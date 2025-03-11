Ramazanda acil servisler, 'sindirim sorunları' mesaisi yaptı: İftarda çok kaçıran soluğu acilde aldı

"İftarlara yetişmek için aceleci davranılmasından, belki de kan şekeri düşüklüğünden olan bir dikkat eksikliği sebebiyle ramazanda ciddi trafik kazaları görüyoruz, Acil servisi en çok meşgul eden konulardan birisi de bu. Gün içinde özellikle oruç saatinde bu tip kazalara çok rastlıyoruz. İftardan sonra da yoğunlaşmaya bağlı trafik kazalar görüyoruz. İftara telaşla yetişme, iftar sonrası her yerin birden kalabalık olması gibi rutinlerimizi maalesef değiştirmiyoruz. Bu da trafik kazalarına sebep oluyor. Orucun asıl mevzusu sabırla alakalı, bunlardan uzaklaştığımızda başka sıkıntılara sebep oluyor."