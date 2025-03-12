https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/1094419811.html

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel kayıplara karıştı: Sosyal medyada önce hesap adını değiştirdi sonra da kapattı

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel kayıplara karıştı: Sosyal medyada önce hesap adını değiştirdi sonra da kapattı

Sputnik Türkiye

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan ve hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken eşi Sezer Gürel önce... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T10:46+0300

2025-03-12T10:46+0300

2025-03-12T10:46+0300

türki̇ye

ece gürel

sezer gürel

belgrad ormanı

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Peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'na kaybolduktan 4 gün sonra bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gürel'in ölümüyle ilgili bir çok iddia ortaya atılırken, soruşturma hala sürüyor. Genç kadının eşi Sezer Gürel'in sosyal medya hesabındaki 'Grabovoi Sayıları' gündem olurken eşinin kaybının ardından sessizliğe büründüğü dikkat çekti. Sezer Gürel'in önce hesap adını değiştirirken sonrasında da hesabını kapattığı görüldü. Dört gün boyunca aranmıştıPeyzaj mimarı Ece Gürel, 10 gün önce ailesine ve arkadaşlarına Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkmıştı. Gürel'den haber alamayan yakınları ise olayı ekiplere bildirmiş ev Gürel'i arama çalışmaları başlamıştı. Yapılan arama çalışmalarının ardından Ece Gürel kaybolduktan dört gün sonra sağ olarak bulundu.Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.'Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun sevgilim' Gürel'in bulunmasını ardından Sezer Gürel'in sosyal medyasından yaptığı "Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun sevgilim. İyi ki doğdun, sevgilim" sözleri dikkat çekerken, eşinin ölümünün ardından ise kullanıcı adını değiştirdiği dikkatleri çekti. Gürel bu değişikliğin ardından ise sosyal medya hesaplarını tamamen kapattı. Paylaştığı sayılar dikkat çekmiştiÖte yandan, Sezer Gürel’in sosyal medya profilindeki sayılar da dikkat çeken unsurlardan biriyidi. Gürel’in Instagram hesabında yer alan "91688 419 818719 914481" rakamlarının, Grabovoi Sayıları’nı ifade ettiği ortaya çıktı. Rus bilim insanı Grigori Petrovich Grabovoi tarafından geliştirilen bu sayılar, bir araya geldiklerinde bir frekans oluşturduğu iddiasıyla biliniyor. Bu frekansların, insanlığın bozulan yaşam düzenini yeniden dengeleyebileceğine inanılıyor.Yıllardır sayılar ve frekanslar üzerine çalışmalar yapan Grabovoi, yalnızca fiziksel sorunlarda değil, beklentilerle ilgili problemlerde de bu sayılar aracılığıyla nedenleri değiştirebileceğimizi öne sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/mimar-ece-gurelin-ormana-gitme-nedeni-belli-oldu-otopside-sasirtan-detay-aciklandi-1094298672.html

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