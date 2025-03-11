https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/sigaraya-bir-zam-daha-geldi--en-ucuz-ve-en-pahali-sigara-fiyatlari-degisti-11-12-mart-guncel-liste-1094400582.html

Sigaraya bir zam daha geldi | En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları değişti: 11-12 Mart güncel liste açıklandı

Sigaraya bir zam daha geldi | En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları değişti: 11-12 Mart güncel liste açıklandı

Sputnik Türkiye

Sigara fiyatları mart ayında peş peşe zamlanıyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T17:28+0300

2025-03-11T17:28+0300

2025-03-11T17:28+0300

ekonomi̇

sigara

sigara paketi

sigara zammı

sigaraya zam

güncel sigara fiyatları

sigara fiyatları 2025

sigara fiyatları

erol dündar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/02/1069055414_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_993049e3e1c111b880ea989835868d23.jpg

Sigara fiyatları artmaya devam ediyor. Mart ayında sigaraya yapılan 8-9 TL’lik zamların ardından yeni bir sigara grubu daha fiyatlarını güncelledi. Erol Dündar, Twitter (X) üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sigarada zam yağmuru devam ediyor. Bir sigara grubuna daha zam geldi" diyerek Imperial Tobacco sigaralarına zam yapıldığını duyurdu.Yeni fiyat listesine göre:Bu yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.Hangi sigara gruplarına zam geldi? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar?Son zamlarla birlikte farklı sigara gruplarının fiyatları da şekillendi. İşte sigara gruplarına göre en güncel fiyatlar:JTI GrubuEsse GrubuBAT GrubuPM Grubu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/sigara-fiyatlarina-pes-pese-zam-pm-sigara-grubuna-zam-geldi-10-mart-en-ucuz-ve-en-pahali-sigara-1094343574.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sigara, sigara paketi, sigara zammı, sigaraya zam, güncel sigara fiyatları, sigara fiyatları 2025, sigara fiyatları, erol dündar