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2025 dul ve yetim maaşı alanlar ikramiye alacak mı, ne kadar olacak?
2025 dul ve yetim maaşı alanlar ikramiye alacak mı, ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Dul ve yetim maaşı alanlar için hesaplama yapıldı. Peki dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye alacak? 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T16:33+0300
2025-03-10T16:33+0300
ekonomi̇
dul
yetim
yetim aylığı
emekli
ssk
bağ-kur
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Emekli bayram ikramiyeleri, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda hesaplara aktarılıyor. Dul ve yetim maaşı alanlara ödenen ikramiyeler de hisse oranına göre ödendiğinden farklı miktarda hesaplara geçecek. Dul ve yetim maaşı alanların ikramiyelerden yararlanmak için ayrıca bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Aylık alınan bankalar aracılığıyla ödemeler yapılacak. Dul ve yetim maaşı hisse oranına göre yüzde 25, 50 ve 75 olarak ödeniyor. Peki Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyesi ne kadar zamlandı? 2025 dul ve yetim maaşı bayram ikramiyesi ne kadar?2025 yılında bayram ikramiyesi tutarları, yeniden belirlendi. AK Parti Grup Başkanı Güler, yaptığı açıklamada yeni ikramiyenin 4 bin lira olduğunu açıkladı.Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanacak. Vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin yüzde 75’i ödenecek. Çocuk olması durumunda ise yüzde 50 ödeme alınacak. Ölüm aylığı alanlar ise ikramiyeni yüzde 25’inden yararlanacak.Dul ve yetim maaşını yüzde 75 hisse oranına göre alanlar 3.000 lira alacak.Dul maaşı olarak yüzde 50 hisse oranında ödeme alanların ikramiyesi ise bu yıl 2 bin lira olarak ödenecek.Ölüm aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranına göre ödeme yapılanlara ise ikramiye olarak 1.000 lira ödenecek.Bayram ikramiyesi kimler alabilir?Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/emekli-bayram-ikramiyesi-belli-oldu-1094352598.html
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dul, yetim, yetim aylığı, emekli, ssk, bağ-kur, ak parti
dul, yetim, yetim aylığı, emekli, ssk, bağ-kur, ak parti

2025 dul ve yetim maaşı alanlar ikramiye alacak mı, ne kadar olacak?

16:33 10.03.2025
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Dul ve yetim maaşı alanlar için hesaplama yapıldı. Peki dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye alacak?
Emekli bayram ikramiyeleri, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda hesaplara aktarılıyor. Dul ve yetim maaşı alanlara ödenen ikramiyeler de hisse oranına göre ödendiğinden farklı miktarda hesaplara geçecek.
Dul ve yetim maaşı alanların ikramiyelerden yararlanmak için ayrıca bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Aylık alınan bankalar aracılığıyla ödemeler yapılacak. Dul ve yetim maaşı hisse oranına göre yüzde 25, 50 ve 75 olarak ödeniyor.
Peki Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyesi ne kadar zamlandı?

2025 dul ve yetim maaşı bayram ikramiyesi ne kadar?

2025 yılında bayram ikramiyesi tutarları, yeniden belirlendi. AK Parti Grup Başkanı Güler, yaptığı açıklamada yeni ikramiyenin 4 bin lira olduğunu açıkladı.
Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanacak. Vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin yüzde 75’i ödenecek. Çocuk olması durumunda ise yüzde 50 ödeme alınacak. Ölüm aylığı alanlar ise ikramiyeni yüzde 25’inden yararlanacak.
Dul ve yetim maaşını yüzde 75 hisse oranına göre alanlar 3.000 lira alacak.
Dul maaşı olarak yüzde 50 hisse oranında ödeme alanların ikramiyesi ise bu yıl 2 bin lira olarak ödenecek.
Ölüm aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranına göre ödeme yapılanlara ise ikramiye olarak 1.000 lira ödenecek.

Bayram ikramiyesi kimler alabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alıyor.
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
EKONOMİ
Emekli bayram ikramiyesi belli oldu
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