https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ucaktan-iner-inmez-gozaltina-alindi-calinan-bilgileri-hayatini-karartiyordu-1092870401.html

Uçaktan iner inmez gözaltına alındı: Çalınan bilgileri hayatını karartıyordu

Uçaktan iner inmez gözaltına alındı: Çalınan bilgileri hayatını karartıyordu

Sputnik Türkiye

İsveç'ten tatil için geldiği İstanbul'da gözaltına alındığında çalınan kimlik bilgileriyle işlenen suçları öğrenen kebap ustası Musa A, suç tarihinde yurt... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T17:00+0300

2025-01-20T17:00+0300

2025-01-20T17:00+0300

türkiye

kimlik

sahte kimlik

mahkeme

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İsveç'ten tatil için geldiği İstanbul'da gözaltına alındığında çalınan kimlik bilgileriyle işlenen suçları öğrenen kebap ustası Musa A, suç tarihinde yurt dışında olduğunu belgelemesi, kanında uyuşturucuya rastlanılmaması ile ceza almaktan kurtuldu.Uyuşturucu madde ticareti ve sahte pasaportlarİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haziran 2021'de, "uyuşturucu madde ticareti" yapıldığı, sahte kimlik ve pasaport düzenlendiği belirlenen Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.Evde yapılan aramada, satışa hazır uyuşturucu maddelerin yanı sıra PVC kaplama, mor ışık, soğuk pres, farklı ülkelere ait silikon mühür uçları, bilgisayarlar, 45 sahte kimlik ve sürücü belgesi ile 107 sahte pasaport ele geçirildi.Evi kiralayan kişi olarak göründüİkametin sahibi Lokman F. ve evi kiraya veren emlakçı Tamer S'nin polis ekiplerince ifadesi alınırken, kontratta evi kiralayan olarak görünen ve kimlik fotokopisi de bulunan Musa A'ya ulaşılamadı.Lokman F. emniyetteki ifadesinde, olaydan yaklaşık 6 ay önce Musa A. adlı kiracıyla emlakçının ofisinde kira kontratı imzaladıklarını, Musa A'nın kira ücretini emlakçıya nakit olarak bıraktığını, kendisinin de parayı emlakçıdan teslim aldığını anlattı.Emlakçı Tamer S. ise Musa A'nın kirayı elden verdiğini, evden çıkan maddelerle bir ilgisi olmadığını söyledi.Yakalama kararı çıktıOlayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Musa A. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan iki ayrı soruşturma başlatılırken, bir türlü ulaşılamayan şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İsveç dönüşü İstanbul Havalimanı'nda yakalandıMart 2021'de çalışmak için İsveç'e yerleşen kebap ustası Musa A. ise 26 Nisan 2022'de ailesini görmek için geldiği İstanbul'da, uçaktan iner inmez havalimanında gözaltına alındı.Emniyete götürülen Musa A. ifadesinde, Mart 2021'den beri İsveç'te yaşadığını, Küçükçekmece'de kendisine ait bir evi olduğunu, Fatih'te hiç ev kiralamadığını anlattı. Kimlik fotokopisinin kendisinden habersiz kullanılarak kira kontratı düzenlendiğini belirten Musa A, kimliğini hiç kaybetmediğini ve bilgilerinin nasıl çalındığını bilmediğini söyledi.Soruşturma sürecinde kira kontratındaki ile karşılaştırılması için yazı örneği alınan Musa A, uyuşturucu testi için de kan ve idrar numunesi verdi.İfadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılan Musa A, İsveç'e dönemediği için çalışma izninin iptal edilmesi riskiyle de karşı karşıya kaldı.Uyuşturucu kullanmak suçundan takipsizlik kararı verildiMusa A. hakkındaki "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak" suçundan yürütülen soruşturma, şüphelinin kanında ve idrarında uyuşturucu madde izine rastlanmaması, ele geçirilen maddelerin şüpheliye ait olduğuna dair yeterli delilin bulunmaması gerekçesiyle takipsizlikle sonuçlandı.Söz konusu adreste ele geçirilen sahte pasaport ve kimlikler nedeniyle Musa A. hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Mahkeme, sanığın söz konusu ikameti kiraladığının kesin olarak tespit edilemediğini, ele geçirilen malzemelerin sanık tarafından yapıldığının söylenemeyeceğini belirterek, beraat kararı verdi.Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Musa A, çalışmak için yeniden İsveç'e dönerken, karar da kesinleşti.

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kimlik, sahte kimlik, mahkeme