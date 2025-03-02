https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/mansur-yavas-biz-ucumuz-secim-yaklastigi-zaman-tekrar-yan-yana-geliriz-tekrar-her-seyi-gozden-1094126294.html
Mansur Yavaş: Biz, üçümüz seçim yaklaştığı zaman tekrar yan yana geliriz, tekrar her şeyi gözden geçiririz
Mansur Yavaş: Biz, üçümüz seçim yaklaştığı zaman tekrar yan yana geliriz, tekrar her şeyi gözden geçiririz
Sputnik Türkiye
ABB Başkanı Yavaş, CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçimle ilgili yaptığı açıklamada "Biz, üçümüz seçim yaklaştığı zaman tekrar yan yana... 02.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-02T20:10+0300
2025-03-02T20:10+0300
2025-03-02T20:17+0300
poli̇ti̇ka
mansur yavaş
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
erken seçim
seçim
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yapılan anketlere göre ülke genelinde CHP'li belediyelerden memnuniyet oranının yüzde 58 olduğunu söyledi.Yavaş, CHP'nin 23 Mart'ta bir sonraki genel seçimdeki Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçime ilişkin "Buna itirazımızın olmadığını söyledim ancak ben, 'Daha üç yıl var, birazcık daha belediyelerimiz çalışsın, vatandaşların dertlerine daha çok eğilelim ki memnuniyet oranı artsın, oy oranımız artsın.' görüşündeyim" değerlendirmesinde bulundu.Görüşlerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de konuştuğunu dile getiren Mansur Yavaş, "Ön seçim yapılacak, takdir kendilerinin" dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sözlerine şöyle devam etti:İktidarın, açıkladığı bütün politikalara muhalefeti dahil etmeye çalıştığını ama başarısız olduktan sonra yine muhalefeti suçladığını belirten Yavaş, şunları da sözlerine ekledi.
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mansur yavaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erken seçim, seçim
mansur yavaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erken seçim, seçim
Mansur Yavaş: Biz, üçümüz seçim yaklaştığı zaman tekrar yan yana geliriz, tekrar her şeyi gözden geçiririz
20:10 02.03.2025 (güncellendi: 20:17 02.03.2025)
ABB Başkanı Yavaş, CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçimle ilgili yaptığı açıklamada "Biz, üçümüz seçim yaklaştığı zaman tekrar yan yana geliriz, tekrar her şeyi gözden geçiririz. Bu asla CHP'de bir ayrılık ya da farklılık olarak adlandırılmayacak" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yapılan anketlere göre ülke genelinde CHP'li belediyelerden memnuniyet oranının yüzde 58 olduğunu söyledi.
Yavaş, CHP'nin 23 Mart'ta bir sonraki genel seçimdeki Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçime ilişkin "Buna itirazımızın olmadığını söyledim ancak ben, 'Daha üç yıl var, birazcık daha belediyelerimiz çalışsın, vatandaşların dertlerine daha çok eğilelim ki memnuniyet oranı artsın, oy oranımız artsın.' görüşündeyim" değerlendirmesinde bulundu.
Görüşlerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de konuştuğunu dile getiren Mansur Yavaş, "Ön seçim yapılacak, takdir kendilerinin" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sözlerine şöyle devam etti:
Biz, üçümüz seçim yaklaştığı zaman tekrar yan yana geliriz, tekrar her şeyi gözden geçiririz. Bu asla CHP'de bir ayrılık ya da farklılık olarak adlandırılmayacak. Ben, üstüme düşeni yapıp, CHP'nin bölünmüşlüğünü, ayrıştığını ortaya çıkaracak, bu anlama gelecek hiçbir görüntü içerisinde olmayacağımı söyledim. Bunu tekrar ediyorum. Çünkü amacımız tek. Artık bu iktidarın değişmesi.
İktidarın, açıkladığı bütün politikalara muhalefeti dahil etmeye çalıştığını ama başarısız olduktan sonra yine muhalefeti suçladığını belirten Yavaş, şunları da sözlerine ekledi.
"Artık belediyelerdeki bu başarıyı gördükten sonra sürekli belediyeler üzerinden operasyon yapıp, yargı sopasını kullanmak suretiyle toplumda büyük bir korku yaratıyor. Bu nedenle değişmesi gereken iktidar varken bizler, nefsi hiçbir projenin içerisinde yer alma lüksüne sahip değiliz."