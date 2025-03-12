https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/almanyada-bir-buzagi-56-milyon-tlye-satildi-sebebi-herkesi-sasirtti-1094445346.html

Almanya'da bir buzağı 5.6 milyon TL'ye satıldı: Sebebi herkesi şaşırttı

Almanya'da bir buzağı 5.6 milyon TL'ye satıldı: Sebebi herkesi şaşırttı

Sputnik Türkiye

Almanya'nın Weilheim kentindeki açık artırmada, 5.6 milyon TL'ye (140 bin euro) satılan bir erkek buzağı, fiyatıyla dikkatleri üzerine çekti. Buzağının... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T18:42+0300

2025-03-12T18:42+0300

2025-03-12T18:42+0300

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satış

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Almanya'da boynuzu olmayan erkek buzağı bir spor otomobil fiyatına müzayedede alıcı buldu. Weilheim kentindeki açık artırmaya getirilen 3.5 aylık Fleckvieh cinsi buzağı 5.6 milyon liraya (140 bin euro) satıldı. Hayvanın yetiştiricisi Moritz Lidl, buzağının sağlıklı ve uzun ömürlü bir boğa olma potansiyeline sahip olduğunu ve doğuştan boynuzsuz olmasının onu paha biçilmez kıldığını söyledi. Yeni sahibi Andrea Hefner ise buzağının neredeyse hiç hastalığa yakalanmadığını ve yüksek kaliteli spermler üretme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Genç boğanın tohumlama istasyonunda 32 metrekarelik bir alana yerleştirileceği ve spermlerinin düzenli olarak toplanıp şişelenip satılacağı ifade edildi. Bir boğanın yaşamı boyunca yaklaşık 2 bin 300 porsiyon sperm ürettiği ve ortalama bin 500 yavru dünyaya getirdiği açıklandı.

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