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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEM Parti yanıtı: 'Randevu istenirse veririm'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEM Parti yanıtı: 'Randevu istenirse veririm'
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Erdoğan grup toplantısında konuştu. Sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 'DEM heyeti ile görüşür müsünüz' sorusuna 'İstenirse randevu... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Suriye'ye yönelik mesajlar verdi:'Reklam ve şov peşinde değiliz''Türkiye'de yeni bir kaos oluşturulmak isteniyor'Muhalefete eleştiri'Tükürdüğünü yaladı''Zehirli dili terk etmeye çağırıyorum''Aile kavramını çöpe atıyorlar'LGBT eleştirisiErdoğan: Randevu istenirse veririmErdoğan grup toplantısı sonrası çıkışta gazetecilerin soruların yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan CEM Parti heyeti ile görüşme olasılığı sorusuna, "Randevu istenirse veririm" diye yanıt verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEM Parti yanıtı: 'Randevu istenirse veririm'

12:02 12.03.2025 (güncellendi: 12:58 12.03.2025)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Erdoğan grup toplantısında konuştu. Sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 'DEM heyeti ile görüşür müsünüz' sorusuna 'İstenirse randevu veririm' diye yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Suriye'ye yönelik mesajlar verdi:

Suriye'de yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor.

'Reklam ve şov peşinde değiliz'

Biz reklam ve şov yamanın değil gönüller kazanmanın peşindeyiz

'Türkiye'de yeni bir kaos oluşturulmak isteniyor'

Suriye'deki eski rejim artıklarının terör eylemleri öne sürülerek milletimizin kardeşliğine son derece sinsi bir pusu kuruluyor. İstiklal Marşımızdaki ruha alçakça bir suikast düzenleniyor. Tahrik siyasetiyle çoğu yalan ve çarpıtma olan provokatif açıklamalarla Türkiye'de yeni bir kaos oluşturulmak isteniyor. Bu kötülüğü; genel başkanı, belediye başkanlarıyla ülkenin ana muhalefet partisi yürütüyor.

Muhalefete eleştiri

Söylediği sözün dumanı tüterken kendi partisinden tekzip yiyen bir şahıs sadece siyasetin değil erdemin de ne olduğunu bilmiyor demektir. Dedikodu yapmayı siyaset sanıyor.

'Tükürdüğünü yaladı'

Affınıza sığınırım, tükürdüğünü yaladı. Gün aşırı parti değiştirmekten adı fırıldağa çıkmış bir kifayetsize rozet taktı. Kendi belediye başkanlarından ayar yiyen bir kişiyi niye muhatap alalım? Sayın Özel kendisine açılan krediyi har vurup harman savurmaktadır. Bu gidişle sıfırı tüketmesi, selefi Bay Kemal gibi siyasetten ibretlik bir şekilde alaşağı edilmesi yakındır. Çok ama boş konuşmasından memnunuz. Bizim üzüntümüz ana muhalefet partisi liderinin bu hallere düşmüş olmasıdır."

'Zehirli dili terk etmeye çağırıyorum'

Sayın Özel'i ve CHP yönetimini bir kez daha sorumlu siyaset yapmaya davet ediyorum. Özellikle Alevi canlarımız hakkında kullandığı zehirli dili terk etmeye çağırıyorum. Kullanılan dil bu ülkeye geçmişte çok acı bedeller ödetmiş son derece sorumsuz tehlikeli bir dildir. CHP yönetimi artık Suriye'deki ateşi ülkemize taşıma siyasetinden tövbe etmelidir"

'Aile kavramını çöpe atıyorlar'

Geçenlerde CHP yandaşları Taksim'de siyah torbalara aile ismini koyarak güya onu çöpe atıyorlar. Sizin hayatınız böyle zaten, bunun için de bir işe yaramıyorsunuz. Acı ama şu gerçeği ifade edeyim, günümüzde bireyi özgür ama yalnız insan haline getirme çabası küresel kuşatma halini aldı.

LGBT eleştirisi

Öyle bir gaflet haliyle karşı karşıyayız ki Avrupa ve ABD'de artık kreşlere bulaşmış LGBT musibetine karşı önlemler alınıyor. Bizdeki muhalefet LGBT sapkınlığının sponsorluğunu yapıyor. İnsan fıtratına aykırı cinsiyetsizleştirme akımlarına destek vererek aile kurumlarına ihanet ettiler. Amerika'da son gelişmelere baktığımız zaman sadece erkek ve kadından oluşuyor kim diyor bunu Trump."

Erdoğan: Randevu istenirse veririm

Erdoğan grup toplantısı sonrası çıkışta gazetecilerin soruların yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan CEM Parti heyeti ile görüşme olasılığı sorusuna, "Randevu istenirse veririm" diye yanıt verdi.
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