https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/bddkdan-tasit-kredisi-icin-yeni-karar-degisen-kredi-limiti-ne-kadar-elektrik-motorlu-arac-kredisi-1094439387.html

BDDK’dan taşıt kredisi için yeni karar: Değişen kredi limiti ne kadar, elektrik motorlu araç kredisi vade sınırı kaç ay?

BDDK’dan taşıt kredisi için yeni karar: Değişen kredi limiti ne kadar, elektrik motorlu araç kredisi vade sınırı kaç ay?

Sputnik Türkiye

BDDK, taşıt kredisi ve vade sınırlarında önemli değişikliklere gitti. Türkiye’de üretilen elektrikli araçlar için kredi vade süresi, fatura değerine göre... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T16:21+0300

2025-03-12T16:21+0300

2025-03-12T16:21+0300

ekonomi̇

bddk

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

kredi

taşıt kredisi

kredi limiti

araba

araç

elektrikli araç

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerine yönelik yeni kararını duyurdu. Yapılan düzenleme ile elektrik motorlu taşıt alımlarında kredi vade sınırları değiştirildi.Yeni düzenleme, özellikle Türkiye’de üretilen elektrikli araçlar için geçerli olacak. Ayrıca, kredi yeniden yapılandırıldığında da aynı vade sınırlarının korunması kararlaştırıldı.Taşıt kredisi vade süreleri nasıl değişti?BDDK tarafından belirlenen yeni taşıt kredisi vade sınırları, aracın nihai fatura değerine göre şekillendi. İşte güncellenen vade süreleri:Bu değişiklikle birlikte, lüks segmentte yer alan yüksek fiyatlı araçlara kredi imkanı tamamen kaldırılmış oldu.Kredi tutarı araç değerine göre belirlenecekYeni düzenlemeye göre, kredi tutarının taşıtın değerine oranı da değiştirildi. İşte güncellenen kredi oranları:Bu düzenleme, lüks araçlara kredi kullanımını sınırlandırarak düşük ve orta segment araç alımlarını teşvik etmeyi amaçlıyor.Yeniden yapılandırmada aynı vade geçerli olacakBDDK, taşıt kredilerinin yeniden yapılandırılması durumunda da aynı vade sınırlarının geçerli olacağını duyurdu. Yani, bir taşıt kredisi yapılandırıldığında, ilk kullandırım tarihindeki vade süresi değişmeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/arac-alacaklari-ilgilendiriyor-bddk-acikladi-kredi-limitleri-degisti-1094420124.html

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bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), kredi, taşıt kredisi, kredi limiti, araba, araç, elektrikli araç