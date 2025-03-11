https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/ramazanda-acil-servisler-sindirim-sorunlari-mesaisi-yapti-iftarda-cok-kaciran-solugu-acilde-aldi-1094387476.html
Ramazanda acil servisler, 'sindirim sorunları' mesaisi yaptı: İftarda çok kaçıran soluğu acilde aldı
Ramazanda acil servisler, 'sindirim sorunları' mesaisi yaptı: İftarda çok kaçıran soluğu acilde aldı
Sputnik Türkiye
Ramazan ayında acil servislere iftar sonrası 'sindirim sorunu' yaşayanlar akın etti. 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T12:23+0300
2025-03-11T12:23+0300
2025-03-11T12:23+0300
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sağlık
sindirim sistemi
ramazan
i̇ftar
iftar yemeği
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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, ramazanda acil servislerde yoğunluk yaşandığını belirterek, iftarda aşırı ve dengesiz besinler tüketenlerin sindirim rahatsızlıkları nedeniyle acile geldiklerini dile getirdi. Aşırı ve dengesiz besinler hasta ediyorRamazan ayında acil servislerin yoğunluğunun devam ettiğini dile getiren Prof. Dr. Çakır, "Kronik hastalığı olanları da oruçla yaşadığı sıkıntıdan dolayı acilde çok görüyoruz. Bunlar oruç tutmakta ısrarcı olan diyabet, şeker, tansiyon hastaları ve kalp hastaları. Asıl sıkıntı maalesef ramazanı gerçek ruhundan uzaklaştıran beslenmede aşırıya kaçma. Ramazan ayı boyunca iftarda aşırı ve dengesiz besinler tüketilmesinden kaynaklı sindirim sistemi ile ilgili yoğun rahatsızlıklarla olan başvurular acillerin önemli mesaisini işgal ediyor." diye konuştu.Ramazan ayında trafik kazalarının da arttığını belirten Çakır, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/diyetisyen-uyardi-ramazan-pidesini-cok-sicak-tuketmeyin-kabizlik-mide-yanmasi-unutkanlik-1094375528.html
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sağlık, sindirim sistemi, ramazan, i̇ftar, iftar yemeği
sağlık, sindirim sistemi, ramazan, i̇ftar, iftar yemeği
Ramazanda acil servisler, 'sindirim sorunları' mesaisi yaptı: İftarda çok kaçıran soluğu acilde aldı
Ramazan ayında acil servislere iftar sonrası 'sindirim sorunu' yaşayanlar akın etti.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, ramazanda acil servislerde yoğunluk yaşandığını belirterek, iftarda aşırı ve dengesiz besinler tüketenlerin sindirim rahatsızlıkları nedeniyle acile geldiklerini dile getirdi.
Aşırı ve dengesiz besinler hasta ediyor
Ramazan ayında acil servislerin yoğunluğunun devam ettiğini dile getiren Prof. Dr. Çakır, "Kronik hastalığı olanları da oruçla yaşadığı sıkıntıdan dolayı acilde çok görüyoruz. Bunlar oruç tutmakta ısrarcı olan diyabet, şeker, tansiyon hastaları ve kalp hastaları. Asıl sıkıntı maalesef ramazanı gerçek ruhundan uzaklaştıran beslenmede aşırıya kaçma. Ramazan ayı boyunca iftarda aşırı ve dengesiz besinler tüketilmesinden kaynaklı sindirim sistemi ile ilgili yoğun rahatsızlıklarla olan başvurular acillerin önemli mesaisini işgal ediyor." diye konuştu.
Ramazan ayında trafik kazalarının da arttığını belirten Çakır, şöyle konuştu:
"İftarlara yetişmek için aceleci davranılmasından, belki de kan şekeri düşüklüğünden olan bir dikkat eksikliği sebebiyle ramazanda ciddi trafik kazaları görüyoruz, Acil servisi en çok meşgul eden konulardan birisi de bu. Gün içinde özellikle oruç saatinde bu tip kazalara çok rastlıyoruz. İftardan sonra da yoğunlaşmaya bağlı trafik kazalar görüyoruz. İftara telaşla yetişme, iftar sonrası her yerin birden kalabalık olması gibi rutinlerimizi maalesef değiştirmiyoruz. Bu da trafik kazalarına sebep oluyor. Orucun asıl mevzusu sabırla alakalı, bunlardan uzaklaştığımızda başka sıkıntılara sebep oluyor."