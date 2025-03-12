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Bahar mevsimiyle alerjik rinit vakaları çoğaldı: Alerjik rinit nedir?
Bahar mevsimiyle alerjik rinit vakaları çoğaldı: Alerjik rinit nedir?
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Bahar aylarının gelmesiyle birlikte alerjik rinit vakalarında artış yaşandığı belirtildi. Uzmanlar, alerjik rinitin polen, toz akarı, ev tozu veya hayvan tüyü... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
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Mart ayının gelmesiyle birlikte artan alerjik rinit vakaları, polen ve diğer alerjenlere bağlı olarak artış gösterdi.Sosyal medyada gündem olan alerjik rinit hastalığı bahar ayının gelişiyle etkisini göstermeye başladı. Genellikle ağaç ve çiçek polenleriyle insanlarda etkili olan hastalığın hapşırık, tıkanıklık, akıntı gibi şikayetlere neden olduğu açıklandı.Alerjik rinit nedir? Rinit nedir?Uzmanlar, rinit hastalığının burnun iç kısmını kaplayan mukozanın iltihaplanması sonucu ortaya çıktığını ve burunda kaşıntı, hapşırık, tıkanıklık, akıntı gibi şikayetlere yol açan bir sağlık sorunu olarak belirtti. Alerjik rinitin ise polen, akar, ev tozu veya hayvan tüyü gibi alerjenlere karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesiyle oluştuğu açıklandı. Bahar aylarında polenlerin artmasıyla birlikte şikayetlerin yoğunlaştığını ifade eden uzmanlar, alerjik rinitin kontrol altına alınması için alerjenlerden uzak durulması ve doktor tavsiyesiyle uygun tedavi yöntemlerinin uygulanması gerektiğini vurguladı.Alerjik rinitten nasıl korunulur?
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alerjik, alerjik astım, alerjik rinit, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, bahar, hapşırık, doktor
alerjik, alerjik astım, alerjik rinit, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, bahar, hapşırık, doktor

Bahar mevsimiyle alerjik rinit vakaları çoğaldı: Alerjik rinit nedir?

22:09 12.03.2025
© AAkoronavirüs - maske - hapşırık
koronavirüs - maske - hapşırık - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
© AA
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Bahar aylarının gelmesiyle birlikte alerjik rinit vakalarında artış yaşandığı belirtildi. Uzmanlar, alerjik rinitin polen, toz akarı, ev tozu veya hayvan tüyü gibi alerjenlere karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesiyle oluştuğunu ve hastalarda koku almada güçlük, baş ağrısı gibi semptomların görüldüğünü açıkladı.
Mart ayının gelmesiyle birlikte artan alerjik rinit vakaları, polen ve diğer alerjenlere bağlı olarak artış gösterdi.
Sosyal medyada gündem olan alerjik rinit hastalığı bahar ayının gelişiyle etkisini göstermeye başladı. Genellikle ağaç ve çiçek polenleriyle insanlarda etkili olan hastalığın hapşırık, tıkanıklık, akıntı gibi şikayetlere neden olduğu açıklandı.

Alerjik rinit nedir? Rinit nedir?

Uzmanlar, rinit hastalığının burnun iç kısmını kaplayan mukozanın iltihaplanması sonucu ortaya çıktığını ve burunda kaşıntı, hapşırık, tıkanıklık, akıntı gibi şikayetlere yol açan bir sağlık sorunu olarak belirtti. Alerjik rinitin ise polen, akar, ev tozu veya hayvan tüyü gibi alerjenlere karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesiyle oluştuğu açıklandı.
Bahar aylarında polenlerin artmasıyla birlikte şikayetlerin yoğunlaştığını ifade eden uzmanlar, alerjik rinitin kontrol altına alınması için alerjenlerden uzak durulması ve doktor tavsiyesiyle uygun tedavi yöntemlerinin uygulanması gerektiğini vurguladı.

Alerjik rinitten nasıl korunulur?

1.
Alerjenlerden mümkün olduğunca uzak durun.
2.
Bahçe işlerinden (çim biçme, yabani ot temizleme) kaçının ve dışarıdan eve gelince kıyafetlerinizi değiştirin.
3.
Duş alarak deri ve saçtaki alerjenleri temizleyin; çamaşırları dışarıda kurutmayın.
4.
Polen yoğun dönemlerde şikâyetler başlamadan alerji ilaçlarınızı kullanın.
5.
Polen miktarının fazla olduğu sabah saatlerinde dışarıda zaman geçirmeyin.
6.
Cam açmak yerine polen filtreli klimaları tercih edin.
7.
Ev temizliğini Hepa filtreli süpürgeyle yapın ve nemli havalarda oda nemlendirici kullanın.
8.
Nem oranını yüzde 60’ın altında tutun.
9.
Evdeki bitki sayısını azaltarak küf oluşumunu engelleyin.
10.
Toprak ve bitkilerdeki küflerin alerjiye neden olmaması için önlem alın.
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