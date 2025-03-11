https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/sgk-sahte-bosanmalari-mercek-altina-aldi-binlerce-kisiyi-tespit-etti-maaslar-iptal-cezalar-yolda-1094380341.html
SGK 'sahte' boşanmaları mercek altına aldı, binlerce kişiyi tespit etti: Maaşlar iptal, cezalar yolda
SGK 'sahte' boşanmaları mercek altına aldı, binlerce kişiyi tespit etti: Maaşlar iptal, cezalar yolda
Sputnik Türkiye
SGK, geçtiğimiz yıl yaptığı denetimlerde yetim maaşı almak için eşinden boşanan ama aynı evde yaşamaya devam eden binlerce kişiyi tespit etti. Tespit... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T10:41+0300
2025-03-11T10:41+0300
2025-03-11T10:41+0300
ekonomi̇
sgk
emekli maaşı
yetim aylığı
sahte evlilik
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Yetim maaşı alabilmek için anlaşmalı olarak eşinden boşanan ama boşandığı eşi ile aynı evde yaşamaya devam eden kişilerin mercek altına alan SGK, 2024 yılındaki denetimlerinde 2 bin 404 kişiyi tespit etti. SGK tarafından ödenen aylıkların faiziyle birlikte alınması için gerekli işlemler başlatılırken en çok sorulan soru da bu kişilerin nasıl tespit edildiği oldu. Uzman isim Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç bu merak edilen soruyu yanıtladı.Aile fertleri ya da akrabaları ihbarda bulunuyorKıvanç, bu kişilerin nasıl tespit edildiğini şöyle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/2025-dul-ve-yetim-maasi-alanlar-ikramiye-alacak-mi-ne-kadar-olacak--1094358904.html
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sgk, emekli maaşı, yetim aylığı, sahte evlilik
sgk, emekli maaşı, yetim aylığı, sahte evlilik
SGK 'sahte' boşanmaları mercek altına aldı, binlerce kişiyi tespit etti: Maaşlar iptal, cezalar yolda
SGK, geçtiğimiz yıl yaptığı denetimlerde yetim maaşı almak için eşinden boşanan ama aynı evde yaşamaya devam eden binlerce kişiyi tespit etti. Tespit edilenlerin maaşları iptal edilirken ödenen para da faiziyle geri alındı. Peki bu kişiler nasıl tespit edildi?
Yetim maaşı alabilmek için anlaşmalı olarak eşinden boşanan ama boşandığı eşi ile aynı evde yaşamaya devam eden kişilerin mercek altına alan SGK, 2024 yılındaki denetimlerinde 2 bin 404 kişiyi tespit etti. SGK tarafından ödenen aylıkların faiziyle birlikte alınması için gerekli işlemler başlatılırken en çok sorulan soru da bu kişilerin nasıl tespit edildiği oldu. Uzman isim Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç bu merak edilen soruyu yanıtladı.
Aile fertleri ya da akrabaları ihbarda bulunuyor
Kıvanç, bu kişilerin nasıl tespit edildiğini şöyle anlattı:
"Genellikle yakın çevresinin ihbarıyla tespit ediliyor. Kişinin kardeşleri başta olmak üzere aile fertleri veya akrabaları sosyal güvenlik kurumuna ihbarda bulunuyor. ALO 170 hattı var, çalışma bakanlığının, orayı arayıp burada ihbarda bulunuyorlar. İşte bunlar boşandığı halde birlikte yaşamaya devam ediyorlar, yetim aylığı almak için boşandılar şeklinde... Sosyal Güvenlik Kurumu bu ihbarlar üzerine denetim elemanlarını görevlendiriyor, denetim elemanları genellikle bu kişilerin eşlerin aynı anda evde olduğu sırada baskın yapıyor. Aile fertlerinin yanı sıra işte komşularıyla konuşuyor, işte muhtarla konuşuyor ve kişilerin sahte boşanma yaptığı konusunda bir belge, bilgi, kanıt ortaya çıktıktan sonra kişinin bu sahte sigortalı kişiye bağlanan yetim aylığı iptal ediliyor."