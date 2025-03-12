https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/arac-alacaklari-ilgilendiriyor-bddk-acikladi-kredi-limitleri-degisti-1094420124.html
Araç alacakları ilgilendiriyor: BDDK açıkladı, kredi limitleri değişti
Araç alacakları ilgilendiriyor: BDDK açıkladı, kredi limitleri değişti
Sputnik Türkiye
BDDK taşıt kredilerinde yeni düzenleme yaptı. 2,5 milyon TL altındaki araçlar için kredi vadesi 48 ay, kredi oranı %70 olacak. 7,5 milyon TL üstü araçlara kredi yok! İşte taşıt kredilerinde son durum
2025-03-12T10:53+0300
2025-03-12T10:53+0300
2025-03-12T12:30+0300
ekonomi̇
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
kredi
taşıt kredisi
araba
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt alımı için kullanılan kredi tutarları ve vade sınırlarında değişikliğe gitti. Yeni düzenleme, farklı fiyat aralıklarına göre kredi kullanım şartlarını netleştirdi.48 aya kadar vade i̇mkanıBDDK’nın aldığı karara göre, nihai fatura değeri 2.5 milyon TL ve altındaki araçlar için taşıt kredilerinde maksimum vade süresi 48 ay olacak. Kredi tutarı, aracın değerinin yüzde 70’ini aşamayacak.Fiyat aralıklarına göre vade süreleriDaha yüksek fiyatlı araçlar için vade sınırları şu şekilde belirlendi:7.5 milyon TL ve üzerindeki araçlara taşıt kredisi kullandırılmayacak.Kredi kullanım oranları da değiştiKredi kullanım oranları da araç fiyatına göre sınırlandırıldı:Bu karar kapsamındaki kredilerin yeniden yapılandırılmasında da kredinin ilk kullandırıldığı tarihteki vade sınırları geçerli olacak.
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bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), kredi, taşıt kredisi, araba
bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), kredi, taşıt kredisi, araba
Araç alacakları ilgilendiriyor: BDDK açıkladı, kredi limitleri değişti
10:53 12.03.2025 (güncellendi: 12:30 12.03.2025)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerinde düzenlemeye gitti. Yeni düzenlemeye göre, nihai fatura değeri 2.5 milyon TL ve altındaki araçlar için 48 ay vade uygulanacak. Kredi tutarının taşıtın değerine oranı bu gruptaki araçlar için yüzde 70’i aşamayacak. Değişiklik, kredi yapılandırmalarına da etki edecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt alımı için kullanılan kredi tutarları ve vade sınırlarında değişikliğe gitti. Yeni düzenleme, farklı fiyat aralıklarına göre kredi kullanım şartlarını netleştirdi.
48 aya kadar vade i̇mkanı
BDDK’nın aldığı karara göre, nihai fatura değeri 2.5 milyon TL ve altındaki araçlar için taşıt kredilerinde maksimum vade süresi 48 ay olacak. Kredi tutarı, aracın değerinin yüzde 70’ini aşamayacak.
Fiyat aralıklarına göre vade süreleri
Daha yüksek fiyatlı araçlar için vade sınırları şu şekilde belirlendi:
2.5 milyon TL - 5 milyon TL
aralığında olan araçlar için 36 ay vade
,
5 milyon TL - 6.5 milyon TL
aralığında olanlar için 24 ay vade
,
6.5 milyon TL - 7.5 milyon TL
aralığında olan araçlar için 12 ay vade
uygulanacak.
7.5 milyon TL ve üzerindeki araçlara taşıt kredisi kullandırılmayacak.
Kredi kullanım oranları da değişti
Kredi kullanım oranları da araç fiyatına göre sınırlandırıldı:
2.5 milyon TL ve altındaki taşıtlarda
kredi oranı yüzde 70’i geçemeyecek
,
2.5 milyon TL - 5 milyon TL aralığındaki taşıtlarda
kredi oranı yüzde 50
ile sınırlı olacak,
5 milyon TL - 6.5 milyon TL aralığında
bu oran yüzde 30
,
6.5 milyon TL - 7.5 milyon TL aralığında
ise yüzde 20
olarak uygulanacak.
Bu karar kapsamındaki kredilerin yeniden yapılandırılmasında da kredinin ilk kullandırıldığı tarihteki vade sınırları geçerli olacak.