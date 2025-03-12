Binlerce işletmeye 80 milyar lira vergi cezası: Bakanlık vergi matrahının eksik beyan edildiğini belirledi

Türkiye
DEM Parti'den Erdoğan ile görüşme açıklaması: 'Heyetimiz başvuru yapacak'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi başlıyor
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’nin şiddet haritası
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
5199 Sayılı kanun gölgesinde zulüm
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
İsimler, anlamları ve öyküleri
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
CHP Eski Milletvekili Özgündüz: Katliamın arkasında uluslararası istihbarat örgütleri var
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy geri adım attı: Özür diledi
16:18
3 dk
SESLİ HABER
Musk: Hacker saldırısının kaynağı Ukrayna
16:32
1 dk
SESLİ HABER
Dünya Sağlık Örgütü Uyardı: Sudan Virüsü Küresel Salgın Riski Taşıyor
16:42
2 dk
SESLİ HABER
Trump’ın özel temsilcisi Putin’le görüşmeyi planlıyor
16:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: İstanbul’da çöl tozu etkili olacak
17:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Mart ayında erken yaz havası: Sıcaklıklar yükseliyor
18:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de emekli olmak: Avrupa ile aramızdaki uçurum
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Çorum’da mühendisin hileli yazılım oyunu
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
7 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ceyda Karan: 'Zelenskiy, Cidde’de Macron'un öne atılarak ortaya koyduğu planı oynuyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Tarihimizdeki meşhurların meşhur lakapları.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Tarihimizdeki meşhurların meşhur lakapları
15:00
6 dk
SESLİ HABER
Gümrük savaşlarında ilk geri adım Kanada'dan
15:11
2 dk
SESLİ HABER
Trump’tan Musk’a destek: Tesla araba aldı
15:22
2 dk
SESLİ HABER
Para transferinde 'diğer' seçeneğine vergi şoku: Ne yapılmalı?
15:34
2 dk
SESLİ HABER
Trafiğe çıkanlar dikkat: Para cezası uygulanacak, değiştirmeyen trafikten men edilecek
15:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Rubio: Ukrayna’nın 2014 sınırlarına dönmesi çok zor
16:05
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin elit birliğinden Yunan komandolarına meskun mahal eğitimi
16:21
2 dk
SESLİ HABER
Kiracılara 'tadilat masrafı' uyarısı: Evdeki demirbaşları boyayan kiracıların başı ev sahibi ile derde girebilir
16:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/binlerce-isletmeye-80-milyar-lira-vergi-cezasi-bakanlik-vergi-matrahinin-eksik-beyan-edildigini-1094431096.html
Binlerce işletmeye 80 milyar lira vergi cezası: Bakanlık vergi matrahının eksik beyan edildiğini belirledi
Binlerce işletmeye 80 milyar lira vergi cezası: Bakanlık vergi matrahının eksik beyan edildiğini belirledi
Sputnik Türkiye
Maliye, 2024 yılında mükelleflerin yaklaşık 160 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan ettiğini belirledi. Bu kapsamda binlerce işletmeye 80 milyar lira... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T14:34+0300
2025-03-12T14:34+0300
ekonomi̇
vergi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093885415_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a0938fa7e72d317bc38c2ee748e6baeb.jpg
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), geçen yıl birçok işletmenin vergi matrahını eksik beyan ettiğini belirledi.VDK verilerine göre geçen yıl gerçekleştirilen vergi incelemeleri neticesinde farklı sektörlerdeki 78 bin 187 mükellefin 159,8 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği belirlendi.Bu kapsamda, eğitimden imalata, inşaattan kültür-sanata, bilgi ve iletişimden tarıma kadar birçok sektörde vergi incelemesi gerçekleştirildi.İlk sırada imalat varİncelemeler sonucu en çok matrah farkı bulunan sektör yaklaşık 43,9 milyar lirayla imalat olurken bunu 43,3 milyar lirayla toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı izledi.Bu sektörlerin ardından finans ve sigorta faaliyetlerindeki mükelleflerin 25,3 milyar lirayı aşkın vergi matrahını eksik beyan ettiği görüldü.Vergi matrahını eksik bildiren mükelleflerin yer aldığı sektörler arasında 4'üncü sırada yaklaşık 9,9 milyar lirayla inşaat, 5'inci sırada 6,2 milyar lirayla gayrimenkul faaliyetlerinin olduğu tespit edildi.80 milyar lira ceza bekleniyorMükelleflere geçen yıl 80,4 milyar lirayı aşkın ceza kesilmesi beklenirken sektörlere kıyasla ilk sırada toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı yer aldı.Bu sektördeki mükelleflere kesilmesi öngörülen ceza tutarı 37,1 milyar lirayı geçti. Böylece, sektör için öngörülen ceza tutarı, toplamın yarısına yakınını oluşturdu. Bu sektördeki mükellefler için tarhı istenilen vergi tutarı (vergi alacağı) da 15,8 milyar liraya yaklaştı.İmalat sektöründe de 18,6 milyar liralık ceza kesilmesi önerilirken tarhı istenen tutar 9 milyar lira oldu.İnşaat alanında yaklaşık 6,1 milyar lira, finans ve sigorta faaliyetlerinde 4,8 milyar lira ceza kesilmesi önerilirken bu sektörler için tarhı istenen vergi tutarları sırasıyla 2,8 milyar lira ve 4,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/emekli-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-odenecek-ikramiye-tutari-guncellenecek-mi-bakan-isikhandan-net-1094424827.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093885415_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6d3d1bb45f34c0ee7941dc27cc35529c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vergi, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı
vergi, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı

Binlerce işletmeye 80 milyar lira vergi cezası: Bakanlık vergi matrahının eksik beyan edildiğini belirledi

14:34 12.03.2025
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© AA
Abone ol
Maliye, 2024 yılında mükelleflerin yaklaşık 160 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan ettiğini belirledi. Bu kapsamda binlerce işletmeye 80 milyar lira ceza kesilmesi bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), geçen yıl birçok işletmenin vergi matrahını eksik beyan ettiğini belirledi.

VDK verilerine göre geçen yıl gerçekleştirilen vergi incelemeleri neticesinde farklı sektörlerdeki 78 bin 187 mükellefin 159,8 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği belirlendi.

Bu kapsamda, eğitimden imalata, inşaattan kültür-sanata, bilgi ve iletişimden tarıma kadar birçok sektörde vergi incelemesi gerçekleştirildi.

İlk sırada imalat var

İncelemeler sonucu en çok matrah farkı bulunan sektör yaklaşık 43,9 milyar lirayla imalat olurken bunu 43,3 milyar lirayla toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı izledi.

Bu sektörlerin ardından finans ve sigorta faaliyetlerindeki mükelleflerin 25,3 milyar lirayı aşkın vergi matrahını eksik beyan ettiği görüldü.

Vergi matrahını eksik bildiren mükelleflerin yer aldığı sektörler arasında 4'üncü sırada yaklaşık 9,9 milyar lirayla inşaat, 5'inci sırada 6,2 milyar lirayla gayrimenkul faaliyetlerinin olduğu tespit edildi.

80 milyar lira ceza bekleniyor

Mükelleflere geçen yıl 80,4 milyar lirayı aşkın ceza kesilmesi beklenirken sektörlere kıyasla ilk sırada toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı yer aldı.

Bu sektördeki mükelleflere kesilmesi öngörülen ceza tutarı 37,1 milyar lirayı geçti. Böylece, sektör için öngörülen ceza tutarı, toplamın yarısına yakınını oluşturdu. Bu sektördeki mükellefler için tarhı istenilen vergi tutarı (vergi alacağı) da 15,8 milyar liraya yaklaştı.

İmalat sektöründe de 18,6 milyar liralık ceza kesilmesi önerilirken tarhı istenen tutar 9 milyar lira oldu.

İnşaat alanında yaklaşık 6,1 milyar lira, finans ve sigorta faaliyetlerinde 4,8 milyar lira ceza kesilmesi önerilirken bu sektörler için tarhı istenen vergi tutarları sırasıyla 2,8 milyar lira ve 4,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
EKONOMİ
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İkramiye tutarı güncellenecek mi? Bakan Işıkhan'dan net açıklama
12:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала