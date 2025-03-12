Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEM Parti yanıtı: 'Randevu istenirse veririm'

Affınıza sığınırım, tükürdüğünü yaladı. Gün aşırı parti değiştirmekten adı fırıldağa çıkmış bir kifayetsize rozet taktı. Kendi belediye başkanlarından ayar yiyen bir kişiyi niye muhatap alalım? Sayın Özel kendisine açılan krediyi har vurup harman savurmaktadır. Bu gidişle sıfırı tüketmesi, selefi Bay Kemal gibi siyasetten ibretlik bir şekilde alaşağı edilmesi yakındır. Çok ama boş konuşmasından memnunuz. Bizim üzüntümüz ana muhalefet partisi liderinin bu hallere düşmüş olmasıdır."