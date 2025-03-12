https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/arac-alacaklari-ilgilendiriyor-bddk-acikladi-kredi-limitleri-degisti-1094420124.html

Araç alacakları ilgilendiriyor: BDDK açıkladı, kredi limitleri değişti

Araç alacakları ilgilendiriyor: BDDK açıkladı, kredi limitleri değişti

Sputnik Türkiye

BDDK taşıt kredilerinde yeni düzenleme yaptı. 2,5 milyon TL altındaki araçlar için kredi vadesi 48 ay, kredi oranı %70 olacak. 7,5 milyon TL üstü araçlara kredi yok! İşte taşıt kredilerinde son durum

2025-03-12T10:53+0300

2025-03-12T10:53+0300

2025-03-12T12:30+0300

ekonomi̇

bddk

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

kredi

taşıt kredisi

araba

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt alımı için kullanılan kredi tutarları ve vade sınırlarında değişikliğe gitti. Yeni düzenleme, farklı fiyat aralıklarına göre kredi kullanım şartlarını netleştirdi.48 aya kadar vade i̇mkanıBDDK’nın aldığı karara göre, nihai fatura değeri 2.5 milyon TL ve altındaki araçlar için taşıt kredilerinde maksimum vade süresi 48 ay olacak. Kredi tutarı, aracın değerinin yüzde 70’ini aşamayacak.Fiyat aralıklarına göre vade süreleriDaha yüksek fiyatlı araçlar için vade sınırları şu şekilde belirlendi:7.5 milyon TL ve üzerindeki araçlara taşıt kredisi kullandırılmayacak.Kredi kullanım oranları da değiştiKredi kullanım oranları da araç fiyatına göre sınırlandırıldı:Bu karar kapsamındaki kredilerin yeniden yapılandırılmasında da kredinin ilk kullandırıldığı tarihteki vade sınırları geçerli olacak.

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bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), kredi, taşıt kredisi, araba