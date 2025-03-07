https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/mimar-ece-gurelin-ormana-gitme-nedeni-belli-oldu-otopside-sasirtan-detay-aciklandi-1094298672.html

Mimar Ece Gürel'in ormana gitme nedeni belli oldu: Otopside şaşırtan detay açıklandı

Mimar Ece Gürel'in ormana gitme nedeni belli oldu: Otopside şaşırtan detay açıklandı

Sputnik Türkiye

Ece Gürel’in Belgrad Ormanı’na çığlık terapisi için gittiği ortaya çıktı. Yapılan otopsi incelemesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına rastlanmazken... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T19:52+0300

2025-03-07T19:52+0300

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türki̇ye

ece gürel

belgrad ormanı

polis

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ölüm

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ölüm nedeni

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Peyzaj mimarı Ece Gürel’in Belgrad Ormanı’na çığlık terapisi için gittiği ve otopside kene ısırığı tespit edildiği belirlendi.Belgrad Ormanı'nda 4 günlük arama çalışmasında bulunarak hastaneye kaldırılan Ece Gürel hayatını kaybetmişti. Gürel'in Belgrad Ormanı’na yaptığı ziyaretin ardından yaşanan olaylar netleşmeye başladı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre; Yapılan araştırmalar ve otopsi sonuçları, Gürel’in ormana çığlık terapisi için gittiğini ortaya koydu. Bu terapi yöntemi, kişinin stres ve duygusal yüklerini atmak amacıyla doğada bağırarak rahatlamasını sağlıyor.Otopsi raporunda, Ece Gürel’in herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığı belirlendi. Ayrıca, vücudunda herhangi bir saldırı izine rastlanmadı. Bununla birlikte, yapılan incelemelerde Gürel’in vücudunda bir kene ısırığı tespit edildi. Bu bulgu, olayın doğal bir sebepten kaynaklanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Soruşturma kapsamında, Ece Gürel’in Londra’da bulunan bir arkadaşıyla telefon görüşmesi yaptığı da öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/ece-gurel-hayatini-kaybetti-1094270171.html

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