https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/herkes-hastaliktan-kirildi-kimse-iyilesemeyince-aciller-dolup-tasti-bu-kis-gripler-neden-gecmiyor-1094178625.html

Herkes hastalıktan kırıldı, kimse iyileşemeyince aciller dolup taştı: Bu kış gripler neden geçmiyor?

Herkes hastalıktan kırıldı, kimse iyileşemeyince aciller dolup taştı: Bu kış gripler neden geçmiyor?

Sputnik Türkiye

Son günlerde hastanelerin acil servislerinde solunum yolu hastalıklarına bağlı şikayetler artarken, hastalar iyileşme sürelerinin uzadığından yakınıyor. Prof... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T14:44+0300

2025-03-04T14:44+0300

2025-03-04T14:44+0300

sağlik

grip

grip aşısı

grip salgını

kovid-19

pandemi

sağlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/1b/1049282003_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_54c39fe5866465569f27f062d2bf2305.jpg

Son günlerde hastanelerin acil servisleri başta olmak üzere polikliniklerde de solunum yolu hastalıklarına bağlı şikayetler oldukça artmış, yoğunluk oluşmuştur. İnsanlar özellikle Kovid-19 sonrasında hastalıklara daha kolay yakalandıklarını ve iyileşme sürelerinin uzadığından şikayetçi. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan ise kronik hastalıkların yaygınlığı enfeksiyonların süresini uzattığını ve pandemi sürecindeki önlemler bağışıklık sisteminin virüslere duyarlılığını artırdığı belirtti. Peki bu gripler neden geçmiyor? Detaylar Sputnik’in özel haberinde. ‘Kronik hastalıkların yaygınlığı enfeksiyonların süresini uzatıyor’Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının bu yıl daha uzun sürmesinin kronik hastalıkların ve risk faktörlerinin yaygınlığı olduğunu söyleyerek diğer sebepleri sıraladı:“Ülkemizde kronik hastalıkların ve risk faktörlerinin yaygınlığı, solunum yolu enfeksiyonlarının süresini uzatabilir. Özellikle astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi hastalıklar, hava kirliliği nedeniyle alevlenebilir ve enfeksiyonların seyrini olumsuz etkileyebilir. Kronik hastalıklar ve yaşlılık gibi etmenler, bağışıklık sistemini zayıflatıp enfeksiyonlara karşı direnci azaltarak, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının daha uzun sürmesine neden olabilir. Ayrıca, enfeksiyonların yayılmasını engellemeye yönelik alınan önlemlerin yetersizliği, hastalıkların süresini artırabilir. Bu bağlamda, etkin halk sağlığı stratejileri ve bireysel korunma önlemleri kritik öneme sahip.”‘Kovid-19, hastalığın seyrini daha karmaşık hale getirip tedavi yaklaşımlarını zorlaştırıyor’Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, özellikle Kovid-19, grip gibi solunum yolu virüslerinin hastalığın seyrini daha karmaşık hale getirip tedavi yaklaşımlarını zorlaştırabileceğini belirtti:‘Pandemi sürecindeki önlemler bağışıklık sisteminin virüslere duyarlılığını artırdı’EKMUD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, pandemi sürecinde uygulanan önlemlerin bağışıklık sisteminin virüslere duyarlılığını artırdığını bu yüzden hastalıkların daha uzun sürmesine neden olduğunu aktardı:“Pandemi sürecinde uygulanan maske ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle bağışıklık sistemi, grip ve benzeri solunum yolu virüsleriyle daha az karşılaştı. Bu durum, bağışıklık sisteminin bu virüslere karşı duyarlılığını artırarak hastalıkların daha uzun sürmesine neden olmuş olabilir.”‘İyileşme süreci uzun sürdüğü için alınabilecek en büyük önlem; yakalanmamak’Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, özellikle bu kış griplerin çok uzun sürdüğünü ve iyileşme sürecinin uzadığını belirterek alınabilecek en büyük önlemin yakalanmamak olduğunu kaydetti:“Özellikle bu kış griplerin çok uzun sürdüğünü söylemek mümkün. Ayrıca iyileşme süreci de uzuyor, bu sebeple yakalanmamak en büyük önlem olacak. Ayrıca kalabalık ortamlarda alınması gereken önlemleri sayacak olursak; hasta kişilerle yakın temastan kaçınılmalı ve ortak malzeme kullanımı engellenmeli, eller sık sık su ve sabunla yıkanmalı, aksırma ve öksürme sırasında ağız ve burun kağıt mendille kapatılmalı.”‘HMPV salgınına dikkat’EKMUD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, özellikle Çin’de son dönemde hızla yayılan İnsan Metapnömovirüsü (hMPV) salgınına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi:“Çin'de son dönemde hızla yayılan İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) salgını, sağlık yetkililerini alarma geçirmiştir. Genellikle öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı gibi hafif üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir virüstür. Ancak, özellikle bebekler, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf kişilerde bronşiolit ve zatürreye yol açabilir.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/hastaneler-doldu-hastalar-haftalarca-iyilesemiyor-yuz-felci-ve-isitme-kaybina-yol-acti-1093624498.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

gripler neden uzun sürüyor, grip