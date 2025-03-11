https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/abd-baskani-trump-daha-once-tartismisti--zelenskiy-yeniden-beyaz-saraya-davet-edilecek-1094407711.html

ABD Başkanı Trump daha önce tartışmıştı: Zelenskiy yeniden Beyaz Saray'a davet edilecek

ABD Başkanı Trump daha önce tartışmıştı: Zelenskiy yeniden Beyaz Saray'a davet edilecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, daha önce Oval Ofis'te tartışma yaşadığı Zelenskiy'i yeniden Beyaz Saray'a davet edeceğini söyledi. 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T22:46+0300

2025-03-11T22:46+0300

2025-03-11T22:53+0300

ukrayna krizi

abd

donald trump

ukrayna

rusya federasyonu

vladimir putin

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ABD Başkanı Donald Trump, 'Zelenskiy'in yeniden Beyaz Saray'a davet edilip edilmeyeceği' hususuna ilişkin soruya, "Evet, kesinlikle" diye yanıt verdi.Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmaların 30 gün süreyle durdurulmasına ilişkin öneriyi kabul edeceğini umduğunu ifade etti.ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirmeyi kabul etmesini beklediğini söyledi belirtti.Trump, “Şimdi Rusya'ya gitmeliyiz ve umarım Başkan Putin de bunu kabul eder" dedi.Birkaç gün içinde Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Putin'i arayacağını dile getiren Trump, “Vladimir Putin ile konuşacağım. Tango yapmak için iki kişi gerekir” cümlesini kaydetti.'Rusya ile ABD 11 ve 12 Mart tarihlerinde Ukrayna konusunda görüşmeler yapacak'Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya ve ABD, 11 ve 12 Mart tarihlerinde Ukrayna'da barışçıl bir çözüm için görüşmelerde bulunacak" cümlesini kaydetti.Söz konusu görüşmelerin ateşkes ile ilgili olduğunu dile getiren Trump, "Bu tam bir ateşkesle ilgili. Ukrayna bunu kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın Rusya ile bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz. Ancak bu ateşkesin çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

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