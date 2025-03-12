https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/bahar-mevsimiyle-alerjik-rinit-vakalari-cogaldi-alerjik-rinit-nedir-1094449761.html

Bahar mevsimiyle alerjik rinit vakaları çoğaldı: Alerjik rinit nedir?

Bahar mevsimiyle alerjik rinit vakaları çoğaldı: Alerjik rinit nedir?

Sputnik Türkiye

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte alerjik rinit vakalarında artış yaşandığı belirtildi. Uzmanlar, alerjik rinitin polen, toz akarı, ev tozu veya hayvan tüyü... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T22:09+0300

2025-03-12T22:09+0300

2025-03-12T22:09+0300

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Mart ayının gelmesiyle birlikte artan alerjik rinit vakaları, polen ve diğer alerjenlere bağlı olarak artış gösterdi.Sosyal medyada gündem olan alerjik rinit hastalığı bahar ayının gelişiyle etkisini göstermeye başladı. Genellikle ağaç ve çiçek polenleriyle insanlarda etkili olan hastalığın hapşırık, tıkanıklık, akıntı gibi şikayetlere neden olduğu açıklandı.Alerjik rinit nedir? Rinit nedir?Uzmanlar, rinit hastalığının burnun iç kısmını kaplayan mukozanın iltihaplanması sonucu ortaya çıktığını ve burunda kaşıntı, hapşırık, tıkanıklık, akıntı gibi şikayetlere yol açan bir sağlık sorunu olarak belirtti. Alerjik rinitin ise polen, akar, ev tozu veya hayvan tüyü gibi alerjenlere karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesiyle oluştuğu açıklandı. Bahar aylarında polenlerin artmasıyla birlikte şikayetlerin yoğunlaştığını ifade eden uzmanlar, alerjik rinitin kontrol altına alınması için alerjenlerden uzak durulması ve doktor tavsiyesiyle uygun tedavi yöntemlerinin uygulanması gerektiğini vurguladı.Alerjik rinitten nasıl korunulur?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/herkes-hastaliktan-kirildi-kimse-iyilesemeyince-aciller-dolup-tasti-bu-kis-gripler-neden-gecmiyor-1094178625.html

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alerjik, alerjik astım, alerjik rinit, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, bahar, hapşırık, doktor