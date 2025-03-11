https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/zaharova-onumuzdeki-birkac-gun-icinde-abd-temsilcileri-ile-temasi-goz-ardi-etmiyoruz-1094408047.html
Zaharova: Önümüzdeki birkaç gün içinde ABD temsilcileri ile teması göz ardı etmiyoruz
Zaharova: Önümüzdeki birkaç gün içinde ABD temsilcileri ile teması göz ardı etmiyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bir kaç gün içinde ABD temsilcileriyle yapılabilecek bir görüşmeyi göz ardı etmediklerini bildirdi. 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T23:08+0300
2025-03-11T23:08+0300
2025-03-11T23:08+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD temsilcileriyle bir kaç içinde bir görüşme yapılabileceğini söyledi.Zaharova "Bir kaç gün içinde ABD temsilcileriyle yapılabilecek bir görüşmeyi göz ardı etmiyoruz" dedi.Rusya ve ABD arasında gerçekleşebilecek görüşmeye dair açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya ve ABD, 11 ve 12 Mart tarihlerinde Ukrayna'da barışçıl bir çözüm için görüşmelerde bulunacak" ifadesini kullanmıştı.Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada açıklamayı yapan Trump, "Bu tam bir ateşkesle ilgili. Ukrayna bunu kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın Rusya ile bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz. Ancak bu ateşkesin çok önemli olduğunu düşünüyorum” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/abd-baskani-trump-daha-once-tartismisti--zelenskiy-yeniden-beyaz-saraya-davet-edilecek-1094407711.html
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mariya zaharova, abd, rusya, görüşme
mariya zaharova, abd, rusya, görüşme
Zaharova: Önümüzdeki birkaç gün içinde ABD temsilcileri ile teması göz ardı etmiyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bir kaç gün içinde ABD temsilcileriyle yapılabilecek bir görüşmeyi göz ardı etmediklerini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD temsilcileriyle bir kaç içinde bir görüşme yapılabileceğini söyledi.
Zaharova "Bir kaç gün içinde ABD temsilcileriyle yapılabilecek bir görüşmeyi göz ardı etmiyoruz" dedi.
Rusya ve ABD arasında gerçekleşebilecek görüşmeye dair açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya ve ABD, 11 ve 12 Mart tarihlerinde Ukrayna'da barışçıl bir çözüm için görüşmelerde bulunacak" ifadesini kullanmıştı.
Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada açıklamayı yapan Trump, "Bu tam bir ateşkesle ilgili. Ukrayna bunu kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın Rusya ile bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz. Ancak bu ateşkesin çok önemli olduğunu düşünüyorum” demişti.