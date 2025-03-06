https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/darp-raporu-almaya-gitti-ameliyat-ignesinin-karninda-kaldigini-ogrendi-1094242486.html
Darp raporu almaya gitti: Ameliyat iğnesinin karnında kaldığını öğrendi
Darp raporu almaya gitti: Ameliyat iğnesinin karnında kaldığını öğrendi
Sputnik Türkiye
Antalya’da yaşayan Sabiha İ., eşi Ü.İ. tarafından şiddete uğradığını iddia ederek yargıya başvurdu. Darp raporu almak için hastaneye giden Sabiha İ., 1.5 yıl... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T10:46+0300
2025-03-06T10:46+0300
2025-03-06T10:46+0300
türki̇ye
iğne
tüp bebek
ameliyat
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Antalya’da yaşayan Sabiha İ., geçen yıl eşi Ü.İ. tarafından şiddete uğradığını belirterek mahkemeye başvurdu. Darp raporu almak için gittiği hastanede ise tüp bebek tedavisi sırasında kullanılan ameliyat iğnesinin karnında unutulduğunu fark etti.Yaşadığı çifte şokun ardından hem eşi hem de ihmalde bulunan sağlık çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunan Sabiha İ., sürecin hukuki olarak takipçisi olacağını belirtti.Mahkeme, tarafları karşılıklı darp ile suçladıSabiha İ.'nin şikayeti üzerine, Kumluca Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, Sabiha İ.’nin hakaret ve basit yaralama, eşi Ü.İ.’nin ise kadına karşı tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından yargılanması talep edildi.Mahkeme dosyasında, tarafların birbirlerine fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü. Davaya ilişkin duruşma 11 Mart’ta görülecek.Yaşadığı travmayı anlatan Sabiha İ., Cumhuriyet Gazetesi’ne yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Bu şahsın hak ettiği cezayı almasını istiyorum."Daha önce de eşi tarafından şiddete uğradığını öne süren Sabiha İ., adaletin yerini bulmasını beklediğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/calisanlari-ilgilendiriyor-mobbing-genelgesi-resmi-gazetede-yayimlandi-1094237763.html
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iğne, tüp bebek, ameliyat
iğne, tüp bebek, ameliyat
Darp raporu almaya gitti: Ameliyat iğnesinin karnında kaldığını öğrendi
Antalya’da yaşayan Sabiha İ., eşi Ü.İ. tarafından şiddete uğradığını iddia ederek yargıya başvurdu. Darp raporu almak için hastaneye giden Sabiha İ., 1.5 yıl önce tüp bebek tedavisinde kullanılan ameliyat iğnesinin karnında unutulduğunu öğrendi.
Antalya’da yaşayan Sabiha İ., geçen yıl eşi Ü.İ. tarafından şiddete uğradığını belirterek mahkemeye başvurdu. Darp raporu almak için gittiği hastanede ise tüp bebek tedavisi sırasında kullanılan ameliyat iğnesinin karnında unutulduğunu fark etti.
Yaşadığı çifte şokun ardından hem eşi hem de ihmalde bulunan sağlık çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunan Sabiha İ., sürecin hukuki olarak takipçisi olacağını belirtti.
Mahkeme, tarafları karşılıklı darp ile suçladı
Sabiha İ.'nin şikayeti üzerine, Kumluca Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, Sabiha İ.’nin hakaret ve basit yaralama, eşi Ü.İ.’nin ise kadına karşı tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından yargılanması talep edildi.
Mahkeme dosyasında, tarafların birbirlerine fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü. Davaya ilişkin duruşma 11 Mart’ta görülecek.
Yaşadığı travmayı anlatan Sabiha İ., Cumhuriyet Gazetesi’ne yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu şahsın hak ettiği cezayı almasını istiyorum."
Daha önce de eşi tarafından şiddete uğradığını öne süren Sabiha İ., adaletin yerini bulmasını beklediğini söyledi.