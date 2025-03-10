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Sigara fiyatlarına peş peşe zam: PM sigara grubuna zam geldi, 10 Mart en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncellendi
Sigara fiyatlarına peş peşe zam: PM sigara grubuna zam geldi, 10 Mart en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncellendi
Sputnik Türkiye
Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi!.Philip Morris (PM) grubu, 10 Mart 2025 itibarıyla sigara fiyatlarına 8 TL zam yaptı. Peki, sigaraya gelen zam ne kadar oldu? Hangi sigaralar 89 TL oldu?
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ekonomi̇
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Sigara fiyatlarına gelen artışlar devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Philip Morris (PM) grubuna zam geldiğini duyurdu. Zamlı sigara fiyatları listesinin paylaşılmasından sonra güncel sigara fiyatları merak ediliyor.Sigaraya ne kadar zam geldi?Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ise fiyat artışını doğrulayarak “PM grubuna 8 lira zam geçişi oldu” dedi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla geçerli olacak.Sigara fiyatları ne kadar? En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu?Yeni zamlarla birlikte Philip Morris (PM) sigara fiyatları şu şekilde güncellendi:Philip Morris grubuna gelen zamdan önce BAT, JTİ ve Esse gruplarında da fiyat artışları yaşandı.Sigara fiyatlarındaki sürekli artış, kullanıcılar arasında büyük yankı uyandırırken, önümüzdeki süreçte yeni zamların gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/sigara-fiyatlarina-bir-zam-daha-en-ucuz-ve-en-pahali-sigara-kac-tl-oldu-hangi-gruplar-zamlandi-8-1094307803.html
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Sigara fiyatlarına peş peşe zam: PM sigara grubuna zam geldi, 10 Mart en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncellendi

09:44 10.03.2025 (güncellendi: 11:11 10.03.2025)
© AASigara zam
Sigara zam - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
© AA
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Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi! Philip Morris (PM) grubu, bugün itibarıyla sigara fiyatlarına 8 TL zam yaptı. Bu artışla birlikte grubun en ucuz sigarası 80 TL, en pahalı sigarası ise 89 TL oldu. Peki, sigaraya gelen zam ne kadar oldu? Sigaraya 8 TL zam geldi mi? Hangi sigaralar 89 TL oldu? Ucuz ve pahalı sigara fiyatları ne kadar?
Sigara fiyatlarına gelen artışlar devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Philip Morris (PM) grubuna zam geldiğini duyurdu. Zamlı sigara fiyatları listesinin paylaşılmasından sonra güncel sigara fiyatları merak ediliyor.

Sigaraya ne kadar zam geldi?

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ise fiyat artışını doğrulayarak “PM grubuna 8 lira zam geçişi oldu” dedi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla geçerli olacak.

Sigara fiyatları ne kadar? En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu?

Yeni zamlarla birlikte Philip Morris (PM) sigara fiyatları şu şekilde güncellendi:
En ucuz sigara: 80 TL
En pahalı sigara: 89 TL
Philip Morris grubuna gelen zamdan önce BAT, JTİ ve Esse gruplarında da fiyat artışları yaşandı.
BAT Grubu en pahalı sigara: 91 TL
En ucuz sigara: 75 TL
JTİ Grubu en pahalı sigara: 91 TL
En ucuz sigara: 75 TL
Esse Grubu en pahalı sigara: 90 TL
En ucuz sigara: 70 TL
Sigara fiyatlarındaki sürekli artış, kullanıcılar arasında büyük yankı uyandırırken, önümüzdeki süreçte yeni zamların gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.
sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2025
EKONOMİ
Sigara fiyatlarına bir zam daha: En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu? Hangi gruplar zamlandı? 8 Mart güncel liste
8 Mart, 07:47
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