https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/kesim-oncesi-kacan-kurbanlik-buyukbas-catiya-cikti--1084900831.html

Kesim öncesi kaçan kurbanlık boğa çatıya çıktı

Kesim öncesi kaçan kurbanlık boğa çatıya çıktı

Sputnik Türkiye

Konya'da kurban kesimi için hazırlanan büyükbaş hayvan, sahibinin elinden kaçarak iki katlı evin çatısına çıktı. Peşine düşenlerden kaçan hayvan çatıdan... 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T11:40+0300

2024-06-16T11:40+0300

2024-06-16T11:45+0300

türkiye

kurban bayramı

kurbanlık

çatı

konya

büyükbaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/10/1084900674_0:99:377:311_1920x0_80_0_0_a49cc4ee3e3239af961ae4c2c7bb3cfa.jpg

Konya'nın Kadınhanı ilçesi Hacı Mehmetli Mahallesi'nde sabah saatlerinde kurbanlığını ahırdan çıkartan Ömer Taykaya, büyükbaş hayvanı elinden kaçırdı. Yakınlarından yardım isteyen Ömer Taykaya'nın büyükbaş hayvanı bu sefer evin çatısına çıktı. Bir süre sahibine direnen hayvan daha sonra kerpiç evin çatısından aşağıya atladı. Yeniden kaçmaya çalışan hayvan güçlükle sakinleştirilerek yakalandı. Kurbanlık hayvanı yakalama çalışmaları ve hayvanın çatıya çıkma anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, çatıya çıkan hayvanın burada sahibine bir süre direndikten sonra çatıdan düştüğü, daha sonra tekrar kaçmaya çalışırken tarafından yakalandığı görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/bakan-yerlikaya-bayramin-ilk-gununde-yasanan-trafik-kazalariyla-ilgili-verileri-acikladi-1084898548.html

türkiye

konya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kurban bayramı, kurbanlık, çatı, konya, büyükbaş