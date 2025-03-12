https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/4-aydir-yuruyemeyen-hastanin-ayagindan-terlik-parcasi-cikti-nasil-fark-edilmemis-1094441965.html
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı: 'Nasıl fark edilmemiş?'
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı: 'Nasıl fark edilmemiş?'
Sputnik Türkiye
Konya'da, yürümekte zorlanan Yasin Ece'nin ayağındaki yaradan büyük bir terlik parçası çıkarıldı. Dört aydır topallayan ve mesleğini yapamayan Ece, operasyon... 12.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-12T17:19+0300
2025-03-12T17:19+0300
2025-03-12T17:19+0300
türki̇ye
terlik
yürümek
ameliyat
estetik ameliyat
doktor
doktor raporu
konya
hastane
özel hastane
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094441794_0:16:640:377_1920x0_80_0_0_6e3e93a4893812e55765c47ee195525a.jpg
Yürümekte zorlanan ve 4 aydır mesleğini yapamayan Yasin Ece'nin ayağından terlik parçası çıktı.Konya'da yaşayan 38 yaşındaki erkek kuaförü Yasin Ece, yaklaşık dört ay boyunca yürümekte zorluk çekti. Ayağındaki şişlik ve yaradan dolayı hastaneye başvuran Ece'nin yapılan muayenesinde, ayağında yabancı bir cisim olduğu tespit edildi.Doktorların yaptığı detaylı inceleme ve tetkiklerin ardından Ece, ameliyata alındı. Operasyonu gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi, hastanın ayağında büyük bir terlik parçası bulduklarını belirterek, "Hastamız dört ay boyunca topallayarak yürümek zorunda kaldı. Yapılan ameliyatla yara içindeki yabancı cismi çıkardık ve hastamız hızla iyileşmeye başladı" dedi.Ameliyat sonrası rahatladığını söyleyen Yasin Ece, "Ayağımın içinden çıkan parçayı görseniz 'Nasıl fark edilmemiş?' dersiniz. Büyük bir terlik parçası çıktı, yürümeyi unuttum, topalladım. Erkek kuaförüyüm, bu süreçte mesleğimi yapamadım" diye konuştu.Doktor Arazi, bu tür yaralanmalarda vücuda giren yabancı cisimlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayarak, benzer durumlarla karşılaşan kişilerin vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurması gerektiğini söyledi. Ameliyatın ardından Ece'nin sağlığına kavuştuğu ve artık yürüyebildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/darp-raporu-almaya-gitti-ameliyat-ignesinin-karninda-kaldigini-ogrendi-1094242486.html
türki̇ye
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094441794_0:0:568:426_1920x0_80_0_0_6308a6829c38488bb039533249dd2bd6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
terlik, yürümek, ameliyat, estetik ameliyat, doktor, doktor raporu, konya, hastane, özel hastane, ayakkabı
terlik, yürümek, ameliyat, estetik ameliyat, doktor, doktor raporu, konya, hastane, özel hastane, ayakkabı
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı: 'Nasıl fark edilmemiş?'
Konya'da, yürümekte zorlanan Yasin Ece'nin ayağındaki yaradan büyük bir terlik parçası çıkarıldı. Dört aydır topallayan ve mesleğini yapamayan Ece, operasyon sonrası sağlığına kavuştu. Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi, yabancı cisimlerin vücutta ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti.
Yürümekte zorlanan ve 4 aydır mesleğini yapamayan Yasin Ece'nin ayağından terlik parçası çıktı.
Konya'da yaşayan 38 yaşındaki erkek kuaförü Yasin Ece, yaklaşık dört ay boyunca yürümekte zorluk çekti. Ayağındaki şişlik ve yaradan dolayı hastaneye başvuran Ece'nin yapılan muayenesinde, ayağında yabancı bir cisim olduğu tespit edildi.
Doktorların yaptığı detaylı inceleme ve tetkiklerin ardından Ece, ameliyata alındı. Operasyonu gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi, hastanın ayağında büyük bir terlik parçası bulduklarını belirterek, "Hastamız dört ay boyunca topallayarak yürümek zorunda kaldı. Yapılan ameliyatla yara içindeki yabancı cismi çıkardık ve hastamız hızla iyileşmeye başladı" dedi.
Ameliyat sonrası rahatladığını söyleyen Yasin Ece, "Ayağımın içinden çıkan parçayı görseniz 'Nasıl fark edilmemiş?' dersiniz. Büyük bir terlik parçası çıktı, yürümeyi unuttum, topalladım. Erkek kuaförüyüm, bu süreçte mesleğimi yapamadım" diye konuştu.
Doktor Arazi, bu tür yaralanmalarda vücuda giren yabancı cisimlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayarak, benzer durumlarla karşılaşan kişilerin vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurması gerektiğini söyledi. Ameliyatın ardından Ece'nin sağlığına kavuştuğu ve artık yürüyebildiği belirtildi.