https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/herkes-hastaliktan-kirildi-kimse-iyilesemeyince-aciller-dolup-tasti-bu-kis-gripler-neden-gecmiyor-1094178625.html
Herkes hastalıktan kırıldı, kimse iyileşemeyince aciller dolup taştı: Bu kış gripler neden geçmiyor?
Herkes hastalıktan kırıldı, kimse iyileşemeyince aciller dolup taştı: Bu kış gripler neden geçmiyor?
Sputnik Türkiye
Son günlerde hastanelerin acil servislerinde solunum yolu hastalıklarına bağlı şikayetler artarken, hastalar iyileşme sürelerinin uzadığından yakınıyor. Prof... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T14:44+0300
2025-03-04T14:44+0300
2025-03-04T14:44+0300
sağlik
grip
grip aşısı
grip salgını
kovid-19
pandemi
sağlık
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Son günlerde hastanelerin acil servisleri başta olmak üzere polikliniklerde de solunum yolu hastalıklarına bağlı şikayetler oldukça artmış, yoğunluk oluşmuştur. İnsanlar özellikle Kovid-19 sonrasında hastalıklara daha kolay yakalandıklarını ve iyileşme sürelerinin uzadığından şikayetçi. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan ise kronik hastalıkların yaygınlığı enfeksiyonların süresini uzattığını ve pandemi sürecindeki önlemler bağışıklık sisteminin virüslere duyarlılığını artırdığı belirtti. Peki bu gripler neden geçmiyor? Detaylar Sputnik’in özel haberinde. ‘Kronik hastalıkların yaygınlığı enfeksiyonların süresini uzatıyor’Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının bu yıl daha uzun sürmesinin kronik hastalıkların ve risk faktörlerinin yaygınlığı olduğunu söyleyerek diğer sebepleri sıraladı:“Ülkemizde kronik hastalıkların ve risk faktörlerinin yaygınlığı, solunum yolu enfeksiyonlarının süresini uzatabilir. Özellikle astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi hastalıklar, hava kirliliği nedeniyle alevlenebilir ve enfeksiyonların seyrini olumsuz etkileyebilir. Kronik hastalıklar ve yaşlılık gibi etmenler, bağışıklık sistemini zayıflatıp enfeksiyonlara karşı direnci azaltarak, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının daha uzun sürmesine neden olabilir. Ayrıca, enfeksiyonların yayılmasını engellemeye yönelik alınan önlemlerin yetersizliği, hastalıkların süresini artırabilir. Bu bağlamda, etkin halk sağlığı stratejileri ve bireysel korunma önlemleri kritik öneme sahip.”‘Kovid-19, hastalığın seyrini daha karmaşık hale getirip tedavi yaklaşımlarını zorlaştırıyor’Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, özellikle Kovid-19, grip gibi solunum yolu virüslerinin hastalığın seyrini daha karmaşık hale getirip tedavi yaklaşımlarını zorlaştırabileceğini belirtti:‘Pandemi sürecindeki önlemler bağışıklık sisteminin virüslere duyarlılığını artırdı’EKMUD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, pandemi sürecinde uygulanan önlemlerin bağışıklık sisteminin virüslere duyarlılığını artırdığını bu yüzden hastalıkların daha uzun sürmesine neden olduğunu aktardı:“Pandemi sürecinde uygulanan maske ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle bağışıklık sistemi, grip ve benzeri solunum yolu virüsleriyle daha az karşılaştı. Bu durum, bağışıklık sisteminin bu virüslere karşı duyarlılığını artırarak hastalıkların daha uzun sürmesine neden olmuş olabilir.”‘İyileşme süreci uzun sürdüğü için alınabilecek en büyük önlem; yakalanmamak’Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, özellikle bu kış griplerin çok uzun sürdüğünü ve iyileşme sürecinin uzadığını belirterek alınabilecek en büyük önlemin yakalanmamak olduğunu kaydetti:“Özellikle bu kış griplerin çok uzun sürdüğünü söylemek mümkün. Ayrıca iyileşme süreci de uzuyor, bu sebeple yakalanmamak en büyük önlem olacak. Ayrıca kalabalık ortamlarda alınması gereken önlemleri sayacak olursak; hasta kişilerle yakın temastan kaçınılmalı ve ortak malzeme kullanımı engellenmeli, eller sık sık su ve sabunla yıkanmalı, aksırma ve öksürme sırasında ağız ve burun kağıt mendille kapatılmalı.”‘HMPV salgınına dikkat’EKMUD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, özellikle Çin’de son dönemde hızla yayılan İnsan Metapnömovirüsü (hMPV) salgınına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi:“Çin'de son dönemde hızla yayılan İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) salgını, sağlık yetkililerini alarma geçirmiştir. Genellikle öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı gibi hafif üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir virüstür. Ancak, özellikle bebekler, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf kişilerde bronşiolit ve zatürreye yol açabilir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/hastaneler-doldu-hastalar-haftalarca-iyilesemiyor-yuz-felci-ve-isitme-kaybina-yol-acti-1093624498.html
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Başak Koçak
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gripler neden uzun sürüyor, grip
gripler neden uzun sürüyor, grip
Herkes hastalıktan kırıldı, kimse iyileşemeyince aciller dolup taştı: Bu kış gripler neden geçmiyor?
Özel
Son günlerde hastanelerin acil servislerinde solunum yolu hastalıklarına bağlı şikayetler artarken, hastalar iyileşme sürelerinin uzadığından yakınıyor. Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, kronik hastalıkların enfeksiyon sürecini uzattığını ve pandemi dönemindeki önlemlerin bağışıklık sistemini virüslere karşı daha hassas hale getirdiğini belirtti.
Son günlerde hastanelerin acil servisleri başta olmak üzere polikliniklerde de solunum yolu hastalıklarına bağlı şikayetler oldukça artmış, yoğunluk oluşmuştur. İnsanlar özellikle Kovid-19 sonrasında hastalıklara daha kolay yakalandıklarını ve iyileşme sürelerinin uzadığından şikayetçi. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan ise kronik hastalıkların yaygınlığı enfeksiyonların süresini uzattığını ve pandemi sürecindeki önlemler bağışıklık sisteminin virüslere duyarlılığını artırdığı belirtti. Peki bu gripler neden geçmiyor? Detaylar Sputnik’in özel haberinde.
‘Kronik hastalıkların yaygınlığı enfeksiyonların süresini uzatıyor’
Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının bu yıl daha uzun sürmesinin kronik hastalıkların ve risk faktörlerinin yaygınlığı olduğunu söyleyerek diğer sebepleri sıraladı:
“Ülkemizde kronik hastalıkların ve risk faktörlerinin yaygınlığı, solunum yolu enfeksiyonlarının süresini uzatabilir. Özellikle astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi hastalıklar, hava kirliliği nedeniyle alevlenebilir ve enfeksiyonların seyrini olumsuz etkileyebilir. Kronik hastalıklar ve yaşlılık gibi etmenler, bağışıklık sistemini zayıflatıp enfeksiyonlara karşı direnci azaltarak, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının daha uzun sürmesine neden olabilir. Ayrıca, enfeksiyonların yayılmasını engellemeye yönelik alınan önlemlerin yetersizliği, hastalıkların süresini artırabilir. Bu bağlamda, etkin halk sağlığı stratejileri ve bireysel korunma önlemleri kritik öneme sahip.”
‘Kovid-19, hastalığın seyrini daha karmaşık hale getirip tedavi yaklaşımlarını zorlaştırıyor’
Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, özellikle Kovid-19, grip gibi solunum yolu virüslerinin hastalığın seyrini daha karmaşık hale getirip tedavi yaklaşımlarını zorlaştırabileceğini belirtti:
“Kovid-19 ve grip gibi solunum yolu virüsleri, aynı anda bir bireyi enfekte edebilir ve bu koenfeksiyonlar, hastalığın seyrini daha karmaşık hale getirip tedavi yaklaşımlarını zorlaştırabilir. Özellikle yaşlılar, bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler ve kronik hastalıkları olan kişilerde bu tür koenfeksiyonlar daha sık görülüyor. Her iki virüs de benzer semptomlar (ateş, öksürük, boğaz ağrısı) gösterir ve benzer bulaş yollarına sahiptir, bu da klinik tanıyı zorlaştırabilir ve ek testlerin yapılmasını gerektirebilir. Tedavilerinde kullanılan ilaçlar da farklıdır, bu da tedavi sürecini daha karmaşık hale getirebilir ve sağlık profesyonellerinin dikkatli değerlendirmeler yapmalarını gerektiriyor.”
‘Pandemi sürecindeki önlemler bağışıklık sisteminin virüslere duyarlılığını artırdı’
EKMUD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, pandemi sürecinde uygulanan önlemlerin bağışıklık sisteminin virüslere duyarlılığını artırdığını bu yüzden hastalıkların daha uzun sürmesine neden olduğunu aktardı:
“Pandemi sürecinde uygulanan maske ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle bağışıklık sistemi, grip ve benzeri solunum yolu virüsleriyle daha az karşılaştı. Bu durum, bağışıklık sisteminin bu virüslere karşı duyarlılığını artırarak hastalıkların daha uzun sürmesine neden olmuş olabilir.”
‘İyileşme süreci uzun sürdüğü için alınabilecek en büyük önlem; yakalanmamak’
Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, özellikle bu kış griplerin çok uzun sürdüğünü ve iyileşme sürecinin uzadığını belirterek alınabilecek en büyük önlemin yakalanmamak olduğunu kaydetti:
“Özellikle bu kış griplerin çok uzun sürdüğünü söylemek mümkün. Ayrıca iyileşme süreci de uzuyor, bu sebeple yakalanmamak en büyük önlem olacak. Ayrıca kalabalık ortamlarda alınması gereken önlemleri sayacak olursak; hasta kişilerle yakın temastan kaçınılmalı ve ortak malzeme kullanımı engellenmeli, eller sık sık su ve sabunla yıkanmalı, aksırma ve öksürme sırasında ağız ve burun kağıt mendille kapatılmalı.”
“Özellikle yaşlılar, gebeler, kronik hastalığı olanlar, 5 yaş altı çocuklar ve sağlık çalışanları gibi risk gruplarındaki kişilerinin grip aşısını her yıl Ekim ile Şubat ayları arasında yaptırmaları çok önemlidir.”
EKMUD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, özellikle Çin’de son dönemde hızla yayılan İnsan Metapnömovirüsü (hMPV) salgınına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi:
“Çin'de son dönemde hızla yayılan İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) salgını, sağlık yetkililerini alarma geçirmiştir. Genellikle öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı gibi hafif üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir virüstür. Ancak, özellikle bebekler, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf kişilerde bronşiolit ve zatürreye yol açabilir.”
“Çin'in kuzey eyaletlerinde özellikle çocuklar arasında hızla yayılan hMPV, hastanelerde yoğunluk artışına ve sağlık sisteminde baskıya neden olmuştur. Sosyal medya ve yerel haberlerde, hastanelerde maske takan insanların görüntüleri ve artan hasta sayıları dikkat çekmekte. Sağlık yetkilileri, yayılmasını izlemek ve yönetmek için acil önlemler almaktadır. Ancak, Pekin yönetimi, bu artışı mevsimsel bir dalgalanma olarak değerlendirmekte ve şu aşamada pandemi riski bulunmuyor.”