https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/ispanyada-18-yas-altina-alkol-satisi-ve-reklami-sinirlandirildi-1094401588.html
İspanya'da 18 yaş altına alkol satışı ve reklamı sınırlandırıldı
İspanya'da 18 yaş altına alkol satışı ve reklamı sınırlandırıldı
Sputnik Türkiye
İspanya hükümeti, 18 yaş altındakilere alkol satışı ve reklamını sınırlayan yasa tasarısını Meclis'e gönderdi. Tasarı, reşit olmayanların alkol tüketimini... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T18:28+0300
2025-03-11T18:28+0300
2025-03-11T18:28+0300
dünya
avrupa
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alkol
alkol testi
alkol satışı
alkol yasağı
alkol zehirlenmesi
alkol tüketimi
18 yaş altı gençler
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İspanya'da 18 yaş altındakilere alkol satışı ve reklamını sınırlayan yasa tasarısı ülkede gündem oldu.İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, gençler arasında artan alkol tüketimini engellemek amacıyla 18 yaş altındakilere alkol satışı ve reklamını sınırlayan yasa tasarısını Bakanlar Kurulu'nda onaylayarak Meclis'e gönderdi.Meclis onayına sunulan yasa tasarısının 18 yaş altındakilerin alkol tüketimini engellemeyi, alkol satışını sınırlandırmayı ve gençleri özendirebilecek reklamları yasaklamayı amaçladığı açıklandı. Tasarı kapsamında, reşit olmayanların bulunduğu eğitim, spor veya eğlence merkezlerinde alkol tüketimi ve satışı yasaklanacak. Ayrıca, çocukların sıkça bulunduğu alanların 150 metre yakınında alkollü içecek reklamları ve sponsorluklarına izin verilmeyecek.Sağlık Bakanı Monica Garcia, Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada, yasa tasarısının İspanya'da bir 'öncü' adım olacağını vurguladı. Garcia, "Bilimsel kanıtlar açık. Sağlık üzerinde olumsuz etkisi olmayan, hiçbir türde güvenli miktarda alkol yoktur. Ölçülü tüketimin sağlığa bazı faydaları olabileceği yönündeki köklü ve bilim karşıtı düşünceyi hayal gücümüzden uzaklaştırmalıyız" ifadelerini kullandı.
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avrupa, i̇spanya, alkol, alkol testi, alkol satışı, alkol yasağı, alkol zehirlenmesi, alkol tüketimi, 18 yaş altı gençler, +18, reklam, reklam filmi, reklam kurulu, reklam desteği, reklam kampanyası
avrupa, i̇spanya, alkol, alkol testi, alkol satışı, alkol yasağı, alkol zehirlenmesi, alkol tüketimi, 18 yaş altı gençler, +18, reklam, reklam filmi, reklam kurulu, reklam desteği, reklam kampanyası
İspanya'da 18 yaş altına alkol satışı ve reklamı sınırlandırıldı
İspanya hükümeti, 18 yaş altındakilere alkol satışı ve reklamını sınırlayan yasa tasarısını Meclis'e gönderdi. Tasarı, reşit olmayanların alkol tüketimini engellemeyi ve reklamlarını yasaklamayı amaçlarken yasanın ülke genelinde alkol tüketimiyle ilgili uygulamaları uyumlu hale getireceği belirtildi.
İspanya'da 18 yaş altındakilere alkol satışı ve reklamını sınırlayan yasa tasarısı ülkede gündem oldu.
İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, gençler arasında artan alkol tüketimini engellemek amacıyla 18 yaş altındakilere alkol satışı ve reklamını sınırlayan yasa tasarısını Bakanlar Kurulu'nda onaylayarak Meclis'e gönderdi.
Meclis onayına sunulan yasa tasarısının 18 yaş altındakilerin alkol tüketimini engellemeyi, alkol satışını sınırlandırmayı ve gençleri özendirebilecek reklamları yasaklamayı amaçladığı açıklandı. Tasarı kapsamında, reşit olmayanların bulunduğu eğitim, spor veya eğlence merkezlerinde alkol tüketimi ve satışı yasaklanacak. Ayrıca, çocukların sıkça bulunduğu alanların 150 metre yakınında alkollü içecek reklamları ve sponsorluklarına izin verilmeyecek.
Sağlık Bakanı Monica Garcia, Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada, yasa tasarısının İspanya'da bir 'öncü' adım olacağını vurguladı. Garcia, "Bilimsel kanıtlar açık. Sağlık üzerinde olumsuz etkisi olmayan, hiçbir türde güvenli miktarda alkol yoktur. Ölçülü tüketimin sağlığa bazı faydaları olabileceği yönündeki köklü ve bilim karşıtı düşünceyi hayal gücümüzden uzaklaştırmalıyız" ifadelerini kullandı.