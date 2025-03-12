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BDDK’dan taşıt kredisi için yeni karar: Değişen kredi limiti ne kadar, elektrik motorlu araç kredisi vade sınırı kaç ay?
BDDK’dan taşıt kredisi için yeni karar: Değişen kredi limiti ne kadar, elektrik motorlu araç kredisi vade sınırı kaç ay?
Sputnik Türkiye
BDDK, taşıt kredisi ve vade sınırlarında önemli değişikliklere gitti. Türkiye’de üretilen elektrikli araçlar için kredi vade süresi, fatura değerine göre... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T16:21+0300
2025-03-12T16:21+0300
ekonomi̇
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
kredi
taşıt kredisi
kredi limiti
araba
araç
elektrikli araç
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerine yönelik yeni kararını duyurdu. Yapılan düzenleme ile elektrik motorlu taşıt alımlarında kredi vade sınırları değiştirildi.Yeni düzenleme, özellikle Türkiye’de üretilen elektrikli araçlar için geçerli olacak. Ayrıca, kredi yeniden yapılandırıldığında da aynı vade sınırlarının korunması kararlaştırıldı.Taşıt kredisi vade süreleri nasıl değişti?BDDK tarafından belirlenen yeni taşıt kredisi vade sınırları, aracın nihai fatura değerine göre şekillendi. İşte güncellenen vade süreleri:Bu değişiklikle birlikte, lüks segmentte yer alan yüksek fiyatlı araçlara kredi imkanı tamamen kaldırılmış oldu.Kredi tutarı araç değerine göre belirlenecekYeni düzenlemeye göre, kredi tutarının taşıtın değerine oranı da değiştirildi. İşte güncellenen kredi oranları:Bu düzenleme, lüks araçlara kredi kullanımını sınırlandırarak düşük ve orta segment araç alımlarını teşvik etmeyi amaçlıyor.Yeniden yapılandırmada aynı vade geçerli olacakBDDK, taşıt kredilerinin yeniden yapılandırılması durumunda da aynı vade sınırlarının geçerli olacağını duyurdu. Yani, bir taşıt kredisi yapılandırıldığında, ilk kullandırım tarihindeki vade süresi değişmeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/arac-alacaklari-ilgilendiriyor-bddk-acikladi-kredi-limitleri-degisti-1094420124.html
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bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), kredi, taşıt kredisi, kredi limiti, araba, araç, elektrikli araç
bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), kredi, taşıt kredisi, kredi limiti, araba, araç, elektrikli araç

BDDK’dan taşıt kredisi için yeni karar: Değişen kredi limiti ne kadar, elektrik motorlu araç kredisi vade sınırı kaç ay?

16:21 12.03.2025
© AAİkinci el araç
İkinci el araç - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© AA
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BDDK, taşıt kredisi ve vade sınırlarında önemli değişikliklere gitti. Türkiye’de üretilen elektrikli araçlar için kredi vade süresi, fatura değerine göre farklılık gösterecek. 2,5 milyon TL’ye kadar olan araçlarda kredi vadesi 48 ay olurken, 7.5 milyon TL üzeri araçlarda kredi imkanı tamamen kaldırıldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerine yönelik yeni kararını duyurdu. Yapılan düzenleme ile elektrik motorlu taşıt alımlarında kredi vade sınırları değiştirildi.
Yeni düzenleme, özellikle Türkiye’de üretilen elektrikli araçlar için geçerli olacak. Ayrıca, kredi yeniden yapılandırıldığında da aynı vade sınırlarının korunması kararlaştırıldı.

Taşıt kredisi vade süreleri nasıl değişti?

BDDK tarafından belirlenen yeni taşıt kredisi vade sınırları, aracın nihai fatura değerine göre şekillendi. İşte güncellenen vade süreleri:
2,5 milyon TL ve altındaki araçlar: 48 ay
2,5 milyon TL - 5 milyon TL arasındaki araçlar: 36 ay
5 milyon TL - 6,5 milyon TL arasındaki araçlar: 24 ay
6,5 milyon TL - 7,5 milyon TL arasındaki araçlar: 12 ay
7,5 milyon TL üzerindeki araçlar için kredi desteği kaldırıldı.
Bu değişiklikle birlikte, lüks segmentte yer alan yüksek fiyatlı araçlara kredi imkanı tamamen kaldırılmış oldu.

Kredi tutarı araç değerine göre belirlenecek

Yeni düzenlemeye göre, kredi tutarının taşıtın değerine oranı da değiştirildi. İşte güncellenen kredi oranları:
2,5 milyon TL ve altındaki araçlar için: %70
2,5 milyon TL - 5 milyon TL arasındaki araçlar için: %50
5 milyon TL - 6,5 milyon TL arasındaki araçlar için: %30
6,5 milyon TL - 7,5 milyon TL arasındaki araçlar için: %20
7,5 milyon TL üzerindeki araçlar için kredi oranı: %0
Bu düzenleme, lüks araçlara kredi kullanımını sınırlandırarak düşük ve orta segment araç alımlarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Yeniden yapılandırmada aynı vade geçerli olacak

BDDK, taşıt kredilerinin yeniden yapılandırılması durumunda da aynı vade sınırlarının geçerli olacağını duyurdu. Yani, bir taşıt kredisi yapılandırıldığında, ilk kullandırım tarihindeki vade süresi değişmeyecek.
İkinci el araç - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
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