https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/zaharova-onumuzdeki-birkac-gun-icinde-abd-temsilcileri-ile-temasi-goz-ardi-etmiyoruz-1094408047.html

Zaharova: Önümüzdeki birkaç gün içinde ABD temsilcileri ile teması göz ardı etmiyoruz

Zaharova: Önümüzdeki birkaç gün içinde ABD temsilcileri ile teması göz ardı etmiyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bir kaç gün içinde ABD temsilcileriyle yapılabilecek bir görüşmeyi göz ardı etmediklerini bildirdi. 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T23:08+0300

2025-03-11T23:08+0300

2025-03-11T23:08+0300

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mariya zaharova

abd

rusya

görüşme

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD temsilcileriyle bir kaç içinde bir görüşme yapılabileceğini söyledi.Zaharova "Bir kaç gün içinde ABD temsilcileriyle yapılabilecek bir görüşmeyi göz ardı etmiyoruz" dedi.Rusya ve ABD arasında gerçekleşebilecek görüşmeye dair açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya ve ABD, 11 ve 12 Mart tarihlerinde Ukrayna'da barışçıl bir çözüm için görüşmelerde bulunacak" ifadesini kullanmıştı.Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada açıklamayı yapan Trump, "Bu tam bir ateşkesle ilgili. Ukrayna bunu kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın Rusya ile bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz. Ancak bu ateşkesin çok önemli olduğunu düşünüyorum” demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/abd-baskani-trump-daha-once-tartismisti--zelenskiy-yeniden-beyaz-saraya-davet-edilecek-1094407711.html

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mariya zaharova, abd, rusya, görüşme