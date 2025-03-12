https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/abb-baskani-yavas-adaylik-hakkinda-konustu-secim-yaklasinca-bakariz-1094449367.html
ABB Başkanı Yavaş, adaylık hakkında konuştu: 'Seçim yaklaşınca bakarız'
ABB Başkanı Yavaş, adaylık hakkında konuştu: 'Seçim yaklaşınca bakarız'
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde Ekrem İmamoğlu'nun ön seçimde baskıya uğradığını belirtti... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T21:37+0300
2025-03-12T21:37+0300
2025-03-12T21:37+0300
poli̇ti̇ka
mansur yavaş
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
seçim
erken seçim
seçim yasası
seçim barajı
genel seçim
ön seçim
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci hakkında konuştu.Elmadağ Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Yavaş, partisinin ön seçim sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olmasını hakkında konuştu. Başkan Yavaş "Ekrem Bey, kendi üzerine olan baskılardan dolayı 'bir an evvel adayımız açıklansın, erken seçime davet edelim' dedi. Saygıdeğer bir fikirdir. Parti de bu yönde karar almıştır. Buna bizim itirazımız falan yok" şeklinde konuştu.Ancak Yavaş, partide görüş ayrılıkları olabileceğine dikkat çekerek "Seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz" ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle, adaylık sürecinin ilerleyen aşamalarında yeniden değerlendirme yapılabileceğine işaret etti. Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile her zaman uyum içinde olduklarını, ancak her konuşmalarında medyada farklı yorumlar çıkarılmaya çalışıldığını da belirtti.Ayrıca, İmamoğlu'na yönelik siyasi bir kumpas kurulması durumunda en başta onun yanında olacağını vurgulayan ABB Başkanı Yavaş "Eğer Ekrem Başkanın başına siyasi kumpaslar kurulursa bütün ülke bilmelidir ki en başta yanında ben olacağım. Bunu bütün kamuoyuna saygı ile açıklıyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/mansur-yavas-biz-ucumuz-secim-yaklastigi-zaman-tekrar-yan-yana-geliriz-tekrar-her-seyi-gozden-1094126294.html
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mansur yavaş, ankara, ankara büyükşehir belediyesi, seçim, erken seçim, seçim yasası, seçim barajı, genel seçim, ön seçim, genel seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları, yerel seçim, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı adayı
ABB Başkanı Yavaş, adaylık hakkında konuştu: 'Seçim yaklaşınca bakarız'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde Ekrem İmamoğlu'nun ön seçimde baskıya uğradığını belirtti. Yavaş, partide görüş ayrılıkları olabileceğini belirterek, İmamoğlu'na siyasi kumpas kurulması halinde ise en başta yanında olacağını vurguladı.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci hakkında konuştu.
Elmadağ Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Yavaş, partisinin ön seçim sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olmasını hakkında konuştu. Başkan Yavaş "Ekrem Bey, kendi üzerine olan baskılardan dolayı 'bir an evvel adayımız açıklansın, erken seçime davet edelim' dedi. Saygıdeğer bir fikirdir. Parti de bu yönde karar almıştır. Buna bizim itirazımız falan yok" şeklinde konuştu.
Ancak Yavaş, partide görüş ayrılıkları olabileceğine dikkat çekerek "Seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz" ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle, adaylık sürecinin ilerleyen aşamalarında yeniden değerlendirme yapılabileceğine işaret etti. Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile her zaman uyum içinde olduklarını, ancak her konuşmalarında medyada farklı yorumlar çıkarılmaya çalışıldığını da belirtti.
Ayrıca, İmamoğlu'na yönelik siyasi bir kumpas kurulması durumunda en başta onun yanında olacağını vurgulayan ABB Başkanı Yavaş "Eğer Ekrem Başkanın başına siyasi kumpaslar kurulursa bütün ülke bilmelidir ki en başta yanında ben olacağım. Bunu bütün kamuoyuna saygı ile açıklıyorum" dedi.