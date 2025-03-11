https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/yeni-duzenleme-mecliste-bir-hata-yuzunden-1-yil-ehliyetinize-el-konulabilir-1094376791.html

Yeni düzenleme Meclis’te: Bir hata yüzünden 1 yıl ehliyetinize el konulabilir

Yeni düzenleme Meclis’te: Bir hata yüzünden 1 yıl ehliyetinize el konulabilir

Sputnik Türkiye

Korsan taşımacılığı önlemek amacıyla hazırlanan kanun teklifi, Meclis Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Yeni düzenlemeye göre, izinsiz yolcu taşıyan... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T09:16+0300

2025-03-11T09:16+0300

2025-03-11T09:17+0300

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tbmm meclis başkanlığı

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Korsan taşımacılığa karşı caydırıcı önlemler getiren kanun teklifi, Meclis’te komisyonda ele alınmaya başlandı. Mevcut yasaların yetersiz kaldığını belirten yetkililer, yeni düzenleme ile ehliyetsiz taşımacılığı engellemeyi ve yolcu güvenliğini artırmayı hedefliyor.İlk i̇hlalde 6 ay, tekrarda 1 yıl ehliyete el konulacakYeni düzenleme kapsamında, korsan taşımacılık yapan sürücüler için ciddi yaptırımlar öngörülüyor. Teklifin yasalaşması halinde:Yetkililer, mevcut yasaların yalnızca para cezalarıyla sınırlı kaldığını ve korsan taşımacılığın önüne geçmek için daha sert yaptırımların zorunlu olduğunu belirtiyor.Korsan taksiler hem esnafı hem de yolcuları tehdit ediyorUlaştırma sektöründe en büyük sorunlardan biri olarak görülen korsan taşımacılık, sadece yasal esnafı mağdur etmekle kalmıyor, aynı zamanda yolcular için de ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor.Sektörde düzenleme ve yolcu güvenliği ön plandaTeklifin yasalaşması halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılacak ve korsan taşımacılık yapanlara yönelik cezalar ağırlaştırılacak. Yeni düzenlemeyle birlikte:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/yargi-reformu-ile-trafikte-yeni-donem-sert-cezalar-ve-ehliyet-iptalleri-geliyor-1093042691.html

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ehliyet, korsan, korsan taksi, korsan taşımacılık, meclis, tbmm meclis başkanlığı