https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/sigara-fiyatlarina-pes-pese-zam-pm-sigara-grubuna-zam-geldi-10-mart-en-ucuz-ve-en-pahali-sigara-1094343574.html
Sigara fiyatlarına peş peşe zam: PM sigara grubuna zam geldi, 10 Mart en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncellendi
Sigara fiyatlarına peş peşe zam: PM sigara grubuna zam geldi, 10 Mart en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncellendi
Sputnik Türkiye
Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi!.Philip Morris (PM) grubu, 10 Mart 2025 itibarıyla sigara fiyatlarına 8 TL zam yaptı. Peki, sigaraya gelen zam ne kadar oldu? Hangi sigaralar 89 TL oldu?
2025-03-10T09:44+0300
2025-03-10T09:44+0300
2025-03-10T11:11+0300
ekonomi̇
sigara
sigara paketi
sigara içmek
sigara zammı
sigaraya zam
sigara fiyatları
güncel sigara fiyatları
sigara fiyatları 2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/06/1094240363_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_457ab4883c9a55eb2c45a17e6138cbd9.jpg
Sigara fiyatlarına gelen artışlar devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Philip Morris (PM) grubuna zam geldiğini duyurdu. Zamlı sigara fiyatları listesinin paylaşılmasından sonra güncel sigara fiyatları merak ediliyor.Sigaraya ne kadar zam geldi?Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ise fiyat artışını doğrulayarak “PM grubuna 8 lira zam geçişi oldu” dedi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla geçerli olacak.Sigara fiyatları ne kadar? En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu?Yeni zamlarla birlikte Philip Morris (PM) sigara fiyatları şu şekilde güncellendi:Philip Morris grubuna gelen zamdan önce BAT, JTİ ve Esse gruplarında da fiyat artışları yaşandı.Sigara fiyatlarındaki sürekli artış, kullanıcılar arasında büyük yankı uyandırırken, önümüzdeki süreçte yeni zamların gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/sigara-fiyatlarina-bir-zam-daha-en-ucuz-ve-en-pahali-sigara-kac-tl-oldu-hangi-gruplar-zamlandi-8-1094307803.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/06/1094240363_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f6107eefb165648ce8227b76e082cb58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sigara, sigara paketi, sigara içmek, sigara zammı, sigaraya zam, sigara fiyatları, güncel sigara fiyatları, sigara fiyatları 2025
sigara, sigara paketi, sigara içmek, sigara zammı, sigaraya zam, sigara fiyatları, güncel sigara fiyatları, sigara fiyatları 2025
Sigara fiyatlarına peş peşe zam: PM sigara grubuna zam geldi, 10 Mart en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları güncellendi
09:44 10.03.2025 (güncellendi: 11:11 10.03.2025)
Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi! Philip Morris (PM) grubu, bugün itibarıyla sigara fiyatlarına 8 TL zam yaptı. Bu artışla birlikte grubun en ucuz sigarası 80 TL, en pahalı sigarası ise 89 TL oldu. Peki, sigaraya gelen zam ne kadar oldu? Sigaraya 8 TL zam geldi mi? Hangi sigaralar 89 TL oldu? Ucuz ve pahalı sigara fiyatları ne kadar?
Sigara fiyatlarına gelen artışlar devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Philip Morris (PM) grubuna zam geldiğini duyurdu. Zamlı sigara fiyatları listesinin paylaşılmasından sonra güncel sigara fiyatları merak ediliyor.
Sigaraya ne kadar zam geldi?
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ise fiyat artışını doğrulayarak “PM grubuna 8 lira zam geçişi oldu” dedi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla geçerli olacak.
Sigara fiyatları ne kadar? En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu?
Yeni zamlarla birlikte Philip Morris (PM) sigara fiyatları şu şekilde güncellendi:
Philip Morris grubuna gelen zamdan önce BAT, JTİ ve Esse gruplarında da fiyat artışları yaşandı.
BAT Grubu
en pahalı sigara: 91 TL
En ucuz sigara: 75 TL
JTİ Grubu
en pahalı sigara: 91 TL
En ucuz sigara: 75 TL
Esse Grubu
en pahalı sigara: 90 TL
En ucuz sigara: 70 TL
Sigara fiyatlarındaki sürekli artış, kullanıcılar arasında büyük yankı uyandırırken, önümüzdeki süreçte yeni zamların gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.