https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/sgk-sahte-bosanmalari-mercek-altina-aldi-binlerce-kisiyi-tespit-etti-maaslar-iptal-cezalar-yolda-1094380341.html

SGK 'sahte' boşanmaları mercek altına aldı, binlerce kişiyi tespit etti: Maaşlar iptal, cezalar yolda

SGK 'sahte' boşanmaları mercek altına aldı, binlerce kişiyi tespit etti: Maaşlar iptal, cezalar yolda

Sputnik Türkiye

SGK, geçtiğimiz yıl yaptığı denetimlerde yetim maaşı almak için eşinden boşanan ama aynı evde yaşamaya devam eden binlerce kişiyi tespit etti. Tespit... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T10:41+0300

2025-03-11T10:41+0300

2025-03-11T10:41+0300

ekonomi̇

sgk

emekli maaşı

yetim aylığı

sahte evlilik

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Yetim maaşı alabilmek için anlaşmalı olarak eşinden boşanan ama boşandığı eşi ile aynı evde yaşamaya devam eden kişilerin mercek altına alan SGK, 2024 yılındaki denetimlerinde 2 bin 404 kişiyi tespit etti. SGK tarafından ödenen aylıkların faiziyle birlikte alınması için gerekli işlemler başlatılırken en çok sorulan soru da bu kişilerin nasıl tespit edildiği oldu. Uzman isim Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç bu merak edilen soruyu yanıtladı.Aile fertleri ya da akrabaları ihbarda bulunuyorKıvanç, bu kişilerin nasıl tespit edildiğini şöyle anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/2025-dul-ve-yetim-maasi-alanlar-ikramiye-alacak-mi-ne-kadar-olacak--1094358904.html

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sgk, emekli maaşı, yetim aylığı, sahte evlilik