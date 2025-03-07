https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/mimar-ece-gurelin-ormana-gitme-nedeni-belli-oldu-otopside-sasirtan-detay-aciklandi-1094298672.html
Mimar Ece Gürel'in ormana gitme nedeni belli oldu: Otopside şaşırtan detay açıklandı
Mimar Ece Gürel'in ormana gitme nedeni belli oldu: Otopside şaşırtan detay açıklandı
Sputnik Türkiye
Ece Gürel’in Belgrad Ormanı’na çığlık terapisi için gittiği ortaya çıktı. Yapılan otopsi incelemesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına rastlanmazken... 07.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-07T19:52+0300
2025-03-07T19:52+0300
2025-03-07T19:52+0300
türki̇ye
ece gürel
belgrad ormanı
polis
otopsi
ölüm
şüpheli ölüm
gözaltında ölüm
ölüm tehdidi
ölüm nedeni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094282027_0:817:1290:1543_1920x0_80_0_0_fe76f23bc16054b889694aa9511d02ad.jpg
Peyzaj mimarı Ece Gürel’in Belgrad Ormanı’na çığlık terapisi için gittiği ve otopside kene ısırığı tespit edildiği belirlendi.Belgrad Ormanı'nda 4 günlük arama çalışmasında bulunarak hastaneye kaldırılan Ece Gürel hayatını kaybetmişti. Gürel'in Belgrad Ormanı’na yaptığı ziyaretin ardından yaşanan olaylar netleşmeye başladı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre; Yapılan araştırmalar ve otopsi sonuçları, Gürel’in ormana çığlık terapisi için gittiğini ortaya koydu. Bu terapi yöntemi, kişinin stres ve duygusal yüklerini atmak amacıyla doğada bağırarak rahatlamasını sağlıyor.Otopsi raporunda, Ece Gürel’in herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığı belirlendi. Ayrıca, vücudunda herhangi bir saldırı izine rastlanmadı. Bununla birlikte, yapılan incelemelerde Gürel’in vücudunda bir kene ısırığı tespit edildi. Bu bulgu, olayın doğal bir sebepten kaynaklanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Soruşturma kapsamında, Ece Gürel’in Londra’da bulunan bir arkadaşıyla telefon görüşmesi yaptığı da öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/ece-gurel-hayatini-kaybetti-1094270171.html
türki̇ye
belgrad ormanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094282027_0:696:1290:1664_1920x0_80_0_0_47a762e1cd4f9b2b037423bfe1d04eb1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ece gürel, belgrad ormanı, polis, otopsi, ölüm, şüpheli ölüm, gözaltında ölüm, ölüm tehdidi, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm yıldönümü, ölüm riski, terapi
ece gürel, belgrad ormanı, polis, otopsi, ölüm, şüpheli ölüm, gözaltında ölüm, ölüm tehdidi, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm yıldönümü, ölüm riski, terapi
Mimar Ece Gürel'in ormana gitme nedeni belli oldu: Otopside şaşırtan detay açıklandı
Ece Gürel’in Belgrad Ormanı’na çığlık terapisi için gittiği ortaya çıktı. Yapılan otopsi incelemesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına rastlanmazken, vücudunda bir kene ısırığı tespit edildi. Ayrıca, Londra’daki bir arkadaşıyla telefon görüşmesi yaptığı da öğrenildi.
Peyzaj mimarı Ece Gürel’in Belgrad Ormanı’na çığlık terapisi için gittiği ve otopside kene ısırığı tespit edildiği belirlendi.
Belgrad Ormanı'nda 4 günlük arama çalışmasında bulunarak hastaneye kaldırılan Ece Gürel hayatını kaybetmişti. Gürel'in Belgrad Ormanı’na yaptığı ziyaretin ardından yaşanan olaylar netleşmeye başladı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre; Yapılan araştırmalar ve otopsi sonuçları, Gürel’in ormana çığlık terapisi için gittiğini ortaya koydu. Bu terapi yöntemi, kişinin stres ve duygusal yüklerini atmak amacıyla doğada bağırarak rahatlamasını sağlıyor.
Otopsi raporunda, Ece Gürel’in herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığı belirlendi. Ayrıca, vücudunda herhangi bir saldırı izine rastlanmadı. Bununla birlikte, yapılan incelemelerde Gürel’in vücudunda bir kene ısırığı tespit edildi. Bu bulgu, olayın doğal bir sebepten kaynaklanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Soruşturma kapsamında, Ece Gürel’in Londra’da bulunan bir arkadaşıyla telefon görüşmesi yaptığı da öğrenildi.