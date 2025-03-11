https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/sigaraya-bir-zam-daha-geldi--en-ucuz-ve-en-pahali-sigara-fiyatlari-degisti-11-12-mart-guncel-liste-1094400582.html
Sigaraya bir zam daha geldi | En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları değişti: 11-12 Mart güncel liste açıklandı
Sigaraya bir zam daha geldi | En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları değişti: 11-12 Mart güncel liste açıklandı
Sputnik Türkiye
Sigara fiyatları mart ayında peş peşe zamlanıyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T17:28+0300
2025-03-11T17:28+0300
2025-03-11T17:28+0300
ekonomi̇
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Sigara fiyatları artmaya devam ediyor. Mart ayında sigaraya yapılan 8-9 TL’lik zamların ardından yeni bir sigara grubu daha fiyatlarını güncelledi. Erol Dündar, Twitter (X) üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sigarada zam yağmuru devam ediyor. Bir sigara grubuna daha zam geldi" diyerek Imperial Tobacco sigaralarına zam yapıldığını duyurdu.Yeni fiyat listesine göre:Bu yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.Hangi sigara gruplarına zam geldi? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar?Son zamlarla birlikte farklı sigara gruplarının fiyatları da şekillendi. İşte sigara gruplarına göre en güncel fiyatlar:JTI GrubuEsse GrubuBAT GrubuPM Grubu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/sigara-fiyatlarina-pes-pese-zam-pm-sigara-grubuna-zam-geldi-10-mart-en-ucuz-ve-en-pahali-sigara-1094343574.html
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Sigaraya bir zam daha geldi | En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları değişti: 11-12 Mart güncel liste açıklandı
Ayrıntılar geliyor
Sigara fiyatları mart ayında peş peşe zamlanıyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Imperial Tobacco grubuna da zam yapıldığını duyurdu. Son zamlarla birlikte grubun en ucuz sigarası 74 TL, en pahalı sigarası ise 88 TL oldu. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar?
Sigara fiyatları artmaya devam ediyor. Mart ayında sigaraya yapılan 8-9 TL’lik zamların ardından yeni bir sigara grubu daha fiyatlarını güncelledi. Erol Dündar, Twitter (X) üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sigarada zam yağmuru devam ediyor. Bir sigara grubuna daha zam geldi" diyerek Imperial Tobacco sigaralarına zam yapıldığını duyurdu.
Yeni fiyat listesine göre:
Grubun en ucuz sigarası 74 TL
,
En pahalı sigarası ise 88 TL
oldu.
Bu yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.
Hangi sigara gruplarına zam geldi? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar?
Son zamlarla birlikte farklı sigara gruplarının fiyatları da şekillendi. İşte sigara gruplarına göre en güncel fiyatlar:
Ortalama fiyat aralığı: 75-80 TL