarafından dağıtılacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/hizbullah-suriyedeki-olaylara-mudahale-ettigi-iddialarini-reddetti-1094325431.html
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haberler, papa francis, vatikan
haberler, papa francis, vatikan
Vatikan'dan Papa'nın durumuna ilişkin açıklama: 'Biraz daha iyi'
Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, biraz daha iyiye gittiği belirtilirken sağlık görevlilerinin öngörü konusunda temkinli oldukları belirtildi.
Vatikan Basın Servisi'nden yapılan bir açıklamada, zatürre nedeniyle 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi gören Papa Francis'in durumu biraz düzeldiği dile getirildi.
Yapılan açıklamada, “Papa'nın durumu stabil, bu da tedavinin olumlu sonuçlandığını gösteriyor. Hafif bir iyileşmeden bahsedebiliriz ancak iyileşmeler başlamış olsa da sağlık görevlileri öngörü konusunda ihtiyatlı davranmaya devam ediyor” denildi.
Söz konusu açıklamada ayrıca geleneksel vaazın Pazar günü yapılmayacağı da bildirilirken hutbe metninin önceki üç haftada olduğu gibi basın servisi tarafından dağıtılacağı açıklandı.