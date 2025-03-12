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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Araç alacakları ilgilendiriyor: BDDK açıkladı, kredi limitleri değişti
Araç alacakları ilgilendiriyor: BDDK açıkladı, kredi limitleri değişti
Sputnik Türkiye
BDDK taşıt kredilerinde yeni düzenleme yaptı. 2,5 milyon TL altındaki araçlar için kredi vadesi 48 ay, kredi oranı %70 olacak. 7,5 milyon TL üstü araçlara kredi yok! İşte taşıt kredilerinde son durum
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ekonomi̇
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bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt alımı için kullanılan kredi tutarları ve vade sınırlarında değişikliğe gitti. Yeni düzenleme, farklı fiyat aralıklarına göre kredi kullanım şartlarını netleştirdi.48 aya kadar vade i̇mkanıBDDK’nın aldığı karara göre, nihai fatura değeri 2.5 milyon TL ve altındaki araçlar için taşıt kredilerinde maksimum vade süresi 48 ay olacak. Kredi tutarı, aracın değerinin yüzde 70’ini aşamayacak.Fiyat aralıklarına göre vade süreleriDaha yüksek fiyatlı araçlar için vade sınırları şu şekilde belirlendi:7.5 milyon TL ve üzerindeki araçlara taşıt kredisi kullandırılmayacak.Kredi kullanım oranları da değiştiKredi kullanım oranları da araç fiyatına göre sınırlandırıldı:Bu karar kapsamındaki kredilerin yeniden yapılandırılmasında da kredinin ilk kullandırıldığı tarihteki vade sınırları geçerli olacak.
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bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), kredi, taşıt kredisi, araba
bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), kredi, taşıt kredisi, araba

Araç alacakları ilgilendiriyor: BDDK açıkladı, kredi limitleri değişti

10:53 12.03.2025 (güncellendi: 12:30 12.03.2025)
© AAİkinci el araç
İkinci el araç - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerinde düzenlemeye gitti. Yeni düzenlemeye göre, nihai fatura değeri 2.5 milyon TL ve altındaki araçlar için 48 ay vade uygulanacak. Kredi tutarının taşıtın değerine oranı bu gruptaki araçlar için yüzde 70’i aşamayacak. Değişiklik, kredi yapılandırmalarına da etki edecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt alımı için kullanılan kredi tutarları ve vade sınırlarında değişikliğe gitti. Yeni düzenleme, farklı fiyat aralıklarına göre kredi kullanım şartlarını netleştirdi.

48 aya kadar vade i̇mkanı

BDDK’nın aldığı karara göre, nihai fatura değeri 2.5 milyon TL ve altındaki araçlar için taşıt kredilerinde maksimum vade süresi 48 ay olacak. Kredi tutarı, aracın değerinin yüzde 70’ini aşamayacak.

Fiyat aralıklarına göre vade süreleri

Daha yüksek fiyatlı araçlar için vade sınırları şu şekilde belirlendi:
2.5 milyon TL - 5 milyon TL aralığında olan araçlar için 36 ay vade,
5 milyon TL - 6.5 milyon TL aralığında olanlar için 24 ay vade,
6.5 milyon TL - 7.5 milyon TL aralığında olan araçlar için 12 ay vade uygulanacak.
7.5 milyon TL ve üzerindeki araçlara taşıt kredisi kullandırılmayacak.

Kredi kullanım oranları da değişti

Kredi kullanım oranları da araç fiyatına göre sınırlandırıldı:
2.5 milyon TL ve altındaki taşıtlarda kredi oranı yüzde 70’i geçemeyecek,
2.5 milyon TL - 5 milyon TL aralığındaki taşıtlarda kredi oranı yüzde 50 ile sınırlı olacak,
5 milyon TL - 6.5 milyon TL aralığında bu oran yüzde 30,
6.5 milyon TL - 7.5 milyon TL aralığında ise yüzde 20 olarak uygulanacak.
Bu karar kapsamındaki kredilerin yeniden yapılandırılmasında da kredinin ilk kullandırıldığı tarihteki vade sınırları geçerli olacak.
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