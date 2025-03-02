https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/mansur-yavas-biz-ucumuz-secim-yaklastigi-zaman-tekrar-yan-yana-geliriz-tekrar-her-seyi-gozden-1094126294.html

Mansur Yavaş: Biz, üçümüz seçim yaklaştığı zaman tekrar yan yana geliriz, tekrar her şeyi gözden geçiririz

Mansur Yavaş: Biz, üçümüz seçim yaklaştığı zaman tekrar yan yana geliriz, tekrar her şeyi gözden geçiririz

Sputnik Türkiye

ABB Başkanı Yavaş, CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçimle ilgili yaptığı açıklamada "Biz, üçümüz seçim yaklaştığı zaman tekrar yan yana... 02.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-02T20:10+0300

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poli̇ti̇ka

mansur yavaş

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

erken seçim

seçim

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yapılan anketlere göre ülke genelinde CHP'li belediyelerden memnuniyet oranının yüzde 58 olduğunu söyledi.Yavaş, CHP'nin 23 Mart'ta bir sonraki genel seçimdeki Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçime ilişkin "Buna itirazımızın olmadığını söyledim ancak ben, 'Daha üç yıl var, birazcık daha belediyelerimiz çalışsın, vatandaşların dertlerine daha çok eğilelim ki memnuniyet oranı artsın, oy oranımız artsın.' görüşündeyim" değerlendirmesinde bulundu.Görüşlerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de konuştuğunu dile getiren Mansur Yavaş, "Ön seçim yapılacak, takdir kendilerinin" dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sözlerine şöyle devam etti:İktidarın, açıkladığı bütün politikalara muhalefeti dahil etmeye çalıştığını ama başarısız olduktan sonra yine muhalefeti suçladığını belirten Yavaş, şunları da sözlerine ekledi.

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mansur yavaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erken seçim, seçim