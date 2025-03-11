https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/sabiha-gokcende-cift-check-in-oyunu-sahte-pasaportla-milana-gitmek-istediler-1094377525.html
Sabiha Gökçen’de ‘çift check-in’ oyunu: Sahte pasaportla Milan'a gitmek istediler
Sabiha Gökçen’de ‘çift check-in’ oyunu: Sahte pasaportla Milan'a gitmek istediler
Sputnik Türkiye
İstanbul Sabiha Gökçen'den uçağa binmek isteyen iki yolcunun sahte pasaportla işlem yaptığı ortaya çıktı. Kadın yolcuların üzerinden hem İran hem de farklı... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T09:47+0300
2025-03-11T09:47+0300
2025-03-11T09:47+0300
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İranlı turistler sahte pasaportla geçiş yapmaya çalıştı.28 Kasım'da yaşanan olayda, iddiaya göre İran uyruklu Ainaz B. (25) ve Faezeh J. (27), Ajet Hava Yolları'nın Milan uçuşuna binmek istedi. Kadınların üzerinen Brezilya, İtalya ve Bulgaristan pasaportları çıktı.Sabah gazetesinin haberine göre yapılan incelemelerde pasaportların orijinalliği konusunda şüpheye düşen görevliler, İranlı kadınları incelemeye aldı. İkilinin biniş kartları üzerinde bulunan çıkış kaşelerinin de sahte olarak düzenlendiği tespit edildi. Pasaport kontrolünden Tiflis diye geçtilerBunun üzerine havalimanı güvenlik ekiplerinin yaptığı üst aramasında, şüpheli kadınların aslında İran vatandaşı olduğu anlaşıldı. Üzerlerinden kendi adlarına düzenlenmiş İran pasaportları çıkan Faezeh J. ve Ainaz B.'nin, Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçuşla Tiflis'e gitmek üzere pasaport kontrolünden geçtikleri ancak daha sonra yön değiştirerek Milan uçağına binmeye çalıştıkları belirlendi.Sahte pasaportu Taksim'den almışlarKonuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu kapsamda ifadesi alınan iki şüpheli, sahte pasaportları Taksim'de kimliği bilinmeyen bir kişiden 8 bin sterlin (370 bin Türk Lirası) karşılığında satın aldıklarını itiraf etti. Olayla ilgili hazırlanan kriminal inceleme raporunda, ele geçirilen pasaportların sahteciliğinin profesyonelce yapıldığı ve ilk bakışta fark edilmesinin zor olduğu vurgulandı.Savcılık soruşturması kapsamında elde edilen tüm deliller ve İranlı şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda iddianame hazırlandı. İddianamede, iki şüpheli kadının da "resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ucaktan-iner-inmez-gozaltina-alindi-calinan-bilgileri-hayatini-karartiyordu-1092870401.html
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sabiha gökçen, tiflis, i̇ran, milan, pasaport, sahtecilik, resmi belgede sahtecilik
sabiha gökçen, tiflis, i̇ran, milan, pasaport, sahtecilik, resmi belgede sahtecilik
Sabiha Gökçen’de ‘çift check-in’ oyunu: Sahte pasaportla Milan'a gitmek istediler
İstanbul Sabiha Gökçen'den uçağa binmek isteyen iki yolcunun sahte pasaportla işlem yaptığı ortaya çıktı. Kadın yolcuların üzerinden hem İran hem de farklı ülkelere ait pasaport çıktı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İranlı turistler sahte pasaportla geçiş yapmaya çalıştı.
28 Kasım'da yaşanan olayda, iddiaya göre İran uyruklu Ainaz B. (25) ve Faezeh J. (27), Ajet Hava Yolları'nın Milan uçuşuna binmek istedi. Kadınların üzerinen Brezilya, İtalya ve Bulgaristan pasaportları çıktı.
Sabah gazetesinin haberine göre yapılan incelemelerde pasaportların orijinalliği konusunda şüpheye düşen görevliler, İranlı kadınları incelemeye aldı. İkilinin biniş kartları üzerinde bulunan çıkış kaşelerinin de sahte olarak düzenlendiği tespit edildi.
Pasaport kontrolünden Tiflis diye geçtiler
Bunun üzerine havalimanı güvenlik ekiplerinin yaptığı üst aramasında, şüpheli kadınların aslında İran vatandaşı olduğu anlaşıldı. Üzerlerinden kendi adlarına düzenlenmiş İran pasaportları çıkan Faezeh J. ve Ainaz B.'nin, Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçuşla Tiflis'e gitmek üzere pasaport kontrolünden geçtikleri ancak daha sonra yön değiştirerek Milan uçağına binmeye çalıştıkları belirlendi.
Sahte pasaportu Taksim'den almışlar
Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu kapsamda ifadesi alınan iki şüpheli, sahte pasaportları Taksim'de kimliği bilinmeyen bir kişiden 8 bin sterlin (370 bin Türk Lirası) karşılığında satın aldıklarını itiraf etti. Olayla ilgili hazırlanan kriminal inceleme raporunda, ele geçirilen pasaportların sahteciliğinin profesyonelce yapıldığı ve ilk bakışta fark edilmesinin zor olduğu vurgulandı.
Savcılık soruşturması kapsamında elde edilen tüm deliller ve İranlı şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda iddianame hazırlandı. İddianamede, iki şüpheli kadının da "resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.