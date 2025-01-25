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'Yargı reformu' ile trafikte yeni dönem: Sert cezalar ve ehliyet iptalleri geliyor
'Yargı reformu' ile trafikte yeni dönem: Sert cezalar ve ehliyet iptalleri geliyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde trafikte saldırganlık, çevre ve trafik güvenliği gibi konularda sert yaptırımlar... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T11:49+0300
2025-01-25T11:49+0300
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tbmm
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde trafikte saldırganlık yapan sürücülerin ehliyetine el konulması gibi önlemlerin alınacağını açıkladı. Bu düzenleme, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında getirilecek önemli tedbirlerden biri. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, belgenin adalet sistemini güçlendirme ve yargı süreçlerini hızlandırma hedefleri doğrultusunda birçok yeni kanun teklifinin hazırlanacağını duyurdu.Yargı reformunda 5 ana hedefYüksel, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin beş ana hedef üzerinde temellendiğini belirtti:Belge, adil yargılanma hakkının korunması, yargıya güvenin artırılması ve yargı süreçlerinin modernize edilmesi için kapsamlı bir yol haritası sunuyor.Yeni mahkemeler ve hızlı yargılama sistemleri geliyorAdalet hizmetlerinin vatandaş odaklı sunulması için yeni mahkemeler kurulacak ve iş yükünü hafifletmeye yönelik düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, istinaf ve temyiz süreçlerinde 6 aylık azami süre uygulaması hayata geçirilecek. Yüksel, duruşmaların kesintisiz yapılacağını ve ertelemelerin en fazla 2 ayla sınırlı olacağını açıkladı.Hukuk eğitiminde yeni standartlarHukuk eğitiminin kalitesinin artırılmasına yönelik tedbirler de gündemde. Hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması uygulanacak, staj imkanları artırılacak ve hakim-savcı eğitimleri güçlendirilecek. Ayrıca avukatlar ve adalet personelleri için yeni düzenlemeler yapılacak.Yüksel, etkin ceza adaleti sisteminin caydırıcı yaptırımları gerektirdiğini vurgulayarak, şunları ifade etti:"Toplum huzuru için etkin ceza adaleti sistemi geliştirilecektir. Suç, yaptırım ve infaz dengesi, toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden ele alınacaktır. Trafikteki saldırganlığa karşı sert yaptırımlar hayata geçirilecek, kutlamalardaki silah kullanımına caydırıcı cezalar düzenlenecektir. Bilişim suçları, dolandırıcılık ve uyuşturucuyla mücadelede güçlü tedbirler hayata geçirilecektir. Bu kapsamda Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde suçla mücadelede caydırıcılığın artırılmasına yönelik olarak ailenin korunması, kişilerin vücut bütünlüğü, çevre ve trafik güvenliği gibi birçok konuda etkili tedbirler öngörülmüştür."Adalete erişim kolaylaşacakBelgede yer alan diğer düzenlemeler arasında, adli yardıma ayrılan mali kaynakların artırılması, dijital dönüşüm ve yapay zeka tabanlı yargı sistemlerinin geliştirilmesi de bulunuyor. Yüksel, vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişebileceğini belirtti.264 faaliyet içeren yeni reform paketiYargı Reformu Strateji Belgesi’nde 264 farklı faaliyet planlanmış durumda. Bu kapsamda, TBMM Adalet Komisyonu’nda yeni kanun teklifleri hazırlanacak ve Meclis’te değerlendirilerek yasalaştırılacak. Yüksel, “Bu düzenlemeler insan haklarını temel alarak adaleti önceleyecek ve yargıya güveni güçlendirecektir” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun şekilde suç yaptırım infaz dengesini düzenleyeceğiz. Ceza adaleti sistemini hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yeni yaptırımlarla düzenleyeceğiz. Trafiği tehlikeye atanlara yönelik caydırıcı önlemler alacağız. Saldırı amacı ile aracından inenlerin ehliyetine el konulması gibi yaptırımlar uygulayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
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cüneyt yüksel, tbmm, ehliyet, yargı
cüneyt yüksel, tbmm, ehliyet, yargı

'Yargı reformu' ile trafikte yeni dönem: Sert cezalar ve ehliyet iptalleri geliyor

11:49 25.01.2025
© AAehliyet
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2025
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde trafikte saldırganlık, çevre ve trafik güvenliği gibi konularda sert yaptırımlar öngörülüyor. Ehliyetlere el konulmasından, yargı süreçlerinin hızlandırılmasına kadar birçok yenilik içeren belge, adalet sistemini daha etkin hale getirmeyi hedefliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde trafikte saldırganlık yapan sürücülerin ehliyetine el konulması gibi önlemlerin alınacağını açıkladı. Bu düzenleme, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında getirilecek önemli tedbirlerden biri. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, belgenin adalet sistemini güçlendirme ve yargı süreçlerini hızlandırma hedefleri doğrultusunda birçok yeni kanun teklifinin hazırlanacağını duyurdu.

Yargı reformunda 5 ana hedef

Yüksel, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin beş ana hedef üzerinde temellendiğini belirtti:
1.
Yargı süreçlerinin hızlandırılması
2.
Hukukun üstünlüğünün esas alınması
3.
İnsan haklarının etkin korunması
4.
Trafik güvenliği gibi toplumsal huzuru ilgilendiren konularda caydırıcı tedbirler
5.
Adalete erişimin kolaylaştırılması
Belge, adil yargılanma hakkının korunması, yargıya güvenin artırılması ve yargı süreçlerinin modernize edilmesi için kapsamlı bir yol haritası sunuyor.

Yeni mahkemeler ve hızlı yargılama sistemleri geliyor

Adalet hizmetlerinin vatandaş odaklı sunulması için yeni mahkemeler kurulacak ve iş yükünü hafifletmeye yönelik düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, istinaf ve temyiz süreçlerinde 6 aylık azami süre uygulaması hayata geçirilecek. Yüksel, duruşmaların kesintisiz yapılacağını ve ertelemelerin en fazla 2 ayla sınırlı olacağını açıkladı.

Hukuk eğitiminde yeni standartlar

Hukuk eğitiminin kalitesinin artırılmasına yönelik tedbirler de gündemde. Hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması uygulanacak, staj imkanları artırılacak ve hakim-savcı eğitimleri güçlendirilecek. Ayrıca avukatlar ve adalet personelleri için yeni düzenlemeler yapılacak.
Yüksel, etkin ceza adaleti sisteminin caydırıcı yaptırımları gerektirdiğini vurgulayarak, şunları ifade etti:
"Toplum huzuru için etkin ceza adaleti sistemi geliştirilecektir. Suç, yaptırım ve infaz dengesi, toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden ele alınacaktır. Trafikteki saldırganlığa karşı sert yaptırımlar hayata geçirilecek, kutlamalardaki silah kullanımına caydırıcı cezalar düzenlenecektir. Bilişim suçları, dolandırıcılık ve uyuşturucuyla mücadelede güçlü tedbirler hayata geçirilecektir. Bu kapsamda Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde suçla mücadelede caydırıcılığın artırılmasına yönelik olarak ailenin korunması, kişilerin vücut bütünlüğü, çevre ve trafik güvenliği gibi birçok konuda etkili tedbirler öngörülmüştür."

Adalete erişim kolaylaşacak

Belgede yer alan diğer düzenlemeler arasında, adli yardıma ayrılan mali kaynakların artırılması, dijital dönüşüm ve yapay zeka tabanlı yargı sistemlerinin geliştirilmesi de bulunuyor. Yüksel, vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişebileceğini belirtti.

264 faaliyet içeren yeni reform paketi

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde 264 farklı faaliyet planlanmış durumda. Bu kapsamda, TBMM Adalet Komisyonu’nda yeni kanun teklifleri hazırlanacak ve Meclis’te değerlendirilerek yasalaştırılacak. Yüksel, “Bu düzenlemeler insan haklarını temel alarak adaleti önceleyecek ve yargıya güveni güçlendirecektir” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun şekilde suç yaptırım infaz dengesini düzenleyeceğiz. Ceza adaleti sistemini hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yeni yaptırımlarla düzenleyeceğiz. Trafiği tehlikeye atanlara yönelik caydırıcı önlemler alacağız. Saldırı amacı ile aracından inenlerin ehliyetine el konulması gibi yaptırımlar uygulayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
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