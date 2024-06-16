https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/kesim-oncesi-kacan-kurbanlik-buyukbas-catiya-cikti--1084900831.html
Kesim öncesi kaçan kurbanlık boğa çatıya çıktı
Kesim öncesi kaçan kurbanlık boğa çatıya çıktı
Sputnik Türkiye
Konya'da kurban kesimi için hazırlanan büyükbaş hayvan, sahibinin elinden kaçarak iki katlı evin çatısına çıktı. Peşine düşenlerden kaçan hayvan çatıdan... 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T11:40+0300
2024-06-16T11:40+0300
2024-06-16T11:45+0300
türkiye
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Konya'nın Kadınhanı ilçesi Hacı Mehmetli Mahallesi'nde sabah saatlerinde kurbanlığını ahırdan çıkartan Ömer Taykaya, büyükbaş hayvanı elinden kaçırdı. Yakınlarından yardım isteyen Ömer Taykaya'nın büyükbaş hayvanı bu sefer evin çatısına çıktı. Bir süre sahibine direnen hayvan daha sonra kerpiç evin çatısından aşağıya atladı. Yeniden kaçmaya çalışan hayvan güçlükle sakinleştirilerek yakalandı. Kurbanlık hayvanı yakalama çalışmaları ve hayvanın çatıya çıkma anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, çatıya çıkan hayvanın burada sahibine bir süre direndikten sonra çatıdan düştüğü, daha sonra tekrar kaçmaya çalışırken tarafından yakalandığı görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/bakan-yerlikaya-bayramin-ilk-gununde-yasanan-trafik-kazalariyla-ilgili-verileri-acikladi-1084898548.html
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kurban bayramı, kurbanlık, çatı, konya, büyükbaş
kurban bayramı, kurbanlık, çatı, konya, büyükbaş
Kesim öncesi kaçan kurbanlık boğa çatıya çıktı
11:40 16.06.2024 (güncellendi: 11:45 16.06.2024)
Konya'da kurban kesimi için hazırlanan büyükbaş hayvan, sahibinin elinden kaçarak iki katlı evin çatısına çıktı. Peşine düşenlerden kaçan hayvan çatıdan atlayarak kaçmaya çalıştı.
Konya'nın Kadınhanı ilçesi Hacı Mehmetli Mahallesi'nde sabah saatlerinde kurbanlığını ahırdan çıkartan Ömer Taykaya, büyükbaş hayvanı elinden kaçırdı.
Yakınlarından yardım isteyen Ömer Taykaya'nın büyükbaş hayvanı bu sefer evin çatısına çıktı. Bir süre sahibine direnen hayvan daha sonra kerpiç evin çatısından aşağıya atladı. Yeniden kaçmaya çalışan hayvan güçlükle sakinleştirilerek yakalandı.
Kurbanlık hayvanı yakalama çalışmaları ve hayvanın çatıya çıkma anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, çatıya çıkan hayvanın burada sahibine bir süre direndikten sonra çatıdan düştüğü, daha sonra tekrar kaçmaya çalışırken tarafından yakalandığı görülüyor.