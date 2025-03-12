https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/binlerce-isletmeye-80-milyar-lira-vergi-cezasi-bakanlik-vergi-matrahinin-eksik-beyan-edildigini-1094431096.html

Binlerce işletmeye 80 milyar lira vergi cezası: Bakanlık vergi matrahının eksik beyan edildiğini belirledi

Binlerce işletmeye 80 milyar lira vergi cezası: Bakanlık vergi matrahının eksik beyan edildiğini belirledi

Sputnik Türkiye

Maliye, 2024 yılında mükelleflerin yaklaşık 160 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan ettiğini belirledi. Bu kapsamda binlerce işletmeye 80 milyar lira... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T14:34+0300

2025-03-12T14:34+0300

2025-03-12T14:34+0300

ekonomi̇

vergi

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), geçen yıl birçok işletmenin vergi matrahını eksik beyan ettiğini belirledi.VDK verilerine göre geçen yıl gerçekleştirilen vergi incelemeleri neticesinde farklı sektörlerdeki 78 bin 187 mükellefin 159,8 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği belirlendi.Bu kapsamda, eğitimden imalata, inşaattan kültür-sanata, bilgi ve iletişimden tarıma kadar birçok sektörde vergi incelemesi gerçekleştirildi.İlk sırada imalat varİncelemeler sonucu en çok matrah farkı bulunan sektör yaklaşık 43,9 milyar lirayla imalat olurken bunu 43,3 milyar lirayla toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı izledi.Bu sektörlerin ardından finans ve sigorta faaliyetlerindeki mükelleflerin 25,3 milyar lirayı aşkın vergi matrahını eksik beyan ettiği görüldü.Vergi matrahını eksik bildiren mükelleflerin yer aldığı sektörler arasında 4'üncü sırada yaklaşık 9,9 milyar lirayla inşaat, 5'inci sırada 6,2 milyar lirayla gayrimenkul faaliyetlerinin olduğu tespit edildi.80 milyar lira ceza bekleniyorMükelleflere geçen yıl 80,4 milyar lirayı aşkın ceza kesilmesi beklenirken sektörlere kıyasla ilk sırada toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı yer aldı.Bu sektördeki mükelleflere kesilmesi öngörülen ceza tutarı 37,1 milyar lirayı geçti. Böylece, sektör için öngörülen ceza tutarı, toplamın yarısına yakınını oluşturdu. Bu sektördeki mükellefler için tarhı istenilen vergi tutarı (vergi alacağı) da 15,8 milyar liraya yaklaştı.İmalat sektöründe de 18,6 milyar liralık ceza kesilmesi önerilirken tarhı istenen tutar 9 milyar lira oldu.İnşaat alanında yaklaşık 6,1 milyar lira, finans ve sigorta faaliyetlerinde 4,8 milyar lira ceza kesilmesi önerilirken bu sektörler için tarhı istenen vergi tutarları sırasıyla 2,8 milyar lira ve 4,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

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vergi, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı